Những việc cần làm đối với cá nhân cho thuê bất động sản doanh thu dưới 1 tỷ đồng/năm

ANTD.VN - Cá nhân có hoạt động cho thuê bất động sản với tổng doanh thu từ 1 tỷ đồng/năm trở xuống không thuộc diện chịu thuế song vẫn phải thực hiện các thủ tục thông báo doanh thu, thông báo số tài khoản/ví điện tử dùng cho kinh doanh.

Theo quy định hiện hành tại Nghị định số 141/2026/NĐ-CP của Chính phủ, cá nhân có hoạt động cho thuê bất động sản (BĐS) với tổng doanh thu từ 1 tỷ đồng/năm trở xuống không thuộc diện chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT) và không phải nộp thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với hoạt động này.

Dù không phát sinh nghĩa vụ nộp thuế, nhưng Cục Thuế cho biết về nghĩa vụ kê khai theo phương thức tự khai, tự nộp thuế từ 01/01/2026 thì cá nhân cho thuê BĐS vẫn phải thực hiện các thủ tục như: Thông báo doanh thu từ hoạt động cho thuê BĐS trong năm; Thông báo số tài khoản/ví điện tử dùng cho kinh doanh.

Do đó, cơ quan thuế đã có hướng dẫn đối với trường hợp này.

Cá nhân cho thuê nhà doanh thu dưới 01 tỷ đồng vẫn phải kê khai doanh thu

Thời điểm và thời hạn Thông báo doanh thu:

Cá nhân có thể linh hoạt lựa chọn tần suất thông báo 1 hoặc 2 năm tính thuế, tương ứng với thời hạn như sau:

Đối với trường hợp thông báo doanh thu 1 lần cho 1 năm tính thuế. Thời hạn Thông báo doanh thu chậm nhất là ngày 31 tháng 01 của năm dương lịch tiếp theo năm tính thuế.

Trường hợp thông báo doanh thu 2 lần trong 1 năm tính thuế. Thời hạn Thông báo doanh thu lần thứ nhất chậm nhất là ngày 31 tháng 7 của năm tính thuế và Thông báo doanh thu lần thứ hai chậm nhất là ngày 31 tháng 01 của năm dương lịch tiếp theo năm tính thuế.

Khi thực hiện thông báo doanh thu từ hoạt động cho thuê bất động sản, cá nhân sử dụng Mẫu số 01/BĐS ban hành kèm theo Thông tư số 50/2026/TT-BTC ngày 13/5/2026 của Bộ Tài chính.

Đối với trường hợp cá nhân có từ hai bất động sản cho thuê trở lên, khi thực hiện thông báo doanh thu cần lập thêm Phụ lục Bảng kê chi tiết bất động sản theo Mẫu số 01/BK-BĐS (ban hành kèm theo Thông tư số 18/2026/TT-BTC ngày 05/3/2026 của Bộ Tài chính) để kê khai đầy đủ thông tin từng bất động sản phát sinh hoạt động cho thuê.

Việc Thông báo doanh thu được thực hiện hoàn toàn bằng phương thức điện tử trên ứng dụng eTax Mobile hoặc qua Hệ thống Thông tin giải quyết thủ tục hành chính Thuế: dichvucong.gdt.gov.vn.

Trường hợp cá nhân thuộc đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt, bao gồm người cao tuổi, người khuyết tật, người thuộc diện bảo trợ xã hội, người cư trú tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc thuộc trường hợp bất khả kháng khác, không thể thực hiện giao dịch điện tử thì nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính đến Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã.

Về địa điểm thông báo doanh thu, trường hợp cá nhân có nhiều bất động sản cho thuê trên cùng địa bàn một tỉnh, thành phố hoặc khác tỉnh, thành phố, cá nhân có thể lựa chọn 01 cơ quan thuế nơi có bất động sản cho thuê để thực hiện Thông báo doanh thu.

Thông báo số tài khoản/ví điện tử:

Cá nhân thực hiện thông báo số tài khoản/ví điện tử trên cùng mẫu biểu 01/BĐS (ban hành kèm theo Thông tư số 50/2026/TT-BTC). Theo đó, mẫu này đã được tích hợp thông tin về tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử của người nộp thuế tại các chỉ tiêu [06], [06.1], [06.2].

Cá nhân chỉ cần kê khai thông tin này một lần trong trường hợp chưa gửi thông báo số tài khoản/số hiệu ví điện tử cho cơ quan thuế hoặc thông tin đó chưa được thể hiện trong hợp đồng cho thuê BĐS.

Thời hạn thông báo số tài khoản/ví điện tử thực hiện tương ứng theo thời hạn thông báo doanh thu nêu trên.