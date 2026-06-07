Phong Nha - Kẻ Bàng được UNESCO vinh danh là Khu Dự trữ sinh quyển thế giới

ANTD.VN - Trong khuôn khổ Kỳ họp lần thứ 38 Hội đồng Điều phối quốc tế Chương trình con người và sinh quyển của UNESCO diễn ra ngày 5-6 tại thành phố Hernandarias (Cộng hòa Paraguay), Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng đã chính thức được UNESCO công nhận là Khu Dự trữ sinh quyển thế giới.

Đây là lần thứ ba Phong Nha - Kẻ Bàng được UNESCO vinh danh ở tầm quốc tế sau 2 lần được ghi danh là Di sản Thiên nhiên thế giới vào các năm 2003 và 2015. Sự kiện không chỉ khẳng định những giá trị nổi bật toàn cầu của khu vực mà còn mở ra cơ hội mới cho công tác bảo tồn và phát triển bền vững tại địa phương.

Theo hồ sơ được UNESCO phê duyệt, Khu Dự trữ sinh quyển thế giới Phong Nha - Kẻ Bàng có tổng diện tích 515.830ha, gồm vùng lõi 123.326ha, vùng đệm 220.055ha và vùng chuyển tiếp 172.449ha. Khu vực này có quy mô dân số hơn 159.300 người sinh sống. Hiện nay, mạng lưới Khu Dự trữ sinh quyển thế giới của UNESCO có 759 khu tại 136 quốc gia. Với việc Phong Nha - Kẻ Bàng được công nhận, Việt Nam hiện có 11 Khu Dự trữ sinh quyển thế giới. Việc được UNESCO công nhận là Khu Dự trữ sinh quyển thế giới được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực cho phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là ngành du lịch của tỉnh Quảng Trị; đồng thời góp phần nâng cao vị thế của địa phương trên bản đồ du lịch và bảo tồn thiên nhiên thế giới, hướng tới mục tiêu tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.