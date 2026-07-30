VN-Index tăng gần 40 điểm, khối ngoại quay trở lại mua ròng

ANTD.VN - Đà tăng lan tỏa ở nhiều nhóm ngành cổ phiếu đã giúp VN-Index tăng mạnh gần 40 điểm phiên hôm nay. Giao dịch khối ngoại tích cực trở lại khi khối này mua ròng gần 670 tỷ đồng.

Sau 2 phiên hồi phục liên tiếp, lấy lại mốc tâm lý 1.700 điểm, tâm lý nhà đầu tư đã cải thiện đáng kể trong phiên hôm nay. Đầu phiên, đà tăng chủ yếu dựa vào các cổ phiếu vốn hóa lớn, tâm điểm vẫn là nhóm Vingroup thì cuối phiên sáng, đặc biệt là phiên chiều, đà tăng lan tỏa mạnh mẽ ra toàn thị trường.

Chốt phiên sáng, sàn HOSE có 246 mã tăng và 60 mã giảm, VN-Index tăng 30,8 điểm (+1,81%), lên 1.735,48 điểm.

HNX-Index sáng nay cũng tăng 2,3 điểm (+0,85%), lên 273,98 điểm. UPCoM-Index tăng 0,45 điểm (+0,36%) lên 126,6 điểm.

Chứng khoán tăng điểm phiên thứ ba liên tiếp

Phiên chiều, số mã tăng trên HOSE lên đến 277 mã, chỉ còn 58 mã giảm. Nhóm VN30 có tới 28 mã tăng, trong đó VRE tăng kịch trần phiên thứ hai liên tiếp. Theo sau là VHM tăng 5,6%.

Nhiều mã ngân hàng như BID tăng 5,1%, SHB tăng 4,9%, CTG, VCB, TCB đều tăng trên 3% đến gần 4%. Nhóm này duy nhất có VJC giảm nhẹ 1%, LPB đứng giá.

Xét về nhóm ngành, chứng khoán hôm nay giao dịch tích cực nhất với gần như toàn bộ các mã tăng điểm, trong đó VIX, VPS, CTS, VCK tăng kịch trần.

Nhóm bất động sản, ngoài Vingroup tăng mạnh thì GEX, DLG hôm nay cũng tăng hết biên độ.

VN-Index chốt phiên nới rộng đà tăng tới 39,98 điểm (+2,35%) lên 1.744,66 điểm. Thanh khoản cải thiện đáng kể so với các phiên trước với xấp xỉ 857,5 triệu đơn vị khớp lệnh, giá trị 20.264 tỷ đồng.

Điểm tích cực nữa là giao dịch khối ngoại khi khối ngày mua ròng trở lại với giá trị mua ròng 677 tỷ đồng. Trong đó, tập trung mua VIC, VNM, MSN…

HNX-Index hôm nay cũng tăng 3,37 điểm (+1,24%) lên 275,05 điểm. Trên sàn có 100 mã tăng, 47 mã giảm. Thanh khoản hơn 61 triệu đơn vị, giá trị 905 tỷ đồng. Khối ngoại bán ròng 13,5 tỷ đồng.

Trên UPCoM hôm nay có 172 mã tăng, 68 mã giảm, UPCoM-Index tăng nhẹ 0,35 điểm (+0,28%) lên 126,5 điểm. Thanh khoản có thêm hơn 25 triệu cổ phiếu khớp lệnh, trị giá 364 tỷ đồng. Khối ngoại mua ròng gần 4 tỷ đồng.