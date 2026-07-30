Bất cập bố trí cán bộ thuế tại Trung tâm hành chính công: Bộ Tài chính muốn được trả về cơ quan Thuế

ANTD.VN - Bộ Tài chính đang kiến nghị cho phép các cơ quan ngành dọc tại địa phương như cơ quan Thuế được tổ chức Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả tại đơn vị thay vì phải bố trí công chức làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Thực trạng trên được Bộ Tài chính nêu ra trong văn bản trả lời cử tri TP Đà Nẵng mới đây, liên quan đến việc kiến nghị bố trí cán bộ thuế để hỗ trợ người nộp thuế, đặc biệt là hộ kinh doanh nhỏ lẻ.

Người dân thực hiện các thủ tục tại Trung tâm phục vụ hành chính công

Theo đó, Bộ Tài chính cho hay, thời gian qua, thực hiện Nghị định số 118/2025/NĐ-CP ngày 09/6/2025 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại bộ phận một cửa và cổng dịch vụ công quốc gia (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 367/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 của Chính phủ), Bộ Tài chính đã chỉ đạo các đơn vị có hệ thống dọc tại địa phương thực hiện bố trí công chức ra Trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh, cấp phường, xã để tiếp nhận và trả kết quả theo đúng quy định.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện, cơ quan thuế đã gặp phải một số khó khăn, vướng mắc.

Cụ thể, hiện nay, 100% thủ tục hành chính lĩnh vực thuế đã được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến toàn trình và tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; người nộp thuế chủ yếu thực hiện thủ tục trên môi trường điện tử. Đồng thời có 14 Thuế tỉnh, thành phố không phát sinh hồ sơ tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Trong khi đó, để bố trí công chức thuế làm việc thường trực tại các Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh và cấp xã theo quy định hiện hành sẽ cần tối thiểu 3.321 công chức, việc này ảnh hưởng lớn tới nguồn nhân lực của ngành thuế trong bối cảnh bộ máy đã được tinh gọn.

Để bảo đảm việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính không bị gián đoạn trong điều kiện thiếu hụt nguồn nhân lực, cơ quan thuế đã thực hiện ủy quyền cho cán bộ, viên chức của Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính về thuế theo quy định.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện, cơ quan thuế nhận thấy vẫn còn một số khó khăn như: viên chức của Trung tâm Phục vụ hành chính công chủ yếu thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ nên còn gặp khó khăn trong việc hướng dẫn, giải đáp các tình huống nghiệp vụ thuế phát sinh.

Bên cạnh đó, điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, hạ tầng công nghệ thông tin và kết nối dữ liệu tại Trung tâm Phục vụ hành chính công có nơi chưa đáp ứng đầy đủ, ảnh hưởng đến hiệu quả công tác hỗ trợ người nộp thuế và giải quyết thủ tục hành chính.

Những khó khăn, vướng mắc nêu trên cho thấy việc tổ chức thực hiện quy định về bố trí công chức thuế làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công theo Nghị định số 118/2025/NĐ-CP đã bộc lộ một số hạn chế, bất cập, cần được nghiên cứu sửa đổi, bổ sung để phù hợp hơn với điều kiện tổ chức thực hiện và yêu cầu sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực trong giai đoạn hiện nay.

Chính vì vậy, trên cơ sở tổng hợp ý kiến của các địa phương và kết quả đánh giá thực tiễn triển khai, Bộ Tài chính đã có ý kiến với Bộ Tư pháp đề xuất sửa đổi Nghị định số 118/2025/NĐ-CP theo hướng cho phép các cơ quan ngành dọc tại địa phương được tổ chức Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả tại đơn vị.

Hiện Bộ Tư pháp đang trình Chính phủ dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định số 118/2025/NĐ-CP.

“Trong thời gian chờ Chính phủ ban hành Nghị định mới, việc tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính thuế tại các Trung tâm Phục vụ hành chính công vẫn được duy trì thông qua cơ chế ủy quyền nêu trên.

Đồng thời, người nộp thuế tiếp tục được hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính thuế trên môi trường điện tử qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thuế và ứng dụng eTax Mobile. Bộ Tài chính sẽ chỉ đạo Cục Thuế tiếp tục nâng cấp ứng dụng eTax Mobile theo hướng thân thiện, thuận tiện và dễ tra cứu hơn cho người nộp thuế” – Bộ Tài chính cho hay.