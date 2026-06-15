Phim tài liệu "Hồ Chí Minh - Con đường phía trước" tiếp tục hành trình qua Đức và Italia

ANTD.VN - Phần 3 của bộ phim tài liệu "Hồ Chí Minh - Con đường phía trước" gồm hai tập, tiếp tục đưa khán giả theo dấu những địa danh gắn với Chủ tịch Hồ Chí Minh tại châu Âu, đồng thời giới thiệu nhiều tư liệu và câu chuyện lịch sử tại Đức và Italia.

Tiếp nối hai phần đã phát sóng, phần 3 bộ phim tài liệu "Hồ Chí Minh - Con đường phía trước" do Hãng phim Truyền hình TP.HCM (TFS) sản xuất vừa chính thức được giới thiệu. Phần phim do đạo diễn Ngô Quang Thịnh biên kịch và thực hiện, biên tập Phạm Ngọc Lan.

Tiếp nối mạch tư duy khám phá của 2 phần trước, phần 3 mở rộng không gian lịch sử sang Đức và Italia, hai địa bàn ít được khai thác nhưng có ý nghĩa quan trọng trong việc làm sáng rõ thêm hành trình tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Với cách tiếp cận kết hợp giữa tư liệu lịch sử, khảo sát thực địa và góc nhìn của các học giả quốc tế, bộ phim không chỉ tái hiện những dấu vết còn lại của Nguyễn Ái Quốc tại châu Âu, mà còn giải mã mối liên hệ sâu sắc giữa tư tưởng của Người với các phong trào tiến bộ trên thế giới. Bộ phim được thực hiện trên cơ sở khảo sát thực địa, kết hợp tư liệu lịch sử cùng ý kiến của các chuyên gia, nhà nghiên cứu quốc tế.

Theo thông tin từ êkíp sản xuất, một trong những điểm nhấn của phần phim là hành trình khảo sát tại Italia, nơi đoàn làm phim ghi nhận 21 tuyến đường mang tên Hồ Chí Minh. Những tư liệu và hình ảnh được thu thập tại đây góp phần phản ánh sự hiện diện của tên tuổi Chủ tịch Hồ Chí Minh trong đời sống văn hóa, xã hội ở một số địa phương của quốc gia này.

Phần 3 gồm hai tập phim: tập 1 mang tên "Via Hồ Chí Minh" lần theo các dấu tích lịch sử liên quan đến hoạt động của người thanh niên yêu nước Nguyễn Ái Quốc tại Đức, đồng thời giới thiệu hành trình khảo sát của đoàn làm phim tại Italia; tập 2 mang tên "Berlin 1957" tập trung vào chuyến thăm Cộng hòa Dân chủ Đức năm 1957 của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên cương vị nguyên thủ quốc gia. Bên cạnh những tư liệu lịch sử, bộ phim còn ghi lại ký ức của các cựu lưu học sinh Việt Nam từng học tập tại Moritzburg và Maxim Gorki về sự quan tâm, những lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với thế hệ trẻ.

Đạo diễn Ngô Quang Thịnh

Theo đạo diễn Ngô Quang Thịnh, êkíp mong muốn thông qua việc tiếp cận các địa điểm, tư liệu và nhân chứng lịch sử tại nhiều quốc gia, góp phần bổ sung thêm những góc nhìn về hành trình hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở nước ngoài trong những giai đoạn khác nhau của lịch sử.

Trước đó, phần 1 của bộ phim tập trung vào hành trình của Nguyễn Ái Quốc tại Liên Xô và từng đoạt giải A Giải Báo chí Quốc gia cùng giải A của Hội Điện ảnh TP.HCM. Phần 2 đưa khán giả trở lại nước Pháp, nơi gắn với nhiều dấu mốc quan trọng trong quá trình hoạt động của Nguyễn Ái Quốc những năm đầu thế kỷ XX.

Việc tiếp tục mở rộng hành trình sang Đức và Italia trong phần 3 được kỳ vọng sẽ góp thêm những tư liệu và câu chuyện lịch sử, giúp khán giả có thêm góc nhìn về hành trình hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại châu Âu cũng như những dấu ấn còn được lưu giữ đến ngày nay.