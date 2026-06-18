ANTD.VN - Tại công văn gửi Bộ Xây dựng, UBND TP HCM và Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, UBND TP Đồng Nai đề xuất phương án bố trí cụm ga đường sắt - metro tại sân bay Long Thành theo hướng tích hợp, bố trí so le nhau trên mặt bằng nhưng kết nối tập trung.

Theo đề xuất, các tuyến đường sắt được bố trí trong hành lang tiếp cận nhà ga hành khách T1 của sân bay Long Thành.

Trong đó tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam nằm trên tim hành lang chính của hệ thống đường sắt.

Tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên kéo dài về Đồng Nai được bố trí phía bên trái tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam (theo hướng từ TP.HCM đi Đồng Nai), còn tuyến metro Thủ Thiêm - Long Thành được bố trí phía bên phải (theo hướng từ TP.HCM đi Đồng Nai).

Do không gian phía trước nhà ga T1 bị hạn chế bởi hệ thống đường tiếp cận, cầu cạn, bãi đỗ xe và các công trình hạ tầng kỹ thuật, UBND TP Đồng Nai đề xuất tổ chức các nhà ga đường sắt theo nguyên tắc bố trí so le trên mặt bằng.

Theo đó ga đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam được bố trí lệch về phía đông bắc so với trục nhà ga T1 và đóng vai trò trung tâm của cụm đầu mối giao thông, kết nối sân bay Long Thành với đường sắt quốc gia và các tuyến metro.

TP Đồng Nai đề xuất vị trí ga đường sắt và metro tại sân bay Long Thành

Hai ga metro được bố trí lệch về phía tây nam nhà ga T1, đặt song song nhau và đối xứng qua tim tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

Với phương án này, ga đường sắt tốc độ cao và hai ga metro được tổ chức độc lập về kết cấu, công nghệ, tín hiệu, điều khiển chạy tàu và khai thác vận hành. Phạm vi các ga được tính toán đủ không gian bố trí hầm tuyến, ke ga, tầng phân phối hành khách, thang bộ, thang cuốn, thang máy, thoát nạn... Các thông số chi tiết sẽ tiếp tục được nghiên cứu ở bước thiết kế tiếp theo.

Về kết nối hành khách, UBND TP Đồng Nai đề xuất phương án hành khách từ nhà ga T1 tiếp cận các ga đường sắt và metro thông qua hệ thống cầu bộ hành trung chuyển. Kết nối giữa nhà ga T1 với ga đường sắt tốc độ cao và các ga metro có thể được thực hiện bằng cầu bộ hành, hầm ngầm hoặc kết hợp cả hai hình thức.

Phương án cụ thể sẽ tiếp tục được nghiên cứu để phù hợp với tổ chức không gian nhà ga T1, hệ thống đường bộ, bãi đỗ xe, khu vực đón trả khách và yêu cầu khai thác sân bay.

Theo UBND TP Đồng Nai, ưu điểm lớn nhất của phương án này là tận dụng hành lang kỹ thuật hiện hữu của sân bay Long Thành, hạn chế ảnh hưởng đến các công trình đang triển khai như đường tiếp cận, cầu cạn, bãi đỗ xe và hạ tầng kỹ thuật.

Bên cạnh đó, việc tổ chức độc lập giữa đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, metro Bến Thành - Suối Tiên kéo dài và metro Thủ Thiêm - Long Thành sẽ giảm rủi ro về giao diện kỹ thuật giữa các tuyến có tiêu chuẩn và yêu cầu khai thác khác nhau. Mỗi dự án có thể triển khai đầu tư, thi công, nghiệm thu, vận hành và bảo trì theo tiến độ riêng.

Tuy nhiên phương án này cũng có nhược điểm khi khu vực bố trí công trình ngầm phía trước nhà ga T1 bị giới hạn bởi nhiều công trình hiện hữu và đang xây dựng. Do vậy khoảng cách giữa các hầm tuyến, hộp ga, tường vây, móng công trình và hệ thống hạ tầng kỹ thuật phải bố trí ở mức tối thiểu nên cần áp dụng các giải pháp kết cấu và biện pháp thi công phù hợp.

Ngoài ra việc triển khai liên quan đến nhiều dự án và nhiều cơ quan quản lý khác nhau, nên cần có sự phối hợp chặt chẽ nhằm kiểm soát các giao diện kỹ thuật, tránh chồng lấn phạm vi thi công và phát sinh điều chỉnh thiết kế.

UBND TP Đồng Nai cho biết các nội dung kỹ thuật chi tiết sẽ tiếp tục được nghiên cứu trong quá trình triển khai các dự án, nhằm bảo đảm phương án tối ưu và phù hợp với yêu cầu khai thác của sân bay Long Thành.