Cổ phiếu Vingroup lại giúp VN-Index thành công lấy lại ngưỡng 1.700 điểm

ANTD.VN - Dù giao dịch thị trường vẫn ảm đạm, song nhờ lực mua ở nhóm cổ phiếu Vingroup đã giúp VN-Index bật tăng mạnh hơn 24 điểm.

Sau phiên phục hồi nhẹ hôm qua, sáng nay thị trường chứng khoán lại nhanh chóng quay trở lại trạng thái giao dịch ảm đạm. Chỉ số VN-Index biến động giằng co quanh vùng tham chiếu, thị trường nhìn chung phân hóa.

Chốt phiên sáng, sàn HOSE có 124 mã tăng và 168 mã giảm, VN-Index tăng nhẹ 3,56 điểm (+0,21%), lên 1.684,18 điểm. Nhóm VN30 chốt phiên giảm hơn 3 điểm khi có 14 mã tăng và 15 mã giảm. Trong đó, VJC và HDB giảm sâu nhất khi lần lượt để mất 2,9% và 2,2%, còn lại các cổ phiếu khác chỉ giảm trên dưới 1%.

Ngược lại, cổ phiếu VHM vẫn đóng vai trò điểm tựa chính của thị trường với mức tăng 5,4% lên mức 139.000 đồng/cp. Theo sau là VRE tăng 2,8% và BSR tăng 2,5%...

Trên sàn HNX sáng nay có 35 mã tăng và 64 mã giảm, HNX-Index tăng 1,7 điểm (+0,63%), lên 271,15 điểm. UPCoM-Index giảm 0,49 điểm (-0,39%), xuống 125,25 điểm.

Nhóm Vingroup vẫn là động lực chính cho đà tăng của VN-Index

Bất ngờ đến trong phiên chiều khi một số cổ phiếu vốn hóa lớn, tâm điểm là nhóm Vingroup nhận được lực cầu khá tốt. Trong đó VRE chốt phiên vọt tăng lên mức giá trần.

Hôm nay, Công ty CP Vincom Retail đã công bố kết quả kinh doanh quý II/2026 tương đối tích cực. Doanh thu thuần hợp nhất của doanh nghiệp đạt 2.374 tỷ đồng, tăng 10,8% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.609 tỷ đồng, tăng 30,4%.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần hợp nhất điều chỉnh và lợi nhuận sau thuế của Vincom Retail lần lượt hoàn thành 49% và 58% kế hoạch kinh doanh năm 2026. Dự kiến cả năm, lợi nhuận doanh nghiệp sẽ tiếp tục bứt phá với tình hình kinh doanh khả quan của hệ thống trung tâm thương mại và khu phố thương mại, cùng với việc khai trương Vincom Plaza Đan Phượng.

VHM chốt phiên cũng nới rộng đà tăng với mức tăng 6,1%. VPL hôm nay tăng 3,2% và VIC tăng 2,6%.

Ngoài ra, cổ phiếu hai doanh nghiệp bán lẻ lớn là MWG, FPT sau chuỗi phiên giao dịch đầy tiêu cực thì hôm nay đã tăng khá tốt, lần lượt 3,6% và 3,3%. HPG cũng tăng mạnh 3,1%.

Chốt phiên, số mã tăng trong rổ VN30 là 20, trong khi chỉ còn 9 mã giảm và 1 mã đứng giá. VN30-Index tăng 24,77%, tương đương tăng 1,36%.

Trên toàn sàn HOSE phiên hôm nay có 165 mã tăng, so với 139 mã giảm. VN-Index tăng 24,06% (+1,43%) lên 1.704,68 điểm.

Dòng tiền vẫn thận trọng khi toàn phiên sàn này chỉ có hơn 560,5 triệu đơn vị khớp lệnh, giá trị 14.388 tỷ đồng. Khối ngoại bán ròng nhẹ 88 tỷ đồng.

Trên sàn HNX hôm nay có 70 mã tăng, 59 mã giảm. HNX-Index tăng 2,23 điểm (+0,83%) lên 271,68 điểm. Thanh khoản vỏn vẹn hơn 38 triệu đơn vị, trị giá 558 tỷ đồng.

HNX-Index tăng nhẹ 0,41 điểm (+0,33%) lên 126,15 điểm với 121 mã tăng, 85 mã giảm. Thanh khoản 16,5 triệu đơn vị, giá trị 274 tỷ đồng.