BIDV khai trương Chi nhánh Flagship Private Banking

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 06 năm 2026, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) chính thức khai trương Chi nhánh Trung tâm Khách hàng Cá nhân Cao cấp Miền Nam - chi nhánh flagship Private Banking với mô hình phục vụ khách hàng cao cấp hoàn chỉnh nhất thị trường Việt Nam nay. Sự kiện đánh dấu một dấu mốc quan trọng trong hành trình hiện thực hóa tầm nhìn xây dựng hệ sinh thái Private Banking theo chuẩn mực quốc tế của BIDV.

Biểu tượng hoa mai vàng nổi bật tại sảnh đón khách Chi nhánh Trung tâm Khách hàng Cá nhân Cao cấp Miền Nam.

Tham dự lễ khai trương có đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Khu vực 2, lãnh đạo các cơ quan quản lý và chính quyền địa phương, Ban Lãnh đạo BIDV cùng đông đảo khách hàng, đối tác của ngân hàng.

Hiện thực hóa chiến lược Private Banking dài hạn

Trải qua gần 70 năm xây dựng và phát triển, BIDV là ngân hàng có quy mô tổng tài sản lớn nhất Việt Nam, với hệ sinh thái tài chính đa dạng và mạng lưới phục vụ hơn 26 triệu khách hàng trên toàn quốc. Trên nền tảng niềm tin trao gửi của khách hàng, BIDV là ngân hàng thương mại cổ phần Nhà nước đầu tiên triển khai dịch vụ Private Banking, đây là một định hướng chiến lược dài hạn.

Định hướng này được kiên trì triển khai qua từng năm: từ Trung tâm Khách hàng Cá nhân Cao cấp Hà Nội năm 2021, đến Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024, và nay là Chi nhánh Miền Nam. Cùng với việc hợp tác chiến lược với Edmond de Rothschild – định chế hàng đầu thế giới với hơn 250 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý tài sản – BIDV đã bốn năm liên tiếp được The Asian Banker vinh danh là “Ngân hàng có dịch vụ Private Banking tốt nhất Việt Nam”.

Không gian đón tiếp khách hàng của Chi nhánh Trung tâm Khách hàng Cá nhân Cao cấp Miền Nam.

Không gian Private Banking đẳng cấp dành cho cộng đồng khách hàng tinh hoa

Là chi nhánh flagship chuẩn Private Banking, Chi nhánh Trung tâm Khách hàng Cá nhân Cao cấp Miền Nam hội tụ ba giá trị cốt lõi của một định chế Private Banking đẳng cấp quốc tế: năng lực tư vấn và quản lý tài sản chuyên sâu, không gian phục vụ riêng tư và tinh tế, cùng một cộng đồng kết nối tri thức dành cho giới tinh hoa.

Tại đây, mỗi giải pháp đầu tư được cá nhân hóa theo nhu cầu của từng khách hàng. Bên cạnh đó là chuỗi hoạt động kết nối tri thức và văn hóa được tuyển chọn kỹ lưỡng – từ các diễn đàn đầu tư, tọa đàm chuyên đề về quản lý tài sản và quản trị tài sản gia đình đến những sự kiện văn hóa theo hình thức riêng tư – nơi cộng đồng khách hàng tinh hoa gặp gỡ, chia sẻ tầm nhìn và cùng kiến tạo những giá trị bền vững cho nhiều thế hệ.

“Với BIDV, Private Banking không đơn thuần là một phân khúc khách hàng, mà là cam kết về một chuẩn mực phục vụ mới – lấy khách hàng làm trung tâm, đề cao tính cá nhân hóa và kiến tạo giá trị bền vững. Chúng tôi tin rằng giá trị lớn nhất mà khách hàng tìm kiếm không chỉ là tăng trưởng tài sản, mà còn là khả năng gìn giữ và chuyển giao những giá trị đã được vun đắp qua nhiều thế hệ” – Đại diện Ban Lãnh đạo BIDV chia sẻ tại sự kiện.

Đội ngũ chuyên gia BIDV Private Banking trao đổi với khách hàng tại Chi nhánh Trung tâm Khách hàng Cá nhân Cao cấp Miền Nam.

Trong thời gian tới, BIDV cam kết tiếp tục đầu tư mạnh mẽ cho lĩnh vực Private Banking, không ngừng nâng cao năng lực tư vấn, quản lý tài sản và hoàn thiện chất lượng dịch vụ, nhằm mang đến những giá trị ngày càng vượt trội cho khách hàng.