Ngày mai (31-7): Khai mạc diễn đàn Kinh tế Thủ đô 2026

ANTD.VN - Diễn đàn Kinh tế Thủ đô 2026 do Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp cùng Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội (Hanoisme) tổ chức ngày 31-7 tại Hà Nội.

Ngày mai diễn ra diễn đàn Kinh tế Thủ đô 2026

Với chủ đề "Doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội ứng dụng AI và thương mại điện tử bứt phá tăng trưởng hai con số", diễn đàn năm nay không chỉ dừng lại ở việc phổ biến chính sách mà còn hướng tới mục tiêu hành động cụ thể là giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa đạt được mức tăng trưởng hai con số thông qua việc ứng dụng công nghệ và chuyển đổi mô hình kinh doanh.

Ban tổ chức diễn đàn cho biết, điểm nhấn của diễn đàn Kinh tế Thủ đô 2026 nằm ở việc tạo ra một không gian kết nối đa chiều, xoay quanh 4 trụ cột chính: chính sách, công nghệ, nguồn vốn và thị trường.

Theo đó, về chính sách, diễn đàn hướng tới việc đưa các chủ trương, cơ chế hỗ trợ của thành phố đến gần hơn với cộng đồng doanh nghiệp. Diễn đàn được kỳ vọng sẽ là kênh truyền tải trực tiếp, giúp thu hẹp khoảng cách giữa chính sách trên giấy và thực tiễn triển khai.

Về công nghệ, sự kiện sẽ là nơi doanh nghiệp có cơ hội tiếp cận với các giải pháp AI, nền tảng thương mại điện tử và công cụ số hóa đang được ứng dụng rộng rãi trên thị trường. Đây là yếu tố then chốt giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất lao động, tối ưu hóa quy trình vận hành và mở rộng khả năng tiếp cận khách hàng vượt ra khỏi giới hạn địa lý truyền thống.

Về nguồn vốn, diễn đàn tạo cầu nối giữa doanh nghiệp với các tổ chức tài chính, quỹ đầu tư - vốn là bài toán muôn thuở đối với khối doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Cuối cùng, về thị trường, sự kiện hướng tới việc kết nối doanh nghiệp nhỏ và vừa với các tập đoàn lớn và hệ thống phân phối. Đây là mắt xích quan trọng giúp doanh nghiệp nhỏ có cơ hội tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng, mở rộng đầu ra cho sản phẩm, dịch vụ, đồng thời học hỏi kinh nghiệm quản trị, vận hành từ các doanh nghiệp lớn.