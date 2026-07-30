Cư dân đô thị 'mê' VinFast Kyo vì tìm xe nhanh, tăng tốc mượt, đổi pin tiện

ANTD.VN -Tích hợp khả năng định vị GPS, tìm xe từ xa, hỗ trợ khởi hành ngang dốc cùng công nghệ đổi pin tiện lợi, VinFast Kyo giải quyết hàng loạt bất tiện thường gặp của cư dân chung cư và người làm công sở.

Tìm xe nhanh, lên dốc dễ

Làm việc tại một tòa nhà văn phòng lớn ở Hà Nội, chị Phương Ninh (28 tuổi) cho biết việc tìm xe vào giờ tan tầm từng là một nỗi ám ảnh với chị. Bãi đỗ được chia thành nhiều dãy, chỉ cần vội vàng không kịp ghi nhớ vị trí lúc gửi, chị có thể mất thêm 5-10 phút đi tìm.

“Công việc bận rộn, tôi không phải lúc nào cũng nhớ mình để xe ở đâu. Bởi thế, tính năng tìm xe ngay trên ứng dụng của VinFast Kyo quá hữu ích”, chị nhận xét.

Tìm được xe mới chỉ là bước đầu. Khi rời bãi gửi, chị Ninh vẫn phải xử lý những đoạn dốc hầm tại các chung cư, tòa nhà văn phòng.

“Đường dốc trong hầm thường hẹp, có khúc cua, bề mặt trơn, thỉnh thoảng tôi phải dừng giữa dốc hoặc đi chậm để chờ xe phía trước nên nhiều lúc xe bị trôi”, chị Ninh chia sẻ.

Trong tình huống này, tính năng hỗ trợ khởi hành ngang dốc trên VinFast Kyo giúp hạn chế xe “đi giật lùi” khi người lái chuyển từ giữ phanh sang tăng ga, qua đó tạo thêm sự chủ động cho người dùng. Theo reviewer Đình Nam, đây chính là sự khác biệt của Kyo với nhiều mẫu xe máy xăng khác trên thị trường.

“Trên Kyo, dù bóp phanh trái hay phải, người lái vẫn có thể lên ga để khởi hành ngang dốc thuận lợi. Quá trình tăng tốc diễn ra mượt, không giật cục hoặc vọt bất ngờ ở dải đầu. Khả năng đề-pa tức thời của động cơ điện cũng mang lại cảm giác lái thú vị hơn”, nam reviewer nhận xét.

Mẫu xe sử dụng động cơ Inhub có công suất tối đa 3.000 W. Thông số này đủ đáp ứng lộ trình đi làm, mua sắm và gặp gỡ hằng ngày, đồng thời giúp Kyo vận hành linh hoạt trên các tuyến đường nội đô.

Đổi pin “siêu tốc”, trang bị hữu dụng

Là mẫu xe mới ra mắt của VinFast, Kyo được trang bị công nghệ đổi pin tiên tiến giúp người dùng duy trì nhịp di chuyển liên tục. Pin LFP trên xe có thể tháo rời, cho phép người dùng lựa chọn sạc tại nhà, nạp điện ở trạm công cộng hoặc đổi nhanh tại tủ chuyên dụng. Theo chị Ninh, sự linh hoạt này giúp chị chạy xe chủ động và thoải mái hơn.

“Chạy xe cứ gần hết pin là ra tủ đổi rất nhanh, không phải xếp hàng đổ xăng như trước. Việc đổi pin cũng không mất phí nên nuôi xe cũng rất nhẹ nhàng”, chị Ninh cho biết.

Khi lắp đồng thời hai pin, Kyo có thể di chuyển tối đa khoảng 160 km trong điều kiện tiêu chuẩn. Với quãng đường 20-30 km mỗi ngày, chủ xe có thể sử dụng trong nhiều ngày trước khi cần nạp năng lượng.

“Về cơ bản, thông số này hoàn toàn có thể đáp ứng tốt, thậm chí rất tốt nhu cầu di chuyển của những người thường xuyên sử dụng xe trong đô thị. Các trạm đổi pin VinFast hiện đã xuất hiện ở nhiều nơi nên việc đổi pin cũng rất thuận tiện”, reviewer Phan Anh của kênh Xe Hay nhận xét.

Theo reviewer này, Kyo còn có cốp dung tích 21 lít, đủ chứa một mũ bảo hiểm, áo mưa và một số vật dụng cá nhân. Sàn để chân rộng giúp người dùng mang theo túi xách hoặc đồ mua sắm thuận tiện hơn. Các hộc chứa đồ phía trước và cổng sạc điện thoại bổ sung thêm tiện ích trong quá trình sử dụng hằng ngày.

VinFast Kyo có giá niêm yết từ 30 triệu đồng, người mua xe thời điểm này sẽ nhận được ưu đãi 2% giá trị xe (tương đương hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ), miễn phí thuê pin trong một năm với giá trị ưu đãi lên tới 3,6 triệu đồng, có thể quy đổi ra tiền mặt. Người đang sở hữu xe máy điện VinFast không yêu cầu giấy phép lái xe được hỗ trợ thêm 1 triệu đồng. Chủ ô tô VinFast hoặc các dòng xe máy điện VinFast còn lại được hỗ trợ 2 triệu đồng. Như vậy, người dùng hoàn toàn có thể sở hữu VinFast Kyo với mức giá sau ưu đãi chỉ từ 23,8 triệu đồng.

Với loạt công nghệ hỗ trợ người dùng “tận răng”, cùng chi phí nuôi xe “nhẹ ví”, VinFast Kyo đang trở thành mẫu xe “hot” được cư dân chung cư và dân công sở săn đón.