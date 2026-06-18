Nâng cao kỹ năng phòng chống đuối nước cho trẻ em

ANTD.VN - Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 6 - Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH CATP Hà Nội vừa phối hợp các cơ quan liên quan tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức, kỹ năng phòng chống đuối nước học sinh trên địa bàn xã Yên Xuân - Hà Nội.

Trong thời gian qua, trên địa bàn cả nước đã xảy ra nhiều vụ đuối nước thương tâm, cướp đi sinh mạng của nhiều người. Từ thực tiễn đó, Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 6 đã phối hợp với UBND xã, Công an xã Yên Xuân và và Khu nghỉ dưỡng Xanh villas Resort&spa tổ chức buổi tuyên truyền về phòng chống đuối nước cho học sinh trên địa bàn.

Buổi tập huấn được tổ chức với hình thức tuyên truyền trực quan

Thông qua tập huấn, Ban tổ chức chương trình mong muốn giúp các em học sinh trên địa bàn nâng cao hiểu biết, nắm vững các phương pháp, kỹ năng để phòng tránh những mối nguy hiểm tiềm ẩn, biết tự bảo vệ mình và những người xung quanh.

Trong chương trình, CBCS Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã sử dụng hình thức tuyên truyền lôi cuốn, hấp dẫn kết hợp giữa lý thuyết và thực hành, làm mẫu và phân tích từng tình huống cụ thể như nguyên nhân và nguy cơ tiềm ẩn đuối nước; nguyên tắc an toàn khi bơi; kỹ năng cứu nạn, cứu hộ, chống thương tích...

Kết hợp các tình huống thực tế

Ở mỗi nội dung tuyên truyền, Ban tổ chức cũng đã đưa ra các tình huống để các em học sinh trực tiếp tham gia xử lý như khi gặp trường hợp người bị tai nạn đuối nước; sơ cấp cứu người tai nạn đuối nước...

Hoạt động tập huấn có ý nghĩa thiết thực trong việc trang bị cho học sinh những kỹ năng sống cần thiết, góp phần phòng ngừa và giảm thiểu tai nạn thương tích, đặc biệt là nguy cơ đuối nước trong dịp hè. Đồng thời, đây cũng là dịp nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, giáo viên và phụ huynh trong việc phối hợp quản lý, chăm sóc và bảo vệ trẻ em.