Cần tối ưu hóa mở rộng sân bay Chu Lai, tránh lãng phí

ANTD.VN - Qua xem xét hồ sơ Quy hoạch sân bay Chu Lai, Cục Hàng không Việt Nam cho rằng đơn vị tư vấn cần tiếp tục rà soát, chỉnh sửa, bổ sung một số nội dung.

Cục Hàng không Việt Nam vừa báo cáo Bộ Xây dựng về Quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Chu Lai thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, qua xem xét hồ sơ Quy hoạch sân bay Chu Lai, Cục Hàng không Việt Nam cho rằng đơn vị tư vấn cần tiếp tục rà soát, chỉnh sửa, bổ sung một số nội dung.

Cụ thể, đơn vị tư vấn cần rà soát, thiết kế lại cấu hình hệ thống đường lăn phù hợp với công suất của cảng hàng không và đảm bảo hiệu quả đầu tư xây dựng nâng cấp cảng hàng không trong các giai đoạn 2021 - 2030, định hướng đến năm 2050.

Nhà chức trách hàng không cho rằng, việc mở rộng sân bay Chu Lai cần được tối ưu hoá, tránh lãng phí

Đồng thời, nghiên cứu thiết kế lại vị trí nhà ga hành khách T2 trong giai đoạn 2021 - 2030, định hướng đến năm 2050 đảm bảo việc thi công xây dựng nhà ga T2 trong giai đoạn 2021 - 2030 không làm ảnh hưởng đến hoạt động khai thác bình thường của nhà ga hành khách hiện hữu. Ngoài ra, cần xây dựng phương án sử dụng nhà ga hành khách hiện hữu sau khi đưa nhà ga T2 (giai đoạn 2021 - 2030) vào khai thác để tránh gây lãng phí.

Cơ quan quản lý Nhà nước về hàng không cũng đề nghị đơn vị tư vấn đánh giá, thiết lập phương án giao thông tiếp cận nhà ga hành khách hiện hữu, đài kiểm soát không lưu hiện hữu khi đưa nhà ga T2 (giai đoạn 2021 - 2030) vào khai thác. Trong quá trình nghiên cứu cần lưu ý ảnh hưởng của các công trình quân sự đối với tuyến đường giao thông này.

Bên cạnh đó, hồ sơ quy hoạch cần được bổ sung đánh giá khoảng cách an toàn, phòng cháy chữa cháy, các yêu cầu kỹ thuật và các ảnh hưởng khác của khu cung cấp nhiên liệu hàng không đối với hoạt động bay.

Báo cáo với Bộ Xây dựng, Cục Hàng không Việt Nam cho biết đang khẩn trương rà soát, chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ quy hoạch sân bay Chu Lai thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 để trình Bộ Xây dựng xem xét trước ngày 21/6.