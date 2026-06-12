Giá vàng đảo chiều tăng vọt

ANTD.VN - Giá vàng tăng vọt khi sự lạc quan ở Trung Đông một lần nữa được thắp lên. Dù vậy, có phải là bước ngoặt thật sự không thì vẫn cần phải chờ đợi thêm.

Sau khi hồi phục với mức tăng hơn 2 triệu đồng mỗi lượng chiều qua, giá vàng sáng nay tiếp đà hồi phục mạnh mẽ. Mở cửa phiên giao dịch, vàng SJC lập tức tăng thêm 3 triệu đồng mỗi lượng, niêm yết đầu giờ sáng tại 136,4 – 141,4 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Giá vàng trong nước tăng trở lại trong bối cảnh kim loại quý này đã tăng hơn 140 USD mỗi ounce trong phiên giao dịch ngày 11/6 tại thị trường Mỹ (đêm qua, rạng sáng nay theo giờ Việt Nam), chốt phiên tại 4.210,7 USD/ounce.

Bước sang phiên châu Á, áp lực bán lại quay trở lại khiến vàng lần nữa thoái lui khỏi mức 4.200 USD và tính đến 8h30 sáng theo giờ Việt Nam đang giao dịch quanh vùng 4.179 USD/ounce.

Giá vàng tăng mạnh sáng cuối tuần

Trước đó, vàng đã chịu áp lực bán kéo dài suốt từ đầu tuần, với 4 phiên giảm liên tiếp, tổng mức giảm lên tới 408 đô la, tương đương 9,08% giá trị. Đây là sự thoái lui nhanh chóng và đầy đau đớn từ mức đỉnh.

Nguyên nhân dẫn đến sự sụt giảm ban đầu là báo cáo việc làm khả quan hơn dự kiến ​​vào thứ Sáu tuần trước, dấy lên lo ngại về việc tăng lãi suất, khiến thị trường bất ngờ và đẩy giá vàng lao dốc từ trên 4.500 đô la xuống còn 4.353 đô la chỉ trong một phiên giao dịch. Quan trọng hơn, sự sụt giảm đó đã buộc giá vàng đóng cửa dưới đường trung bình động 200 ngày - một ngưỡng kỹ thuật mà vàng chưa từng bị phá vỡ kể từ tháng 10 năm 2023.

Đối với các nhà giao dịch am hiểu kỹ thuật, sự phá vỡ đó là một dấu hiệu cảnh báo quan trọng, xác nhận rằng động lượng đã chuyển hướng mạnh mẽ sang phía giảm.

Nguyên nhân khả dĩ nhất cho sự đảo chiều trong phiên hôm nay, dựa trên thông tin hiện có, đó là một tin tức từ Washington: Tổng thống Trump tuyên bố hủy bỏ cuộc tấn công quân sự đã được lên kế hoạch trước đó vào Iran, thắp lên lạc quan mới rằng một thỏa thuận ngoại giao với lãnh đạo Iran có thể sắp đạt được.

Việc loại bỏ mối đe dọa quân sự trước mắt dường như đã kích hoạt một đợt tăng giá do mua bù, trong khi khi người bán cũng không muốn tiếp tục đặt cược vào một mức giá thấp hơn, trong một môi trường có thể thay đổi mạnh mẽ sau những tin tức mới.

Tuy nhiên liệu sự đảo chiều hôm thứ Năm có phải là một bước ngoặt thực sự hay chỉ là một sự phục hồi tạm thời trong một đợt điều chỉnh lớn hơn vẫn còn phải chờ xem. Thiệt hại gây ra trong tuần qua là rất đáng kể, và bức tranh kỹ thuật vẫn còn nhiều thách thức chừng nào giá vàng vẫn giao dịch dưới đường trung bình động 200 ngày.