Phát hiện cơ sở san triết gas trái phép

ANTD.VN - Các lực lượng thuộc UBND xã Ngọc Hồi và Công an xã Ngọc Hồi, Hà Nội vừa phối hợp kiểm tra, phát hiện cơ sở có hành vi san chiết khí gas trái phép từ bồn chứa khí vào các vỏ bình gas kim loại.

Công an xã Ngọc Hồi lập biên bản, xử lý hành vi san chiết gas trái phép

Chủ cơ sở là anh T.C.Đ (SN 2001), trú tại xã Đại Thanh, Hà Nội.

Tại thời điểm kiểm tra, Tổ công tác phát hiện anh T.C.Đ đang thực hiện hành vi san chiết khí gas trái phép từ bồn chứa khí vào các vỏ bình gas kim loại loại 12-13kg với mục đích kinh doanh.

Tại đây, tổ công tác ghi nhận trong kho xưởng có 1 bồn chứa khí gas loại 5 tấn, hệ thống cây chiết nạp gas có súng bơm và bộ dây dẫn khí cùng nhiều bình gas loại 12-13kg đã được nạp.

Hiện Công an xã Ngọc Hồi đã lập biên bản vụ việc, thu giữ tang vật, củng cố hồ sơ để xử lý theo đúng quy định.

Bồn chứa khí gas và các bình gas nhỏ tại kho xưởng

San triết gas trái phép là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ rất cao, đe dọa trực tiếp đến tính mạng, tài sản của người dân và ảnh hưởng đến an ninh, trật tự trên địa bàn.

Qua sự việc trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân không thực hiện, tiếp tay hoặc tham gia các hoạt động san chiết, kinh doanh gas trái phép dưới mọi hình thức; chỉ mua và sử dụng gas từ các cơ sở kinh doanh được cấp phép, có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng.

Khi phát hiện các hành vi có dấu hiệu sang chiết, tàng trữ, kinh doanh gas trái phép, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng để kiểm tra, xử lý, góp phần bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và giữ vững an ninh, trật tự tại địa bàn.