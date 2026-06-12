ANTD.VN - Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) vừa ban hành Kết luận cuối cùng trong khuôn khổ rà soát hành chính thuế chống bán phá giá (CBPG) đối với mặt hàng mật ong nguyên chất (raw honey) nhập khẩu từ Việt Nam.

Hoa Kỳ công bố kết quả rà soát thuế chống bán phá giá mật ong Việt Nam

Thời kỳ rà soát từ 01/6/2023 đến 31/5/2024. Theo Kết luận, DOC xác định biên độ bán phá giá của hai công ty bị đơn bắt buộc của Việt Nam trong giai đoạn rà soát lần lượt là 8,83% và 26,77%.

Đối với 12 công ty khác đủ điều kiện hưởng mức thuế suất riêng rẽ trong đợt rà soát hành chính lần này, DOC xác định mức thuế CBPG là 17,80%, được tính trên cơ sở bình quân giản đơn biên độ bán phá giá của hai công ty bị đơn bắt buộc.

Các doanh nghiệp không được hưởng mức thuế suất riêng rẽ tiếp tục thuộc đối tượng của thực thể toàn Việt Nam (Vietnam-wide entity) và chịu mức thuế suất 60,03% theo lệnh áp thuế hiện hành.

So với Kết luận sơ bộ công bố ngày 18/11/2025 (hai bị đơn bắt buộc được xác định mức thuế lần lượt là 6,72% và 21,55%; các công ty hưởng thuế suất riêng rẽ: 14,14%), mức thuế cuối cùng có tăng lên do DOC điều chỉnh việc tính toán biên độ bán phá;

Tuy nhiên, mức thuế này đã giảm đáng kể so với kết luận cuối cùng của vụ việc gốc (từ 58,74% đến 61,27%) và kết quả đợt rà soát hành chính trước đó (từ 60,03% đến 156,96%).

Theo thông báo của DOC, kết quả cuối cùng của đợt rà soát hành chính này sẽ là cơ sở để Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ (CBP) xác định mức thuế chống bán phá giá phải nộp đối với các lô hàng nhập khẩu trong giai đoạn rà soát từ ngày 01/6/2023 đến ngày 31/5/2024.

Đồng thời, mức thuế được xác định tại kết luận cuối cùng cũng sẽ là cơ sở để áp dụng mức ký quỹ tiền mặt đối với các lô hàng mật ong nguyên chất nhập khẩu từ Việt Nam vào Hoa Kỳ kể từ ngày kết quả rà soát được công bố trên Công báo Liên bang Hoa Kỳ.