Fed tiếp tục giữ nguyên lãi suất

Ngày 29/7 (rạng sáng nay theo giờ Việt Nam), sau phiên họp chính sách kéo dài hai ngày, Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) thuộc Fed đã đưa ra quyết định giữ nguyên lãi suất tham chiếu tại 3,5-3,75%. Đây là lần thứ năm liên tiếp cơ quan này đưa ra quyết định tương tự sau khi đã giảm lãi suất 3 lần vào năm ngoái.

Đây là lần thứ hai Chủ tịch Kevin Warsh chủ trì cuộc họp chính sách của Fed. Thông báo của Fed lần này rất ngắn gọn khi chỉ thông báo về quyết định lãi suất và tái khẳng định mục tiêu duy trì lượng dự trữ dồi dào trong hệ thống ngân hàng. Văn bản này không còn đề cập đến định hướng lãi suất trong tương lai.

Trong phần đánh giá, Fed cho biết kinh tế đang tăng trưởng với tốc độ vững chắc, dù bất ổn vẫn ở mức cao, một phần do xung đột tại Trung Đông. Cụ thể, tăng trưởng năng suất và đầu tư vốn vẫn mạnh, tỷ lệ thất nghiệp không thay đổi và nền kinh tế vẫn tạo ra việc làm mới ổn định.

Tuy nhiên, Fed nhận định "lạm phát vẫn ở mức cao so với mục tiêu 2%", một phần do các cú sốc về nguồn cung đẩy giá cả lên ở một số lĩnh vực, trong đó có năng lượng. Vì thế, Fed cam kết tiếp tục ổn định giá cả.

Đáng nói, cuộc họp lần này cho thấy sự chia rẽ đáng kể trong nội bộ Fed khi chỉ có 9 phiếu thuận và 3 phiếu chống.

Ba quan chức Fed bỏ phiếu phản đối quyết định chung, là Chủ tịch Fed Dallas Lorie Logan, Chủ tịch Fed Cleveland Beth Hammack và Chủ tịch Fed Minneapolis Neel Kashkari. Họ muốn nâng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản (0,25%) trong cuộc họp lần này để hạ nhiệt lạm phát về mức mục tiêu 2%.

Cuộc họp của Fed lần nữa cho thấy cách điều hành mới của Chủ tịch Kevin Warsh khiến giới đầu tư khó đoán định hơn so với giai đoạn trước.

Trong cuộc họp báo sau tuyên bố lãi suất, Chủ tịch Warsh nhắc lại quan điểm ủng hộ loại bỏ định hướng chính sách trong tương lai. Trước đó, ông đã nhiều lần khẳng định Fed không nên dành quá nhiều thời gian để phát tín hiệu trước cho thị trường về các bước đi chính sách. Thay vào đó, ngân hàng trung ương chỉ nên tập trung giải thích những điều kiện kinh tế có thể khiến họ phải hành động. Ông cho rằng đây là lựa chọn đặc biệt thận trọng trong giai đoạn đầy bất ổn hiện nay.