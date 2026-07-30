Duy nhất hè này, công viên giải trí cảm giác mạnh 'bao vui' cách Hà Nội 150km áp dụng giá vé chỉ 150.000 đồng

ANTD.VN -Công viên Rồng - Sun World Ha Long tạm biệt mùa hè từ ngày 1/8 đến ngày 15/8 với giá vé chỉ 150.000 đồng cho cả người lớn và trẻ em - cơ hội hiếm hoi để các gia đình và nhóm bạn tận hưởng trọn vẹn những ngày cuối hè tại công viên giải trí hàng đầu miền Bắc.

Thời điểm này, khi cái nắng gay gắt của cao điểm hè dần dịu xuống, Quảng Ninh bước vào những ngày thời tiết dễ chịu với nền nhiệt khoảng 28-31 độ C, rất thích hợp cho các hoạt động ngoài trời. Đây cũng là lúc nhiều gia đình và nhóm bạn tranh thủ chuyến đi cuối cùng trước khi năm học mới và guồng quay công việc trở lại.

Từ ngày 1/8 đến ngày 15/8, với mức giá chỉ 150.000 đồng áp dụng cho mọi du khách, công viên Rồng, Sun World Ha Long mang đến cơ hội 10 năm có một lần để du khách khám phá công viên giải trí quy mô, hiện đại bậc nhất miền Bắc với chi phí bằng một nửa so với giá vé thông thường.

Du khách hứng thú trải nghiệm trò chơi cảm giác mạnh tại Công viên Rồng

Tại Công viên Rồng, mọi cung bậc cảm xúc hứa hẹn được khơi dậy với hệ thống trò chơi đa dạng, hiện đại bậc nhất thế giới, trải dài trên khu vực có diện tích lên đến 23 hecta, được phân 3 khu rõ ràng là Khu trò chơi cảm giác mạnh, Khu trò chơi gia đình, và Khu trò chơi trẻ em nên rất thuận tiện cho du khách khám phá.

Phi Long Thần Tốc là “đích đến” được nhiều du khách lựa chọn mỗi khi đến với Công viên Rồng. Đây là một trong những tàu lượn có đường ray dài nhất thế giới với 3 vòng xoáy cực đại, vận tốc lớn nhất lên đến 105 km/h. Trò chơi được thiết kế và sản xuất bởi Bolliger & Mabillard (B&M), một trong những nhà sản xuất tàu lượn hàng đầu thế giới. Cảm giác bay lượn trên không, lao xuống từ độ cao 46m, tương đương với tòa nhà 15 tầng hay xoay tròn 360 độ sẽ khiến tim bạn đập liên hồi. Mỗi lượt chơi Phi Long Thần Tốc kéo dài chỉ khoảng 3 phút, nhưng đủ để du khách trải qua những cung bậc cảm xúc khó quên, từ hồi hộp, lo lắng đến phấn khích, vui sướng tột độ. Theo Dấu Chân Rồng hay Vòng Xoay Tử Thần cũng là những lựa chọn hấp dẫn nếu du khách muốn cảm nhận sự quay cuồng, lộn ngược trong không gian không trọng lực.

Trò chơi Phi Long Thần Tốc

Không chỉ có những trải nghiệm bùng nổ “adrenaline”, Công viên Rồng còn mang đến cho du khách, đặc biệt là các gia đình những phút giây thư giãn trong khu trò chơi dành cho gia đình và trẻ nhỏ. Du Thuyền Nhiệt Đới sẽ đưa du khách vào không gian thật “chill” trên mặt nước trong xanh. Các gia đình có thể thử lựa chọn cho các bé đến với Đoàn Tàu Cổ Tích để lạc bước vào một thế giới huyền ảo đầy màu sắc.

Mong muốn kéo dài thêm nhiều niềm vui cuối hè hơn cho du khách, Sun World Ha Long tiếp tục triển khai siêu combo “Triệu nụ cười” đến hết ngày 15/8. Theo đó, chỉ với 500.000 đồng đối với người lớn và 400.000 đồng đối với trẻ em, du khách có thể khám phá trọn vẹn cả công viên Rồng, công viên nước Lốc Xoáy và Cáp treo Nữ Hoàng lên Đồi Mặt Trời.

Cáp treo Nữ hoàng lên Đồi Mặt Trời

Điểm hấp dẫn nhất của chương trình nằm ở quyền lợi được nâng cấp. Thay vì chỉ được sử dụng mỗi dịch vụ một lần như vé combo thông thường, du khách được ra vào không giới hạn cả ba công viên trong suốt hai ngày liên tiếp. Điều này đồng nghĩa du khách có thể dành trọn một ngày để chinh phục các trò chơi cảm giác mạnh tại công viên Rồng, giải nhiệt tại công viên nước Lốc Xoáy, sau đó tiếp tục quay trở lại vào ngày hôm sau để ngắm toàn cảnh vịnh Hạ Long từ Cáp treo Nữ Hoàng, dạo Vườn Nhật hay thư giãn trên Vòng quay Mặt Trời mà không phải mua thêm vé. “Siêu combo” giúp du khách thoải mái sắp xếp lịch trình theo sở thích thay vì phải vội vã “chạy show” để kịp trải nghiệm hết các điểm đến trong một ngày.

VUI-Fest Ha Long, Sun Elite City

Đến Quảng Ninh dịp này, ngoài giải trí “thả ga” tại Sun World Ha Long, du khách có thể trải nghiệm “cuộc sống về đêm” mới mẻ tại tổ hợp Sun Elite City tại phường Bãi Cháy với show diễn nghệ thuật, pháo hoa thường kỳ ‘Thương cảng phồn hoa”, chợ đêm VUI-Fest, không gian ẩm thực, âm nhạc và chuỗi hoạt động giải trí kéo dài tới đêm khuya. Đặc biệt, thời điểm chuyển thu cũng là lúc lý tưởng để du khách dành thêm một ngày trong hành trình, ngâm mình trong làn khoáng nóng giá trị của khu nghỉ dưỡng khoáng nóng đẳng cấp quốc tế tại Hilton Quang Hanh Onsen Resort để tận hưởng sự thư thái, nuông chiều cơ thể trước khi trở về guồng quay học tập và công việc.