VNPAY khuyến nghị khách hàng nâng cao cảnh giác trước các hoạt động đánh bạc, cá độ trực tuyến

ANTD.VN - Trước tình trạng các hoạt động cá độ, đánh bạc trực tuyến tiếp tục diễn biến phức tạp trên không gian mạng, VNPAY khuyến nghị khách hàng nâng cao cảnh giác, sử dụng dịch vụ thanh toán đúng mục đích và không để các đối tượng lợi dụng tài khoản thanh toán, ví điện tử hoặc thông tin cá nhân cho các hành vi vi phạm pháp luật.

Thời gian gần đây, các hoạt động đánh bạc, cá độ trực tuyến trái phép xuất hiện ngày càng tinh vi trên các nền tảng số và mạng xã hội. Các đối tượng thường lợi dụng môi trường trực tuyến để quảng bá, mời gọi người dùng tham gia cá cược, đồng thời tìm cách sử dụng các phương thức thanh toán điện tử nhằm phục vụ cho các giao dịch trái phép.

Là đơn vị cung cấp các giải pháp thanh toán điện tử, VNPAY luôn tuân thủ các quy định của pháp luật trong hoạt động trung gian thanh toán, phòng chống rửa tiền và phòng chống gian lận. VNPAY khuyến nghị khách hàng tuyệt đối không sử dụng các dịch vụ trung gian thanh toán do VNPAY cung cấp để thực hiện các hoạt động cá độ, đánh bạc trực tuyến dưới mọi hình thức.

Khách hàng cần nâng cao cảnh giác, bảo mật thông tin tài khoản và không tham gia các hoạt động đánh bạc, cá độ trực tuyến dưới mọi hình thức.

Sử dụng dịch vụ thanh toán đúng mục đích, tuân thủ quy định pháp luật

Đánh bạc, cá độ bóng đá và các hình thức đánh bạc trực tuyến trái phép là hành vi vi phạm pháp luật. Việc tham gia, hỗ trợ hoặc tạo điều kiện cho các hoạt động này không chỉ tiềm ẩn nguy cơ thiệt hại tài chính mà còn có thể dẫn đến các rủi ro pháp lý đối với cá nhân liên quan.

VNPAY khuyến nghị khách hàng không thực hiện giao dịch với các website, ứng dụng, tài khoản hoặc tổ chức có dấu hiệu cá độ, đánh bạc trực tuyến. Khách hàng cần đặc biệt thận trọng trước các hội nhóm mạng xã hội, ứng dụng hoặc website không rõ nguồn gốc có nội dung cam kết lợi nhuận cao, tỷ lệ thắng lớn, các lời mời gọi như “soi kèo chính xác”, “dự đoán tỷ số”, “đầu tư cá cược” hoặc “kiếm tiền online bằng hình thức dự đoán kết quả thể thao, cá cược”. Đây có thể là những chiêu trò nhằm dụ dỗ người dùng tham gia vào các hoạt động vi phạm pháp luật hoặc thực hiện các giao dịch có rủi ro cao.

Không cho mượn, cho thuê số điện thoại, tài khoản ví điện tử

Một trong những thủ đoạn phổ biến của các đối tượng xấu là thuê, mượn số điện thoại, tài khoản ví điện tử… để phục vụ cho các giao dịch liên quan đến hoạt động cá độ, đánh bạc trực tuyến. Các lời mời như “cho thuê tài khoản nhận hoa hồng”, “kiếm tiền dễ dàng tại nhà”, “chỉ cần nhận và chuyển tiền” có thể khiến người dùng vô tình trở thành mắt xích trong các hoạt động bất hợp pháp.

VNPAY khuyến cáo khách hàng tuyệt đối không cho mượn, cho thuê hoặc chuyển nhượng số điện thoại, tài khoản ví điện tử cho người khác sử dụng. Việc để người khác sử dụng tài khoản đứng tên mình có thể khiến chủ tài khoản đối mặt với nhiều rủi ro, đặc biệt khi tài khoản bị lợi dụng để thực hiện các giao dịch vi phạm pháp luật.

Không nhận, chuyển tiền hoặc quảng bá hoạt động cá cược trực tuyến

Ngoài việc trực tiếp tham gia cá cược, các hành vi như nhận tiền, chuyển tiền thắng thua cá độ, quảng bá, giới thiệu hoặc chia sẻ đường dẫn website, ứng dụng cá cược bất hợp pháp trên mạng xã hội và các nền tảng trực tuyến có thể bị cơ quan chức năng xem xét là hành vi hỗ trợ hoặc tiếp tay cho hoạt động đánh bạc, cá độ trái phép theo quy định pháp luật.

VNPAY khuyến nghị kháchu hàng không tham gia vào bất kỳ hoạt động nào có mục đích hỗ trợ, trung chuyển dòng tiền, quảng bá hoặc mở rộng phạm vi tiếp cận của các website, ứng dụng cá cược trái phép. Những hành vi tưởng chừng đơn giản này có thể góp phần hỗ trợ hoạt động của các đường dây đánh bạc, cá độ trực tuyến và làm phát sinh rủi ro pháp lý cho người thực hiện.

Chủ động bảo vệ tài khoản và thông tin cá nhân

Để đảm bảo an toàn khi sử dụng các dịch vụ thanh toán điện tử, khách hàng cần chủ động bảo vệ thông tin tài khoản, mật khẩu đăng nhập, mã OTP và các dữ liệu xác thực cá nhân. Đồng thời, cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không tham gia các hoạt động đánh bạc, cá độ dưới mọi hình thức, thận trọng trước các lời mời gọi, quảng cáo có dấu hiệu lôi kéo tham gia các hoạt động vi phạm pháp luật trên không gian mạng.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn liên quan đến hoạt động đánh bạc, cá độ trực tuyến hoặc hành vi lợi dụng dịch vụ thanh toán điện tử để thực hiện giao dịch trái phép, khách hàng nên chủ động phản ánh tới cơ quan chức năng để được hỗ trợ xử lý kịp thời.

Sự cảnh giác và tuân thủ pháp luật của mỗi khách hàng là yếu tố quan trọng góp phần ngăn chặn các hành vi vi phạm, bảo vệ an toàn tài sản cá nhân, đồng thời chung tay xây dựng môi trường thanh toán điện tử an toàn, minh bạch và lành mạnh.