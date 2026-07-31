Giá vàng liên tục tăng mạnh

ANTD.VN - Giá vàng trong nước đã có 3 phiên tăng liên tiếp theo đà tăng trên thị trường quốc tế. Giao dịch vàng đã ổn định trở lại sau đợt bán tháo do biến cố pháp lý tại Công ty SJC.

Trong phiên giao dịch sáng nay, mở cửa, vàng SJC đã tăng mạnh 1,5 triệu đồng mỗi lượng, lên mức 139,2 – 143,2 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn các thương hiệu cũng tăng mạnh. Theo đó, nhẫn SJC 999.9 giao dịch tại 138,7 – 142,7 triệu đồng/lượng; nhẫn PNJ 138,2 – 143,1 triệu đồng/lượng; nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải 139,1 – 143,0 triệu đồng/lượng; nhẫn DOJI, Huy Thanh 139,0 – 143,0 triệu đồng/lượng; nhẫn Phú Quý 138,9 – 143,0 triệu đồng/lượng…

Tính từ đầu tuần, giá vàng có 4 phiên tăng và 1 phiên giảm, tổng mức tăng tính đến thời điểm này là 1,7 triệu đồng mỗi lượng. Còn so với mức giá thấp nhất sau biến cố SJC thì giá vàng đã phục hồi hơn 4 triệu đồng mỗi lượng.

Giao dịch vàng đã tạm thời cân bằng trở lại

Giá vàng chỉ chịu tác động tiêu cực vài phiên sau biến cố này, sau đó nhu cầu mua bán nhanh chóng cân bằng và kim loại quý lấy lại đà tăng theo diễn biến thị trường quốc tế.

Trong phiên giao dịch ngày 30/7 tại thị trường Mỹ (đêm qua, rạng sáng nay theo giờ Việt Nam) vàng giao ngay đã tăng 37,4 USD mỗi ounce, chốt phiên vượt 4.100 USD.

Sang phiên châu Á, kim loại quý điều chỉnh nhẹ và đang giao dịch quanh vùng 4.090 USD/ounce.

Tình hình giao dịch thị trường sau quyết định của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) vẫn chịu tác động hai chiều, nhưng các thông tin được công bố hôm thứ Năm đã làm giảm bớt xu hướng thắt chặt chính sách tiền tệ.

Trước đó, Fed giữ nguyên lãi suất trong khoảng 3,50% đến 3,75%, nhưng có tới 3/12 phiếu chống, ủng hộ việc tăng lãi suất 25 điểm cơ bản. Điều này khiến rủi ro tăng lãi suất vào tháng 9 vẫn còn hiện hữu.

Tuy nhiên, dữ liệu hôm thứ Năm cho thấy GDP thực tế của Mỹ chỉ tăng trưởng 1,5% so với cùng kỳ trong quý II, giảm so với mức 2,1% trong quý I. Cùng với đó, chỉ số giá có xu hướng giảm so với cùng kỳ năm ngoái; số đơn xin trợ cấp thất nghiệp thấp hơn dự báo…

Dữ liệu này giúp mở rộng dư địa hơn cho chính sách tiền tệ của Fed, qua đó làm suy yếu đồng đô la và hỗ trợ giá vàng. Dù vậy, đây có thể chỉ là tác động ngắn hạn, hiện lạm phát vẫn ở mức cao hơn mục tiêu 2% của Fed và lợi suất trái phiếu kho bạc vẫn ở mức cao, khiến lộ trình lãi suất trở nên khó khăn.

Tình hình eo biển Hormuz hiện tại cho thấy hoạt động vận chuyển được mở nhưng chịu áp lực cao từ quân đội, vận tải biển và ngoại giao, chứ chưa thực sự được bình thường hóa. Vàng vẫn chịu tác động cả hai chiều: rủi ro địa chính trị hỗ trợ nhu cầu phòng thủ, nhưng bất kỳ đợt tăng giá dầu thô nào nữa sẽ làm gia tăng lạm phát, kìm hãm giá vàng.