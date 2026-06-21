ACV tính toán cải tạo, xây dựng lại nhà ga T1 sân bay Tân Sơn Nhất

ANTD.VN - Tại Đại hội cổ đông thường niên của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam mới đây, ông Nguyễn Đức Hùng, quyền Tổng Giám đốc cho hay, tại sân bay Tân Sơn Nhất, ACV tính bố trí một phần hoạt động nội địa của Vietjet ở nhà ga T3 khi cải tạo, xây dựng lại nhà ga T1 và kết nối khu vực này với nhà ga quốc tế T2.

ACV hiện là doanh nghiệp quản lý, khai thác 22 sân bay tại Việt Nam, đồng thời là chủ đầu tư Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Hiện tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, nhà ga T1 và ga T3 được bố trí phục vụ khách nội địa, nhà ga T2 phục vụ khách quốc tế với công suất 13 triệu khách/năm.

Trong đó, Vietnam Airlines, Pacific Airlines, VASCO, Bamboo Airways và Vietravel Airlines đã chuyển hoạt động nội địa sang T3 từ năm 2025. Vietjet là hãng nội địa duy nhất còn khai thác chủ yếu tại T1.

ACV tính toán cải tạo, xây dựng lại nhà ga T1, sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất

Theo ông Hùng, ACV dự kiến cải tạo toàn diện, xây dựng lại nhà ga T1 và tổ chức kết nối nhà ga này với T2.

Khi phương án được triển khai, hoạt động của Vietjet có thể được phân bổ một phần sang T3, phần còn lại tại khu vực nhà ga được tổ chức lại. Tuy nhiên ACV chưa công bố thời điểm thực hiện và số chuyến bay dự kiến chuyển.

Nhà ga T3 được xây mới hoàn toàn, vốn đầu tư 11.000 tỷ đồng, đưa vào khai thác từ tháng 4/2025. Nhà ga mới này có diện tích sàn hơn 112.000m2, với 90 quầy làm thủ tục truyền thống, 20 quầy gửi hành lý tự động và 42 kiosk check-in.

Do đó quan điểm của ACV là nhà ga mới giúp phân bổ lại lượng khách nội địa, giảm áp lực cho T1 và nâng chất lượng phục vụ.

Việc đưa thêm một phần chuyến bay của Vietjet sang T3 có thể giúp tận dụng tốt hơn công suất công trình, đồng thời tạo điều kiện để cải tạo T1 mà không làm gián đoạn hoạt động của hãng.

Cũng theo lãnh đạo ACV, Vietjet đề xuất được thuê dài hạn một số mặt bằng tại nhà ga T1 để đầu tư, cải tạo và tổ chức khai thác ổn định. Hãng hiện sử dụng khu vực sảnh A, song thời hạn thuê hạ tầng chỉ khoảng 12 tháng, gây khó khăn cho các kế hoạch đầu tư dài hạn.

Hiện nay, việc kết nối đi lại giữa nhà ga T1, T2 và T3 khá bất tiện cho hành khách. Trong khi cả 2 nhà ga này nằm ở phía đường Trường Sơn, còn nhà ga T3 tiếp cận chủ yếu từ hướng đường Cộng Hòa. Hành khách đi nhầm nhà ga có thể mất thêm khá nhiều thời gian di chuyển, nhất là vào giờ cao điểm.

Việc tổ chức lại ba nhà ga Tân Sơn Nhất còn gắn với phương án khai thác sân bay Long Thành. Khi một phần chuyến bay quốc tế được chuyển sang sân bay mới, công năng của nhà ga T1, T2 và T3 cũng cần được tính toán lại.

Trong định hướng này, nhà ga T3 tiếp tục giữ vai trò nhà ga nội địa chủ lực, còn khu vực nhà ga T1 - T2 có thể được cải tạo và kết nối thành hệ thống khai thác đồng bộ hơn.