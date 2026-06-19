Tiến độ thi công hầm Thần Vũ bị chậm, nhà thầu không bố trí đủ nhân lực

ANTD.VN -Bộ Xây dựng cho biết, dự án đầu tư hoàn thiện hầm Thần Vũ thuộc tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Đông, tỉnh Nghệ An đang bị chậm, nguyên do bởi nhà thầu thi công không bố trí đủ nhân lực.

Bộ Xây dựng vừa có văn bản yêu cầu Ban QLDA Đường sắt (chủ đầu tư) triển khai thi công đảm bảo chất lượng, tiến độ dự án đầu tư hoàn thiện hầm Thần Vũ thuộc tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Đông, tỉnh Nghệ An.

Bộ Xây dựng cho biết, theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành trong quý 2/2027, các đơn vị đã triển khai thực hiện được khoảng 1/3 thời gian theo kế hoạch. Tuy nhiên, thời gian vừa qua công tác triển khai thi công của các nhà thầu đang bị chậm, sản lượng theo báo cáo đạt 21,44% giá trị hợp đồng (chậm khoảng 5,15% so với kế hoạch), hiện nay khối lượng thi công còn lại rất lớn, công tác thi công các cầu đòi hỏi kỹ thuật, an toàn cao.

Nguyên nhân chậm là do các nhà thầu chưa huy động đủ một số mũi thi công (đặc biệt là nhân công). Để đảm bảo chất lượng, tiến độ, Bộ Xây dựng yêu cầu Ban QLDA Đường sắt phối hợp với chính quyền địa phương giải quyết dứt điểm việc một số hộ dân ngăn cản thi công.

Hầm Thần Vũ trên cao tốc Bắc- Nam qua Nghệ An

Về công tác triển khai thi công, Bộ Xây dựng yêu cầu Ban QLDA Đường sắt thường xuyên bám sát hiện trường, rà soát toàn bộ tiến độ thi công tổng thể, chi tiết của các nhà thầu, chỉ đạo tư vấn, nhà thầu khẩn trương bố trí nhân lực, thiết bị, triển khai thi công để bù lại khối lượng đã bị chậm, đáp ứng yêu cầu về tiến độ và giải ngân theo đúng kế hoạch.

Trong thời gian tới, nếu nhà thầu nào chậm, Ban QLDA Đường sắt phải có kế hoạch điều chuyển khối lượng giữa các nhà thầu đảm bảo yêu cầu về chất lượng, tiến độ và giải ngân của dự án.

“Ban QLDA Đường sắt chỉ đạo tư vấn, các nhà thầu tổ chức thi công khoa học, hiệu quả đặc biệt phải bố trí đầy đủ các mũi thi công, đẩy nhanh tiến độ thi công bệ, thân, xà mũ của các trụ cầu (như Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 8; Công ty CP Tổng công ty Xây dựng cầu 75; Công ty CP Đầu tư xây dựng Trường Sơn) để tiến hành lao lắp dầm, hiện nay bãi đúc dầm của một số nhà thầu đã hết vị trí đúc dầm nên không thể tiếp tục thi công đúc dầm, làm chậm tiến độ chung của dự án.

Đối với Tư vấn giám sát, Bộ Xây dựng yêu cầu giám sát chặt chẽ, thường xuyên, liên tục trong quá trình thi công của nhà thầu, đảm bảo yêu cầu về chất lượng, tiến độ, an toàn lao động, vệ sinh môi trường, cũng như tính độc lập, khách quan, minh bạch trong đánh giá chất lượng thi công các hạng mục; thực hiện đầy đủ quyền hạn, trách nhiệm theo quy định của hợp đồng, chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và chủ đầu tư trong công tác giám sát.

Bộ Xây dựng yêu cầu các nhà thầu thi công chịu hoàn toàn trách nhiệm về tiến độ, chất lượng theo đúng quy định của hợp đồng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, khẩn trương bố trí đầy đủ máy móc, thiết bị, nhân lực, triển khai thi công, làm tăng ca để bù lại tiến độ đã bị chậm, chịu hoàn toàn trách nhiệm về tiến độ, chất lượng theo đúng quy định của hợp đồng; đặc biệt là nhà thầu Cienco8 yêu cầu khẩn trương bổ sung 6 mũi thi công bệ, thân, xà mũ trụ để bù lại tiến độ đã bị chậm.