Đêm nghệ thuật đặc biệt lan tỏa thông điệp sống xanh

ANTD.VN - “Hành động vì khí hậu” là chương trình nghệ thuật diễn ra tối 7-6-2026 tại Không gian Văn hóa Việt (16 Lê Thái Tổ, Hà Nội), quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng cùng những tiết mục được dàn dựng công phu, góp phần lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Chương trình do Bộ VHTT&DL chủ trì, Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức hướng tới hưởng ứng "Ngày Môi trường thế giới" và "Tháng hành động vì môi trường năm 2026". Đêm diễn do NSƯT Quỳnh Trang - Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam chỉ đạo nghệ thuật; NSND Trần Bình biên tập và đạo diễn; quy tụ nhiều nghệ sĩ tên tuổi như: NSND Thanh Ngoan, NSƯT Việt Hoàn, Trọng Tấn, Phạm Thu Hà, Tuấn Hiệp, Thái Thùy Linh, Duyên Quỳnh, Tống Linh...

Với hình thức nghệ thuật tổng hợp, đêm diễn kết hợp âm nhạc, múa đương đại, nghệ thuật thị giác và công nghệ sân khấu nhằm phản ánh mối quan hệ giữa con người với thiên nhiên. Thay vì những thông điệp mang tính khẩu hiệu, chương trình lựa chọn cách tiếp cận giàu cảm xúc thông qua các tác phẩm nghệ thuật, qua đó gợi mở ý thức gìn giữ môi trường sống, bảo vệ hệ sinh thái và hướng tới sự phát triển bền vững.

Ông Đặng Hà Việt, Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ, Đào tạo và Môi trường, Bộ VHTT&DL

Phát biểu tại chương trình, ông Đặng Hà Việt, Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ, Đào tạo và Môi trường, Bộ VHTT&DL cho biết, chủ đề “Hành động vì khí hậu” tiếp tục gửi đi thông điệp về trách nhiệm chung của toàn xã hội trong việc thay đổi nhận thức và hành động vì môi trường. Trong bối cảnh đó, văn hóa và nghệ thuật không chỉ đáp ứng nhu cầu sáng tạo và thưởng thức mà còn có vai trò lan tỏa nhận thức, truyền cảm hứng và kết nối cộng đồng. Thông qua âm nhạc, nghệ thuật biểu diễn cùng những hình ảnh giàu cảm xúc, chương trình mong muốn khơi dậy tình yêu thiên nhiên, ý thức bảo vệ môi trường và khát vọng xây dựng một Việt Nam xanh, phát triển bền vững.

Xuyên suốt chương trình là những tác phẩm mang chủ đề thiên nhiên, quê hương và môi trường như: Hát cho hành tinh xanh, Tình yêu của đất và nước, Khát vọng môi trường xanh, Trái đất gọi tên chúng ta, Bức họa đồng quê, Như một hòn bi xanh, Mái nhà chung màu xanh, Hãy giữ cho hành tinh xanh... Các tiết mục được dàn dựng theo nhiều phong cách khác nhau, từ dân gian, thính phòng đến nhạc nhẹ đương đại, tạo nên bức tranh nghệ thuật đa sắc màu nhưng thống nhất ở thông điệp hướng tới lối sống xanh và trách nhiệm với thiên nhiên.

Một trong những điểm nhấn của đêm diễn là tiết mục chèo "Giữ môi trường xanh" do NSND Thanh Ngoan thể hiện. Tác phẩm do chính nữ nghệ sĩ viết lời, đưa những vấn đề gần gũi của đời sống hôm nay vào làn điệu chèo truyền thống. Sự kết hợp giữa chất liệu dân gian và nội dung thời sự đã tạo nên dấu ấn riêng cho tiết mục.

Chia sẻ về tác phẩm, NSND Thanh Ngoan tâm sự, chị mong muốn thông điệp bảo vệ môi trường được truyền tải bằng hình thức gần gũi, dễ tiếp cận với công chúng. Theo nữ nghệ sĩ, khi những vấn đề của đời sống được chuyển tải qua nghệ thuật truyền thống, khán giả sẽ dễ lắng nghe và đồng cảm hơn. Chị cũng cho rằng trước khi là nghệ sĩ, mỗi người đều là một công dân có trách nhiệm với cộng đồng, vì vậy việc bảo vệ cây xanh, giữ gìn môi trường sạch đẹp cần được thực hiện bằng những hành động cụ thể và bền bỉ trong cuộc sống hằng ngày.

Ca sĩ Trọng Tấn trình diễn trong chương trình

Bên cạnh NSND Thanh Ngoan, nhiều nghệ sĩ được khán giả yêu mến cũng góp mặt trong chương trình như NSƯT Việt Hoàn với liên khúc "Rừng chiều - Hoàng hôn màu lá", Trọng Tấn với "Đất nước tình yêu - Khát vọng", Thái Thùy Linh cùng các em thiếu nhi Hà Nội trình diễn "Như một hòn bi xanh - Mái nhà chung màu xanh", hay Phạm Thu Hà với "Sống như những đóa hoa" và "Thành phố tình yêu và nỗi nhớ"....Mỗi nghệ sĩ mang đến một màu sắc riêng, góp phần làm phong phú hành trình nghệ thuật của đêm diễn.

Từ những làn điệu chèo mộc mạc đến các ca khúc mang hơi thở đương đại, “Hành động vì khí hậu” đã kể câu chuyện về môi trường bằng ngôn ngữ của nghệ thuật. Những giai điệu hướng về màu xanh của Trái đất không chỉ tạo nên dư âm cho một đêm diễn mà còn nhắc nhở về những hành động nhỏ bé nhưng thiết thực mà mỗi người có thể bắt đầu từ cuộc sống hằng ngày.

Một số hình ảnh ấn tượng trong chương trình: