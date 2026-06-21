Tạm giữ đối tượng chặn đường, sàm sỡ cô gái trẻ giữa đêm khuya

ANTD.VN - Công an thành phố Hải Phòng vừa điều tra, xác minh và làm rõ đối tượng có hành vi chặn đường, sàm sỡ cô gái trẻ giữa đêm 18-6.

Trước đó, trên mạng xã hội đã đăng tải một video với nội dung phản ánh về sự việc một công dân nữ điều khiển xe mô tô ở tuyến đường TDP Tê Chử, phường An Hải, Hải Phòng thì bị một nam thanh niên điều khiển xe mô tô đi từ phía sau vượt lên, sau đó dựng xe giữa đường chạy lại ôm cô gái và có hành vi sàm sỡ xảy ra vào giữa đêm 18-6 trên địa bàn phường An Hải, Hải Phòng.

Đối tượng Nguyễn Hoàng Anh

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an thành phố Hải Phòng đã khẩn trương vào cuộc điều tra, xác minh.

Chiều ngày 19-6, lực lượng Công an xác định đối tượng gây ra vụ việc trên là Nguyễn Hoàng Anh (SN 2003, trú tại xã Vĩnh Hòa, Hải Phòng, hiện đang ở tại TDP Trang Quan, phường An Hải, Hải Phòng).

Căn cứ các tài liệu thu thập, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã ra Quyết tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Hoàng Anh về hành vi Dâm ô, đồng thời tiếp tục xác minh, làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định.

Sau chưa đầy 24h, vụ việc đã được các lực lượng Công an thành phố Hải Phòng xác minh, làm rõ, qua đó thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật, tinh thần nhanh chóng, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tội phạm góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn thành phố.