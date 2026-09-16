Quách Ngọc Ngoan, Steven Nguyễn góp mặt trong “Trại buôn người”

ANTD.VN - Sau nhiều lần lỡ hẹn với khán giả, "Trại buôn người" (tên phụ: The Journey Of Heroes) chính thức xác định ngày khởi chiếu trên toàn quốc vào 25/9/2026. Trailer đầu tiên vừa được giới thiệu sẽ có hai phiên bản, và phiên bản tiếng Việt do Quách Ngọc Ngoan đảm nhận phần lời dẫn, hé lộ thế giới khắc nghiệt của những nạn nhân bị đẩy vào đường cùng và những cuộc truy đuổi nghẹt thở.

Việc ấn định ngày 25/9 đánh dấu một cột mốc quan trọng đối với dự án khi bộ phim cuối cùng cũng đến gần thời điểm ra mắt sau hành trình kéo dài nhiều năm. Trước đó, "Trại buôn người" từng được kỳ vọng phát hành vào dịp lễ 2/9 nhưng phải thay đổi kế hoạch ngay phút cuối để thực hiện thêm nhiều cảnh quay bổ sung. Tuy nhiên, thay vì tiếp tục xem đây là một lần lỡ hẹn, ê-kíp cho biết bộ phim vẫn giữ được lời hứa với khán giả: ra mắt trong tháng 9.

Trailer "Trại buôn người" hé lộ cuộc chiến sinh tồn của hàng trăm con người

Trailer mở ra cuộc chiến sinh tồn

"Trại buôn người" mất khoảng 3 năm để phát triển kịch bản và 2 năm cho quá trình quay, dựng, trước khi sẵn sàng bước vào giai đoạn phát hành. Khoảng thời gian này phần nào cho thấy tham vọng của ê-kíp khi lựa chọn câu chuyện về nạn buôn người để xây dựng thành một tác phẩm điện ảnh có quy mô lớn, thay vì chỉ tập trung vào một tuyến nhân vật hay một vụ việc đơn lẻ. Theo đoàn làm phim, quá trình hậu kỳ kéo dài hơn dự kiến do phát sinh nhiều phân đoạn kỹ xảo (VFX) đòi hỏi thời gian xử lý kỹ lưỡng. Ê-kíp cho biết việc tiếp tục hoàn thiện không nhằm trì hoãn ngày gặp khán giả, mà để bảo đảm chất lượng hình ảnh và tinh thần chỉn chu của dự án sau nhiều năm thực hiện.

Trailer đầu tiên cũng được tung ra như lời xác nhận rằng hành trình kéo dài nhiều năm của "Trại buôn người" đang đi đến chặng cuối. Không sử dụng cách tiếp cận thiên về giới thiệu câu chuyện của một nhân vật, trailer mở ra một thế giới hoàn toàn lạ lẫm mà họ gọi là “đâu đó trên trái đất” và tiếp đó là hàng loạt hình ảnh của “một cổ máy lừa đảo khổng lồ được dựng ra trong thế giới đó” đẩy không khí căng thẳng của thế giới mà các nhân vật phải đối mặt phơi bày ra cho khán giả.

Trong đó, hình ảnh những nạn nhân bị khống chế, những không gian khắc nghiệt và các cuộc truy đuổi liên tiếp tạo nên cảm giác về một cuộc chiến sinh tồn. Khi bị đẩy vào hoàn cảnh không còn lựa chọn, các nhân vật buộc phải tìm cách thoát thân và giành lại cơ hội sống.

Trailer có phần lời dẫn do Quách Ngọc Ngoan thực hiện, góp phần tạo không khí nặng nề và kịch tính cho những hình ảnh đầu tiên. Qua trailer, "Trại buôn người" cho thấy hành động là một trong những lớp vỏ chính của bộ phim, nhưng phía sau những cuộc rượt đuổi vẫn là câu chuyện về những con người bị biến thành nạn nhân của hoạt động buôn người. Mỗi nhân vật không chỉ đại diện cho một hoàn cảnh mà còn mang theo một câu chuyện, một mong muốn được sống và trở về.

700 diễn viên cho một bộ phim quy mô lớn

Một trong những thông tin đáng chú ý nhất của "Trại buôn người" là quy mô diễn viên tham gia. Theo ê-kíp, bộ phim huy động khoảng 700 diễn viên quần chúng, trong đó phần đông đảm nhận vai các nạn nhân. Con số này tạo nên những đại cảnh với số lượng nhân vật lớn, qua đó tái hiện không gian của một trại buôn người trên màn ảnh.

Việc tổ chức một đoàn phim với hàng trăm diễn viên cùng xuất hiện trong các phân cảnh không phải bài toán đơn giản. Từ casting, phục trang, hóa trang đến điều phối trường quay và dàn dựng đại cảnh đều đòi hỏi khối lượng công việc lớn.

Bộ phim quy tụ dàn diễn viên quần chúng lên đến 700 người

700 diễn viên vì thế không chỉ là một con số để tạo hiệu ứng truyền thông. Khi cùng xuất hiện trong những khung hình rộng, họ góp phần thể hiện quy mô của thế giới mà bộ phim muốn xây dựng: hàng trăm con người cùng bị đẩy vào một hoàn cảnh khắc nghiệt, cùng tìm kiếm cơ hội thoát khỏi nơi họ bị giam giữ.

Đây cũng là điểm khác biệt trong cách tiếp cận của "Trại buôn người" khi câu chuyện không chỉ xoay quanh một vài nhân vật trung tâm mà mở rộng ra một cộng đồng nạn nhân với nhiều số phận khác nhau.

Bên cạnh quy mô sản xuất, "Trại buôn người" quy tụ nhiều diễn viên thuộc các thế hệ khác nhau, gồm NSND Như Quỳnh, NSƯT Tuyết Thu, Steven Nguyễn, Quách Ngọc Ngoan, Quách Ngọc Tuyên, Long Điền, Danis Nguyễn, Long Đẹp Trai, Võ Thành Tâm, La Thành, Á hậu Huỳnh Minh Kiên, Khánh My...cùng rất nhiều diễn viên trẻ.

Phim điện ảnh "Trại buôn người" dự kiến khởi chiếu ngày 25.9.2026 trên toàn quốc.