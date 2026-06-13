Cuộc thi “Tìm hiểu lợi ích của xăng E10”: Nâng cao nhận thức về sử dụng năng lượng thân thiện môi trường

ANTD.VN - Ngày 12/6/2026, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) tổ chức vòng thi trực tiếp Cuộc thi “Tìm hiểu lợi ích của xăng E10” với chủ đề “E10 - Nhiên liệu xanh cho tương lai xanh”.

Nhiều đội thi đã lựa chọn cách tiếp cận trẻ trung, dễ hiểu, để truyền tải thông điệp sử dụng nhiên liệu xanh tới cộng đồng

Chương trình là hoạt động truyền thông thiết thực nhằm lan tỏa những lợi ích của xăng sinh học E10, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về tiêu dùng xanh và sử dụng năng lượng thân thiện với môi trường.

Tiếp nối sức lan tỏa của vòng thi trực tuyến với gần 12.000 lượt tham gia trên cả nước từ ngày 25/5-31/5/2026, vòng thi trực tiếp Cuộc thi "Tìm hiểu lợi ích của xăng E10" có sự góp mặt của 5 đội thi đại diện cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cơ sở đào tạo, gồm: Công đoàn Công Thương Việt Nam; Đoàn Thanh niên MOIT – UNETI; Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam; Báo Nông nghiệp và Môi trường; Tình nguyện xung kích - Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Phát biểu khai mạc cuộc thi, ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, nhấn mạnh xăng sinh học E10 là một trong những giải pháp quan trọng góp phần giảm phát thải khí nhà kính, giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và tăng cường an ninh năng lượng quốc gia.

Ông Trần Hữu Linh (ngoài cùng bên phải) trao giải cho Đội Đoàn Thanh niên MOIT – UNETI, ﻿đội xuất sắc giành giải Nhất

Việc phát triển nhiên liệu sinh học không chỉ thúc đẩy quá trình chuyển dịch năng lượng xanh mà còn tạo động lực cho ngành sản xuất ethanol trong nước, mở rộng đầu ra cho các mặt hàng nông sản như sắn, ngô, qua đó nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp và thu nhập cho người dân.

Theo Cục trưởng Trần Hữu Linh, nhận thức của xã hội về xăng sinh học E10 đang có những chuyển biến tích cực, ngày càng nhiều người dân quan tâm, tìm hiểu và ủng hộ việc sử dụng nhiên liệu thân thiện với môi trường. Để chủ trương này đi vào thực tiễn, Bộ Công Thương đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó công tác tuyên truyền được xác định là nhiệm vụ trọng tâm nhằm tạo sự đồng thuận trong xã hội.

“Cuộc thi là một trong những hoạt động truyền thông thiết thực nhằm lan tỏa lợi ích của xăng sinh học E10 đến đông đảo người dân, góp phần thực hiện hiệu quả chủ trương phát triển năng lượng xanh của Chính phủ”, ông Trần Hữu Linh khẳng định.

Tại vòng thi trực tiếp, các đội đã trải qua ba phần thi gồm kiến thức, xử lý tình huống và hùng biện. Không chỉ thể hiện sự hiểu biết về đặc tính, lợi ích và hiệu quả sử dụng của xăng E10, các đội còn cho thấy khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn thông qua những phần trình bày sáng tạo, lập luận chặt chẽ và nhiều thông điệp truyền thông giàu sức thuyết phục.

Xuyên suốt chương trình, hội trường nhiều lần sôi động trước những màn sân khấu hóa sáng tạo, các phần xử lý tình huống gần gũi với thực tiễn và những lập luận sắc bén về lợi ích của xăng E10. Nhiều đội thi đã lựa chọn cách tiếp cận trẻ trung, dễ hiểu, kết hợp giữa kiến thức chuyên môn và các câu chuyện đời sống để truyền tải thông điệp sử dụng nhiên liệu xanh tới cộng đồng.

Thông qua các phần thi, nhiều nội dung về lợi ích kinh tế, kỹ thuật và môi trường của xăng E10 được truyền tải sinh động, giúp người tham dự hiểu rõ hơn về vai trò của nhiên liệu sinh học trong giảm phát thải, bảo vệ môi trường và bảo đảm an ninh năng lượng. Đồng thời, cuộc thi cũng góp phần nâng cao nhận thức về trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc lựa chọn và sử dụng các sản phẩm, dịch vụ thân thiện với môi trường.

Sau những phần tranh tài gay cấn, Đội Đoàn Thanh niên MOIT – UNETI xuất sắc giành giải Nhất nhờ phần thể hiện đồng đều ở cả ba nội dung thi. Giải Nhì thuộc về Đội Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam.

Hai đội Công đoàn Công Thương Việt Nam và Tình nguyện xung kích - Học viện Báo chí và Tuyên truyền đồng nhận giải Ba. Đội Báo Nông nghiệp và Môi trường nhận giải Khuyến khích.

Bên cạnh các giải chính, Ban Tổ chức cũng trao Giải “Thông điệp truyền thông ấn tượng” cho Đội Tình nguyện xung kích và Giải “Người truyền cảm hứng xanh” cho thành viên thuộc Đội Công đoàn Công Thương Việt Nam.