Petrovietnam lan tỏa trách nhiệm "xanh" từ biển Cửa Lò đến rừng ngập mặn Cà Mau

ANTD.VN - Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Ngày Đại dương thế giới, Tháng hành động vì môi trường, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2026, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) cùng nhiều đơn vị thành viên đã tham gia, đồng hành và tài trợ cho chuỗi sự kiện quy mô quốc gia diễn ra tại Nghệ An. Không chỉ dừng lại ở sự hiện diện trong các diễn đàn chính sách hay các hoạt động cộng đồng, Petrovietnam còn cho thấy quyết tâm hiện thực hóa các cam kết phát triển bền vững bằng những hành động cụ thể từ biển Cửa Lò đến rừng ngập mặn Cà Mau.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng; Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Petrovietnam Trần Quang Dũng cùng các đại biểu tham gia hoạt động trồng cây hưởng ứng Ngày Môi trường Việt Nam trong khuôn khổ Lễ phát động quốc gia phong trào thi đua “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp”.

Trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh thực hiện mục tiêu tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn và cam kết phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050, chuỗi sự kiện do Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tổ chức mang ý nghĩa đặc biệt. Đây không chỉ là dịp lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường, bảo tồn tài nguyên biển mà còn là diễn đàn kết nối Nhà nước, doanh nghiệp và cộng đồng cùng hành động vì phát triển bền vững. Là doanh nghiệp năng lượng giữ vai trò trụ cột của nền kinh tế, Petrovietnam tiếp tục khẳng định trách nhiệm xã hội khi đồng hành cùng chương trình với sự tham gia của nhiều đơn vị thành viên như PV GAS, PVOIL.

Ông Trần Quang Dũng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Petrovietnam tại Lễ phát động quốc gia phong trào thi đua “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp”.

Tại Diễn đàn Quốc gia về Môi trường và Khí hậu năm 2026 với chủ đề “Từ chính sách đến hành động”, Petrovietnam được ghi nhận là một trong những doanh nghiệp tích cực đồng hành cùng các hoạt động môi trường quốc gia. Sự tham gia của Tập đoàn không chỉ mang ý nghĩa tài trợ cho sự kiện mà còn phản ánh chiến lược phát triển dài hạn gắn với chuyển đổi năng lượng, giảm phát thải và bảo vệ môi trường.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Công Thành và Tổng Biên tập Báo Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Ngọc Thạch trao chứng nhận, tri ân các đơn vị đồng hành cùng chuỗi sự kiện môi trường quốc gia năm 2026.

Sự cam kết và tham gia tích cực của Petrovietnam được khẳng định qua sự hiện diện của lãnh đạo cấp cao. Ông Trần Quang Dũng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn đã tham dự Lễ phát động quốc gia phong trào thi đua “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp” tại Cửa Lò, Nghệ An. Cùng với đại diện các đơn vị trong Tập đoàn, ông Trần Quang Dũng đã trực tiếp tham gia trồng cây xanh tại khu vực ven biển Cửa Lò. Hình ảnh những người lao động Petrovietnam chung tay trồng cây bên bờ biển không chỉ mang ý nghĩa hưởng ứng phong trào mà còn thể hiện tinh thần tiên phong của doanh nghiệp năng lượng trong bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Hình ảnh giếng dầu trên biển được tái hiện trong chương trình nghệ thuật “Biển Việt Nam - Hành trình không gian xanh” tại Cửa Lò, Nghệ An.

Điều đáng chú ý là sự đồng hành của Petrovietnam diễn ra trong bối cảnh ngành năng lượng đang đứng trước yêu cầu chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng xanh hơn và bền vững hơn. Những năm gần đây, Petrovietnam liên tục đẩy mạnh các giải pháp giảm phát thải, tối ưu hóa sử dụng năng lượng, phát triển khí thiên nhiên và LNG, đồng thời thúc đẩy các sản phẩm nhiên liệu thân thiện với môi trường. Đây cũng là những đóng góp thiết thực nhằm thực hiện các mục tiêu quốc gia về giảm phát thải khí nhà kính và phát triển kinh tế carbon thấp.

Cùng với các hoạt động tại Nghệ An, ở cực Nam Tổ quốc, Petrovietnam cũng triển khai chương trình trồng rừng ngập mặn tại Cà Mau, qua đó tiếp tục lan tỏa tinh thần hành động vì môi trường. Hơn 3.700 cây đước đôi đã được trồng trên diện tích 1,5ha tại xã Phan Ngọc Hiển, với sự phối hợp của các đơn vị trong Cụm Khí - Điện - Đạm Cà Mau, Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Bộ và các cơ quan chuyên môn địa phương.

Ông Trần Quang Dũng, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Petrovietnam tham gia trồng cây xanh tại khu vực ven biển Cửa Lò.

Đây không chỉ là hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới mà còn mang ý nghĩa chiến lược đối với một địa phương đang chịu nhiều tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Rừng ngập mặn Cà Mau được xem là “lá chắn xanh” bảo vệ bờ biển, giảm thiểu xói lở, hấp thụ carbon và bảo tồn đa dạng sinh học. Việc Petrovietnam tham gia phục hồi hệ sinh thái này cho thấy cách tiếp cận phát triển bền vững ngày càng rõ nét của doanh nghiệp năng lượng quốc gia.

Từ những cây xanh được trồng tại biển Cửa Lò đến những hàng đước non trên vùng đất ngập nước Cà Mau, Petrovietnam đang góp phần chuyển hóa các cam kết môi trường thành hành động cụ thể. Trong hành trình hướng tới tăng trưởng xanh và phát triển bền vững của đất nước, sự đồng hành của các doanh nghiệp lớn không chỉ tạo thêm nguồn lực cho các chương trình môi trường mà còn góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm tới cộng đồng. Đó cũng là cách Petrovietnam khẳng định vai trò của một tập đoàn công nghiệp - năng lượng quốc gia luôn gắn mục tiêu phát triển với trách nhiệm bảo vệ môi trường, bảo vệ biển đảo và gìn giữ những giá trị xanh cho các thế hệ tương lai.

Petrovietnam triển khai chương trình trồng rừng ngập mặn tại Cà Mau, qua đó tiếp tục lan tỏa tinh thần hành động vì môi trường.

Từ nhiều năm qua, trồng cây và phục hồi hệ sinh thái đã trở thành một trong những hoạt động thường xuyên trong chiến lược phát triển bền vững của Petrovietnam. Đến hết năm 2025, Tập đoàn cùng các đơn vị thành viên đã triển khai các chương trình trồng rừng với tổng diện tích hơn 322 ha trên phạm vi cả nước. Nhiều đơn vị đã trở thành những điểm sáng trong công tác bảo vệ môi trường như Cửu Long JOC với 77,75 ha rừng được trồng mới, BSR với 174,2 ha, PVEP với 39 ha hay PV GAS với 10 ha. Riêng chương trình “Xanh hóa Trường Sa” do PVFCCo - Phú Mỹ thực hiện đã đưa 300.000 cây xanh đến xã đảo Trường Sa, góp phần cải thiện môi trường sinh thái tại vùng biển đảo tiền tiêu của Tổ quốc. Đây là minh chứng cho nỗ lực của Petrovietnam trong việc kết hợp hài hòa giữa phát triển năng lượng, bảo vệ môi trường và trách nhiệm với cộng đồng.