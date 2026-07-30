Lãi suất qua đêm liên ngân hàng về vùng trên 1%, thấp nhất trong vòng hơn 1 năm

ANTD.VN - Lãi suất liên ngân hàng xuống vùng đáy hơn 1 năm cho thấy thanh khoản ngắn hạn của các ngân hàng đã cải thiện.

Theo dữ liệu từ Hiệp hội Nghiên cứu thị trường Liên ngân hàng Việt Nam (VIRA), ngày 29/07, lãi suất bình quân liên ngân hàng VNĐ đã giảm mạnh tới 0,9 điểm phần trăm ở kỳ hạn qua đêm, xuống chỉ còn 1,3%/năm. Đây là mức lãi suất thấp nhất đối với kỳ hạn này trong vòng hơn 1 năm qua.

Trong khi đó, ở các kỳ hạn 1 tuần, 2 tuần, mức lãi suất giao dịch lại tăng nhẹ 0,05 – 0,40 điểm phần trăm, lên mức 4,6%/năm và 5,7%/năm. Kỳ hạn 1 tháng giữ nguyên ở mức 6,9%/năm.

Thanh khoản ngắn hạn của các ngân hàng có sự cải thiện

Lãi suất trên thị trường liên ngân hàng, đặc biệt ở kỳ hạn qua đêm đã giảm rất mạnh trong khoảng hơn 2 tuần trở lại đây, từ mức 13% vào cuối tháng trước giảm về quanh 6-6,5% vào đầu tháng này, về vùng trên 2% trong đầu tuần này và xuống vùng trên 1% vào phiên hôm nay.

Việc lãi suất liên ngân hàng kỳ hạn qua đêm giảm mạnh thể hiện thanh khoản ngắn hạn của các ngân hàng đã dễ thở hơn nhiều. Điều này cũng thể hiện trên kênh thị trường mở, khi Ngân hàng Nhà nước đã liên tục hút ròng kể từ đầu tháng. Theo đó, quy mô lưu hành trên kênh cầm cố đã giảm từ vùng trên 230 nghìn tỷ đồng về chỉ còn trên 144 nghìn tỷ đồng trong phiên hôm qua.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, thanh khoản và dài hạn các ngân hàng vẫn chưa thực sự cải thiện. Điều này thể hiện ở lãi suất huy động trên thị trường dân cư vẫn ở mức rất cao, đặc biệt ở các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên với nhiều ngân hàng nhỏ đã đẩy lãi suất lên trên 9%/năm.

Với các kỳ hạn từ 1 tháng trở lên trên thị trường liên ngân hàng, lãi suất cũng vẫn neo quanh mức trên dưới 7%/năm.

Nhóm phân tích Công ty chứng khoán ACBS cho biết, tính đến ngày 10/7, tăng trưởng tín dụng đạt 7,91% so với đầu năm, vượt trội so với mức tăng trưởng huy động (6,07%), đẩy khoảng trống thanh khoản của hệ thống lên tới khoảng 2,7 triệu tỷ đồng.

Dù Thông tư số 25/2026/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã hỗ trợ giải tỏa một số rào cản an toàn vốn, cùng với việc đồng VND duy trì mức mất giá thấp (chỉ 0,4% từ đầu năm) giúp Ngân hàng Nhà nước có dư địa can thiệp hỗ trợ thanh khoản cục bộ, song cơ quan quản lý nhiều khả năng sẽ ưu tiên sự ổn định trong khi đồng thời phải cân bằng áp lực tỷ giá và bối cảnh nội địa.

Các chuyên gia Chứng khoán MBS cũng cho rằng chênh lệch giữa tăng trưởng huy động và tăng trưởng tín dụng sẽ chưa thể cải thiện trong ngắn hạn. Một mặt, các ngân hàng cần tăng huy động để thu hẹp chênh lệch giữa tín dụng và nguồn vốn, giảm áp lực thanh khoản và đảm bảo các tỷ lệ an toàn theo quy định. Mặt khác, việc duy trì mặt bằng lãi suất huy động cao sẽ tiếp tục gây áp lực lên chi phí vốn, từ đó gây sức ép lên NIM (biên lãi ròng).