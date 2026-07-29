Đặt vé xem phim trên ứng dụng ngân hàng ngày càng được người trẻ lựa chọn

ANTD.VN - Sự phát triển của các dịch vụ ngân hàng số đang thay đổi thói quen mua vé xem phim của nhiều người trẻ. Với VNPAY Phim trên ứng dụng ngân hàng, người dùng có thể lựa chọn suất chiếu, vị trí ghế ngồi và thanh toán ngay mà không cần đến quầy vé.

Chủ động lên kế hoạch cho mỗi lần ra rạp

Với Thu Hà, 26 tuổi, xem phim là dịp để nhóm bạn thân gặp gỡ sau những tuần bận rộn. Tuy nhiên, việc sắp xếp một buổi đi chơi chung thường không dễ khi mỗi người có một lịch trình khác nhau. Không ít lần, cả nhóm mất nhiều thời gian trao đổi nhưng vẫn chưa thống nhất được rạp và suất chiếu phù hợp.

Trong một lần hẹn nhau sau giờ làm, Hà được giao nhiệm vụ đặt vé xem phim cho cả nhóm. Thay vì tìm kiếm thông tin trên ứng dụng của từng hệ thống rạp, cô lựa chọn đặt vé xem phim ngay trên ứng dụng BIDV SmartBanking.

Xu hướng đặt vé xem phim ngay trên ứng dụng ngân hàng ngày càng được nhiều người trẻ lựa chọn.

“Trước đây, nhóm mình thường mất khá nhiều thời gian để tìm suất chiếu phù hợp. Giờ đây, với VNPAY Phim, mình có thể kiểm tra lịch chiếu, chọn rạp, chọn ghế và thanh toán ngay trên ứng dụng ngân hàng đang dùng nên việc lên kế hoạch đi xem phim trở thuận tiện hơn”, Hà chia sẻ.

Trải nghiệm của Hà cũng phản ánh xu hướng đặt vé xem phim ngay trên ứng dụng ngân hàng ngày càng phổ biến đặc biệt là giới trẻ.

Đa dạng lựa chọn xem phim, nhiều ưu đãi cho người dùng

Thông qua tính năng Đặt vé xem phim trên ứng dụng ngân hàng và ứng dụng VNPAY, người dùng có thể chủ động cập nhật lịch chiếu, lựa chọn cụm rạp, khung giờ, vị trí ghế ngồi và thanh toán.

Hiện VNPAY Phim đã có mặt trên gần 20 ứng dụng ngân hàng, trong đó có Vietcombank, VietinBank, BIDV, Agribank và ứng dụng VNPAY. Dịch vụ cũng kết nối với hầu hết các hệ thống rạp lớn trên toàn quốc như CGV, Lotte Cinema, BHD Star, Beta Cinemas, Starlight và Trung tâm Chiếu phim Quốc gia… Nhờ đó, người dùng có thể linh hoạt lựa chọn địa điểm, suất chiếu và bộ phim phù hợp với lịch trình cá nhân.

Tính năng Đặt vé xem phim được tích hợp trên ứng dụng ngân hàng và ứng dụng VNPAY kết nối nhiều hệ thống rạp trên toàn quốc.

Bên cạnh sự thuận tiện, các chương trình ưu đãi cũng là một trong những yếu tố thu hút người dùng trải nghiệm hình thức đặt vé này. Theo chương trình khuyến mại đang được VNPAY Phim triển khai đến ngày 30/9, khách hàng đặt vé xem phim trên ứng dụng VNPAY và các ứng dụng ngân hàng sẽ nhận ngay ưu đãi mua 1 tặng 1, áp dụng cho nhiều bộ phim đang nhận được sự quan tâm như Conan, Spider-Man, Thanh âm vượt đại dương...

Thông tin về lịch chiếu và các chương trình ưu đãi được cập nhật thường xuyên trên Fanpage VNPAY Phim.