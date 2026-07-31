Tin vui: Sầu riêng Việt Nam đã được xuất sang thị trường Ấn Độ

ANTD.VN -Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) thông tin, Ấn Độ đã bổ sung Việt Nam vào danh sách các nước được xuất khẩu trái sầu riêng tươi sang thị trường này.

Phía Ấn Độ không áp các điều kiện nhập khẩu đặc biệt hay yêu cầu khai báo kiểm dịch bổ sung với sầu riêng Việt Nam.

Theo Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, việc mở cửa thị trường 1,4 tỷ dân là kết quả của quá trình trao đổi kỹ thuật giữa hai nước. Việc này giúp doanh nghiệp xuất khẩu nông sản Việt đa dạng hóa đầu ra và giảm phụ thuộc vào một số thị trường truyền thống.

Tuy nhiên, cơ quan quản lý nhận định đây vẫn là thị trường mới. Trong giai đoạn đầu, sản phẩm có thể được tiêu thụ nhiều tại các đô thị lớn qua hệ thống bán lẻ cao cấp, nhà hàng, khách sạn và các kênh thương mại điện tử. Do đó, doanh nghiệp cần nghiên cứu kỹ thị hiếu người tiêu dùng, quy cách sản phẩm, vận chuyển và hệ thống phân phối để có chiến lược tiếp cận phù hợp.

Ấn Độ chính thức cho phép nhập khẩu quả sầu riêng tươi của Việt Nam

Cũng theo Cục, việc Ấn Độ mở cửa thị trường diễn ra trong bối cảnh ngành sầu riêng Việt Nam đang tìm cách đa dạng hóa đầu ra sau giai đoạn xuất khẩu gặp nhiều khó khăn.

Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đánh giá, việc mở cửa thị trường Ấn Độ đối với sầu riêng tươi Việt Nam là tín hiệu tích cực, nhưng hiệu quả lâu dài sẽ phụ thuộc vào khả năng duy trì chất lượng, tuân thủ quy định, xây dựng uy tín sản phẩm và phát triển nhu cầu tiêu dùng thực chất. Đây không chỉ là cơ hội mở rộng thị trường, mà còn đặt ra yêu cầu tiếp tục chuyên nghiệp hóa chuỗi sản xuất, đóng gói, bảo quản và xuất khẩu sầu riêng của Việt Nam.

Đầu năm nay, xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc - thị trường tiêu thụ lớn nhất - giảm mạnh khi nước này siết chặt kiểm soát chất lượng, tăng kiểm tra dư lượng hóa chất và truy xuất nguồn gốc. Nhiều lô hàng sang thị trường này bị kéo dài thời gian thông quan, giá thu mua trong nước lao dốc.

Ở trong nước, nguồn cung sầu riêng tiếp tục tăng nhờ diện tích trồng bước vào giai đoạn cho thu hoạch. Theo số liệu của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, nửa đầu năm nay, sản lượng sầu riêng cả nước đạt 603.300 tấn. Mức này tăng 12,7% so với cùng kỳ năm 2025, cao nhất trong nhóm cây ăn quả chủ lực.

Thống kê từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho thấy, kim ngạch xuất khẩu sầu riêng của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2026 đạt gần 1,1 tỷ USD, tăng 32% so với cùng kỳ năm 2025. Thị trường lớn nhất là Trung Quốc đạt 987 triệu USD (tăng 43%).