ANTD.VN - Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) hưởng ứng phong trào thi đua tăng trưởng bền vững hai con số do Thủ tướng phát động, khẳng định quyết tâm đổi mới quản trị, giữ vững nhịp sản xuất kinh doanh và đóng góp tích cực vào mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững của đất nước.

Sáng 13/6, tại TP HCM, Thủ tướng Lê Minh Hưng dự lễ phát động phong trào thi đua “Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững hai con số giai đoạn 2026-2030” và làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM. Sự kiện được tổ chức trong bối cảnh cả nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới, đặt ra yêu cầu cao hơn về tốc độ tăng trưởng, chất lượng điều hành và năng lực hành động của từng địa phương, bộ, ngành, doanh nghiệp.

Lãnh đạo Trung ương, TP HCM thực hiện nghi thức phát động phong trào thi đua.

Tại lễ phát động, Thủ tướng nhấn mạnh mục tiêu đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững, hướng tới năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Để hiện thực hóa khát vọng đó, nền kinh tế cần duy trì tốc độ tăng trưởng từ 10% trở lên trong giai đoạn 2026-2030, trên nền tảng tư duy phát triển mới, hành động quyết liệt và hiệu quả thực chất.

Mục tiêu tăng trưởng hai con số đòi hỏi tư duy mới, cách làm mới và quyết tâm hành động mạnh mẽ hơn. Tinh thần được nhấn mạnh tại lễ phát động là “Tầm nhìn chiến lược - Tư duy đột phá - Hành động quyết liệt - Tăng trưởng bền vững - Nhân dân hạnh phúc”. Đây là thông điệp hành động đối với cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và từng chủ thể tham gia vào quá trình phát triển đất nước.

Toàn cảnh buổi lễ phát động thi đua.

Phong trào thi đua tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm: đổi mới tư duy, hoàn thiện thể chế, tháo gỡ điểm nghẽn phát triển; đẩy mạnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; phát triển hạ tầng đồng bộ, nhất là hạ tầng giao thông, hạ tầng số và hạ tầng năng lượng; xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, liêm chính; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đồng thời gắn tăng trưởng kinh tế với quốc phòng - an ninh, đối ngoại, văn hóa, giáo dục, y tế và an sinh xã hội.

Việc lựa chọn TP HCM là nơi phát động phong trào mang ý nghĩa đặc biệt. Là trung tâm kinh tế năng động, cực tăng trưởng lớn nhất cả nước, TP HCM đang định hình không gian phát triển mới với các trụ cột công nghiệp, năng lượng, kinh tế biển, logistics, tài chính và dịch vụ kỹ thuật cao. Trong cấu trúc đó, ngành công nghiệp - năng lượng giữ vai trò nền tảng, vừa bảo đảm nhịp vận hành của đô thị đặc biệt, vừa tạo dư địa cho tăng trưởng xanh, tăng trưởng số và liên kết vùng.

Hưởng ứng phát động của Thủ tướng, đồng chí Lê Ngọc Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) khẳng định, tăng trưởng hai con số là chỉ tiêu kinh tế quan trọng, đồng thời là trách nhiệm của tập đoàn năng lượng quốc gia đối với sự phát triển của đất nước.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Lê Ngọc Sơn phát biểu hưởng ứng tại lễ phát động.

Trong 5 tháng đầu năm, Petrovietnam thực hiện các chỉ tiêu chính đạt kết quả tích cực. Khai thác dầu thô tăng khoảng 14%, sản lượng điện tăng khoảng 20%, giá trị thực hiện đầu tư tăng 75% so với cùng kỳ; các chỉ tiêu tài chính đều vượt kế hoạch. Những kết quả này tạo nền tảng quan trọng để Petrovietnam tiếp tục hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Giai đoạn 2026-2030, Petrovietnam đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng bình quân 10%/năm, phấn đấu vào nhóm 500 doanh nghiệp lớn nhất thế giới vào năm 2030. Để hiện thực hóa các mục tiêu này, Chủ tịch HĐTV Petrovietnam cho biết, Tập đoàn sẽ tập trung vào ba nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Trước hết là đổi mới quản trị, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tái cấu trúc theo hướng tinh gọn, minh bạch, hiệu quả; nâng cao năng lực quản trị theo mô hình doanh nghiệp số theo tinh thần Nghị quyết 79-NQ/TW của Bộ Chính trị. Trong đó, Petrovietnam chú trọng nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, tăng năng suất lao động, đề cao trách nhiệm người đứng đầu; đồng thời tập trung đào tạo đội ngũ nhân lực chất lượng cao cho các lĩnh vực năng lượng mới, công nghệ mới, dịch vụ kỹ thuật; xây dựng kỷ luật thực thi trong toàn hệ thống.

Petrovietnam xác định tăng trưởng hai con số là chỉ tiêu kinh tế quan trọng, đồng thời là trách nhiệm của tập đoàn năng lượng quốc gia đối với sự phát triển của đất nước.

Nhóm nhiệm vụ tiếp theo là bảo đảm an ninh năng lượng gắn với làm chủ khoa học công nghệ. Petrovietnam tiếp tục phát huy hiệu quả các lĩnh vực truyền thống, chủ động ứng phó với biến động thị trường; lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW làm công cụ trực tiếp để tăng năng suất, tối ưu vận hành, kiểm soát rủi ro và hình thành động lực tăng trưởng mới. Trọng tâm là triển khai các nhiệm vụ, công trình, dự án với yêu cầu tiến độ, an toàn và hiệu quả thực chất, qua đó đóng góp vào bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Cùng với đó, Petrovietnam sẽ đẩy nhanh đầu tư phát triển, nhất là các công trình quyết định năng lực sản xuất trong giai đoạn tới; đưa các công trình năng lượng mới vào khai thác, phát triển hạ tầng năng lượng, các trung tâm công nghiệp - năng lượng sinh thái và các dự án trọng điểm. Tập đoàn cũng chuẩn bị nguồn lực cho những nhiệm vụ mới được giao, trong đó có điện hạt nhân, qua đó củng cố năng lực tự chủ, mở rộng dư địa tăng trưởng và đóng góp thiết thực cho kinh tế quốc gia.

Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Lê Ngọc Sơn nhấn mạnh, Tập đoàn nghiêm túc tiếp thu và cụ thể hóa chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ bằng chương trình hành động cụ thể, đề ra chỉ tiêu, tiến độ rõ ràng và có cơ chế kiểm tra định kỳ; phân công nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể cho từng cấp, từng đơn vị. Thông qua kiểm tra, giám sát và đánh giá thường xuyên, Petrovietnam sẽ làm rõ những việc đã thực hiện, những nội dung cần tiếp tục thúc đẩy, báo cáo đầy đủ với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; đồng thời cam kết giữ vững vai trò trụ cột trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, phấn đấu tăng trưởng hai con số trên nền tảng hiệu quả, an toàn và bền vững.