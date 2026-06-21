Huy động hàng trăm cảnh sát triệt phá tụ điểm ma túy giữa rừng sâu

ANTD.VN - Ngày 21-6, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Lào Cai cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 15 đối tượng, đưa đi cai nghiện bắt buộc 5 đối tượng liên quan tụ điểm ma tuý trong rừng sâu.

Các đối tượng liên quan

Qua công tác nắm tình hình, Công an tỉnh Lào Cai đã xác định nhóm đối tượng lập tụ điểm mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma tuý trong rừng sâu thuộc địa bàn xã Minh Lương, tỉnh Lào Cai.

Sau khi báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh Lào Cai về kế hoạch triệt phá, khoảng 1h sáng 18-6-2026, hơn 100 CBCS Công an tỉnh Lào Cai thuộc các lực lượng Cảnh sát hình sự, CSĐT tội phạm về ma túy, Cảnh sát cơ động và Công an các xã Minh Lương, Nậm Chày bất ngờ đột kích vào các lán trại trên núi thuộc địa bàn xã Minh Lương.

Kết quả, lực lượng chức năng đã bắt giữ 20 đối tượng có liên quan; thu giữ 169 viên ma túy dạng hồng phiến, 16 gói heroin, 1 gói thuốc phiện, 13 điện thoại di động, 11 xe mô tô và nhiều tài liệu khác có liên quan.

Qua kiểm tra nhanh, cả 20 đối tượng đều dương tính với chất ma túy.

Đối tượng và tang vật vụ án

Quá trình điều tra mở rộng, đến ngày 19/6, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 15 đối tượng, đưa đi cai nghiện bắt buộc 5 đối tượng.

Ngoài ra, lực lượng chức năng đang tiến hành triệu tập, xác minh, làm rõ 13 đối tượng khác (có mặt tại thời điểm kiểm tra) có hộ khẩu thường trú tại địa bàn tỉnh Lai Châu.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục đấu tranh mở rộng để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.