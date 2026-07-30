Các quỹ cổ phiếu rút ròng tháng thứ 31 liên tiếp tại thị trường Việt Nam

ANTD.VN - Các quỹ cổ phiếu đã rút ròng tháng thứ 31 liên tiếp với giá trị lũy kế 69,4 nghìn tỷ đồng; trong khi nhóm quỹ trái phiếu cũng ghi nhận tháng rút ròng thứ 9 liên tiếp.

Theo dữ liệu mới nhất từ FiinGroup, hiệu suất nhóm quỹ đầu tư cổ phiếu tại thị trường Việt Nam trong tháng 5/2026 đã giảm nhẹ với mức giảm bình quân 1,4%, đảo chiều sau nhịp hồi phục nhẹ của tháng trước đó (tăng 2,2%).

Sự suy giảm về hiệu suất diễn ra trên diện rộng với 70/86 quỹ có hiệu suất âm, tập trung ở nhóm quỹ ETF tham chiếu theo VNDiamond và quỹ mở.

Trong khi đó, nhóm quỹ ETF tham chiếu theo chỉ số VNFINSELECT, VNX50 và quỹ Fubon FTSE Vietnam vẫn duy trì được hiệu suất dương nhờ nắm giữ tỷ trọng cao các cổ phiếu có giá tăng trong tháng 5/2026, bao gồm Ngân hàng (VCB, ACB, LPB) hay nhóm vốn hóa lớn như GAS, PLX, VHM, GEX.

Các quỹ đầu tư hầu hết ghi nhận lợi suất suy giảm trong những tháng gần đây

Lũy kế 5 tháng đầu năm, có 39/69 quỹ cổ phiếu ghi nhận hiệu suất kém hơn so với cùng kỳ 2025, đặc biệt là nhóm quỹ ETF ngoại với quy mô NAV (giá trị tài sản ròng) lớn do nền so sánh 5 tháng đầu năm 2025 cao.

Ở nhóm quỹ trái phiếu, đà phục hồi cũng chững lại, hiệu suất lũy kế 5 tháng đầu năm ở nhóm này vẫn kém hấp dẫn so với kênh tiền gửi, với chỉ bình quân 2,48%.

Về diễn biến dòng tiền, tháng 5/2026, áp lực rút ròng quay trở lại nhóm quỹ cổ phiếu trong khi thu hẹp ở nhóm quỹ trái phiếu.

Tính đến cuối tháng 5/2026, tổng tài sản ròng của các quỹ đầu tư đạt hơn 260 nghìn tỷ đồng, giảm nhẹ 6,1 nghìn tỷ đồng (tương đương -2,3%) sau 1 tháng, đảo chiều sau nhịp phục nhẹ (+6,7%) trong tháng trước.

So với mức đỉnh tháng 8/2025, quy mô NAV toàn ngành vẫn thấp hơn 20,3% (tương đương giảm 18,1 nghìn tỷ đồng), dù thị trường đã trải qua nhiều nhịp hồi phục.

Diễn biến này phản ánh không chỉ biến động của thị trường mà còn áp lực rút vốn kéo dài ở các quỹ, với giá trị rút ròng lũy kế hơn 39,3 nghìn tỷ đồng kể từ tháng 8/2025.

Riêng ở nhóm quỹ cổ phiếu, rút ròng đã kéo dài sang tháng thứ 31 liên tiếp với giá trị lũy kế 69,4 nghìn tỷ đồng. Chỉ trong tháng 5, nhóm quỹ này đã rút ròng hơn 1,8 nghìn tỷ đồng, gấp 6,8 lần so với tháng 4/2026 và chiếm 71,6% tổng giá trị rút ròng trong tháng.

Ở nhóm quỹ trái phiếu cũng ghi nhận tháng rút ròng thứ 9 liên tiếp (lũy kế 13,2 nghìn tỷ đồng).

Ngược lại, nhóm quỹ cân bằng tiếp tục ghi nhận dòng tiền vào ròng tháng thứ 10 liên tiếp, với giá trị lũy kế đạt 911 tỷ đồng nhưng quy mô vào ròng đang dần thu hẹp.

Về tỷ trọng tiền mặt, có 19/37 quỹ mở cổ phiếu tăng nắm giữ tiền, đảo chiều so với diễn biến tăng giải ngân trước đó, cho thấy tâm lý thận trọng quay trở lại khi thị trường đang chịu áp lực điều chỉnh và dòng tiền chưa quay trở lại.