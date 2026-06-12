BIDV tiên phong ra mắt chi nhánh dành riêng cho khách hàng FDI

ANTD.VN - Ngày 11/6/2026 tại TP. Hồ Chí Minh, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) chính thức ra mắt Chi nhánh FDI I - đánh dấu bước tiến chiến lược trong hành trình chuyên môn hóa dịch vụ tài chính dành riêng cho khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) trong bối cảnh Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn của các dòng vốn toàn cầu.

Cùng với sự gia tăng mạnh mẽ của dòng vốn FDI vào Việt Nam trong những năm gần đây, nhu cầu về một mô hình ngân hàng chuyên biệt, am hiểu môi trường kinh doanh quốc tế và có khả năng đáp ứng các yêu cầu ngày càng khắt khe của doanh nghiệp nước ngoài đã trở nên cấp thiết. Không chỉ cần các sản phẩm tài chính truyền thống, doanh nghiệp FDI mong muốn được đồng hành bởi một đối tác tài chính có khả năng tư vấn, hỗ trợ và kết nối toàn diện trong suốt vòng đời đầu tư.

Tập thể Chi nhánh FDI I ngày khai trương hoạt động.

Được thành lập với định hướng chuyên sâu và chuyên biệt, BIDV Chi nhánh FDI I là mô hình được thiết kế riêng nhằm phục vụ khách hàng FDI và hệ sinh thái đối tác liên quan. Chi nhánh tập trung cung cấp các giải pháp tài chính toàn diện, từ quản lý dòng tiền, tài trợ thương mại, thanh toán quốc tế, ngoại hối, tín dụng, đến các dịch vụ ngân hàng số hiện đại, đáp ứng tiêu chuẩn vận hành của các tập đoàn đa quốc gia.

Điểm khác biệt nổi bật của Chi nhánh FDI I nằm ở đội ngũ nhân sự chuyên trách được tuyển chọn và đào tạo theo định hướng quốc tế. Các cán bộ tại chi nhánh sở hữu năng lực chuyên môn sâu về tài chính doanh nghiệp, thương mại quốc tế, quản trị rủi ro ngoại hối và các nghiệp vụ đặc thù của doanh nghiệp FDI. Bên cạnh khả năng sử dụng ngoại ngữ trong công việc, đội ngũ nhân sự còn được trang bị kiến thức về văn hóa kinh doanh, môi trường pháp lý, đặc thù vận hành của nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, giúp nâng cao chất lượng tư vấn và trải nghiệm khách hàng.

Với phương châm lấy khách hàng làm trung tâm, Chi nhánh FDI I hướng tới xây dựng một môi trường giao dịch chuyên nghiệp, hiện đại và chuẩn quốc tế - nơi mỗi khách hàng được phục vụ bởi đội ngũ chuyên gia am hiểu ngành nghề, thị trường và nhu cầu riêng biệt của mình. Thông qua đó, BIDV kỳ vọng sẽ thiết lập những chuẩn mực mới về chất lượng dịch vụ, năng lực tư vấn và trải nghiệm khách hàng dành cho cộng đồng doanh nghiệp FDI. Chi nhánh không chỉ là nơi cung cấp dịch vụ ngân hàng, mà còn là đối tác đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình gia nhập thị trường Việt Nam, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh và tối ưu hiệu quả tài chính...

Việc đưa Chi nhánh FDI I vào hoạt động tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong của BIDV trong đổi mới mô hình phục vụ khách hàng doanh nghiệp, đồng thời góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của hệ thống ngân hàng Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.