PNJ muốn thuê đơn vị quốc tế đánh giá độc lập về chất lượng kim cương

ANTD.VN - Động thái của PNJ diễn ra trong bối cảnh niềm tin của người mua kim cương đang suy giảm mạnh sau vụ án buôn lậu 28.000 viên kim cương.

Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (mã chứng khoán: PNJ) vừa công bố Nghị quyết về chủ trương thuê các đơn vị quốc tế uy tín thực hiện đánh giá độc lập về chất lượng kim cương và các quy trình nội bộ liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

Chủ tịch lên tiếng trấn an, nhà đầu tư vẫn tiếp tục tháo chạy khỏi cổ phiếu PNJ

Theo đó, đơn vị quốc tế được thuê sẽ kiểm định và xác nhận chất lượng sản phẩm của PNJ (bao gồm kim cương và các sản phẩm nữ trang).

Đồng thời, doanh nghiệp cũng thuê đơn vị kiểm toán độc lập rà soát toàn bộ quy trình hoạt động liên quan đến kim cương, từ nhập khẩu, sản xuất đến kinh doanh kim cương, bao gồm cả các sản phẩm trang sức gắn kim cương.

Song song đó, Công ty cũng thông tin sẽ hợp tác với một đơn vị tư vấn độc lập chuyên nghiệp để đánh giá toàn diện hệ thống quản trị rủi ro.

HĐQT PNJ đồng thời cũng thông qua chủ trương thuê đơn vị kiểm toán thuế năm 2025 và cung cấp dịch vụ tư vấn thuế cho Công ty.

Động thái của PNJ diễn ra trong bối cảnh vụ án buôn lậu 28.000 viên kim cương đang được điều tra mở rộng. Thêm một nhân sự tại P-Lab – Công ty kiểm định kim cương thuộc PNJ bị khởi tố sau nguyên Giám đốc Đặng Ngọc Thảo, khiến niềm tin của người mua kim cương suy giảm nghiêm trọng.

Phía PNJ đã liên tục có động thái phản hồi, trấn an dư luận. Doanh nghiệp cho rằng các sai phạm bị cáo buộc thuộc trách nhiệm pháp lý cá nhân của CEO Đặng Ngọc Thảo. Doanh nghiệp khẳng định tất cả kim cương do PNJ phân phối được kiểm định tại P-Lab đều áp dụng quy trình kiểm tra chất lượng theo tiêu chuẩn ISO, đồng thời đối soát tiêu chuẩn chất lượng của Viện ngọc học quốc tế GIA và có hồ sơ lưu để có thể truy xuất các thông số kỹ thuật của từng viên theo yêu cầu.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu PNJ diễn biến rất tiêu cực. Sau sự kiện, cổ phiếu này liên tục giảm sâu, trong đó có 4 phiên giảm sàn. Xen kẽ chỉ có 2 phiên tăng, trong đó phiên 14/7 bất ngờ tăng kịch biên độ.

Lãnh đạo công ty cũng đã liên tục có động thái “giải cứu” cổ phiếu này khi lần lượt công bố kế hoạch mua vào hàng triệu đơn vị để bảo vệ lợi ích cổ đông. Tuy nhiên, diễn biến cổ phiếu PNJ vẫn chưa mấy khởi sắc.