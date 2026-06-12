VPBank nhận 3 giải thưởng ngành ngân hàng tại giải thưởng The Asian Banker

ANTD.VN - Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vừa được The Asian Banker vinh danh tại ba hạng mục quan trọng, gồm Ứng dụng ngân hàng tốt nhất Việt Nam - VPBank NEO, Sáng kiến ứng dụng AI xuất sắc trong nâng cao trải nghiệm và gắn kết khách hàng và Thành tựu dẫn đầu về Quản trị Rủi ro Khí hậu 2026.

Hội đồng chuyên môn của The Asian Banker đánh giá, VPBank khẳng định vị thế dẫn đầu trên các trụ cột tăng trưởng chiến lược: Phát triển ngân hàng số ở quy mô lớn; đưa AI vào toàn bộ hành trình khách hàng; tăng cường kỷ luật quản trị rủi ro và phát triển bền vững. Đây là những lĩnh vực đang định hình chuẩn mực mới của ngành tài chính - ngân hàng toàn cầu.

VPBank NEO được vinh danh “Ứng dụng ngân hàng tốt nhất Việt Nam”.

Ở hạng mục “Ứng dụng ngân hàng tốt nhất Việt Nam”, VPBank NEO lần thứ ba được The Asian Banker vinh danh, sau các năm 2022 và 2023, cho thấy năng lực duy trì vị thế dẫn đầu của nền tảng ngân hàng số chủ lực của VPBank. The Asian Banker nhấn mạnh việc ngân hàng xây dựng được hệ sinh thái tài chính toàn diện trên mobile, kết nối thanh toán, tiết kiệm, cho vay, đầu tư, bảo hiểm và các dịch vụ đời sống trong một trải nghiệm cá nhân hóa cho 15,4 triệu người dùng.

Ngay trong năm 2025, VPBank NEO có 3,74 triệu người dùng mới. Nền tảng ghi nhận 713 triệu giao dịch trực tuyến, với 98% giao dịch số được thực hiện qua mobile. VPBank NEO đạt độ ổn định hệ thống 99,96% và tỷ lệ hoàn tất quy trình/giao dịch khoảng 99,984% - những con số dẫn đầu trong ngành - bảo đảm trải nghiệm liền mạch cho khách hàng ở quy mô hàng trăm triệu giao dịch mỗi năm.

Chiến lược chuyển đổi số tại VPBank đã bước sang giai đoạn tạo trải nghiệm cá nhân hóa ở quy mô lớn.

Bên cạnh dấu ấn về ngân hàng số, VPBank được xướng tên ở hạng mục Sáng kiến ứng dụng AI xuất sắc trong nâng cao trải nghiệm và gắn kết khách hàng, ghi nhận những bước tiến trong ứng dụng trí tuệ nhân tạo nhằm nâng cao trải nghiệm và mức độ gắn kết khách hàng trên các kênh số.

VPBank hiện vận hành hơn 60 trải nghiệm số toàn trình trên toàn bộ vòng đời khách hàng, từ cá nhân hóa gợi ý sản phẩm, trợ lý quản lý tài chính, mẹo chi tiêu thông minh, đến ưu đãi “may đo” cho từng người dùng… Các mô hình AI được tích hợp vào nền tảng giúp ngân hàng triển khai tương tác, giải đáp thắc mắc, hỗ trợ khách hàng mọi nơi, mọi lúc.

The Asian Banker nhìn nhận, chiến lược chuyển đổi số tại VPBank đã bước sang giai đoạn tạo trải nghiệm cá nhân hóa ở quy mô lớn. Thông qua nền tảng dữ liệu khách hàng và các mô hình phân tích hành vi, ngân hàng có thể hiểu sâu hơn nhu cầu của từng khách hàng, tự động hóa tương tác, rút ngắn thời gian phục vụ và đưa ra các đề xuất phù hợp hơn trong từng hành trình tài chính.

Năm 2025, VPBank đã hỗ trợ hơn 29.000 khách hàng cá nhân và gần 300 doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn xanh,.

Đặc biệt, VPBank là ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam được The Asian Banker vinh danh ở hạng mục Thành tựu dẫn đầu về Quản trị Rủi ro Khí hậu 2026, ghi nhận nỗ lực của nhà băng trong việc tích hợp rủi ro khí hậu vào hệ thống quản trị rủi ro, hoạt động tín dụng và chiến lược phát triển bền vững.

Cụ thể, VPBank đã xây dựng và áp dụng khung quản lý rủi ro ESG, được EY Consulting Vietnam đánh giá độc lập, ghi nhận mức độ phù hợp với các tiêu chuẩn và thông lệ quốc tế về quản lý rủi ro ESG, bao gồm các hướng dẫn được ban hành bởi Cơ quan quản lý tiền tệ Singapore (MAS), Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB), Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS), Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC), cũng như quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Đồng thời, VPBank cũng là ngân hàng tiên phong tại Việt Nam công bố báo cáo tài chính khí hậu theo khuyến nghị TCFD liên tục từ năm 2022 đến nay.

Đến cuối năm 2025, dư nợ tín dụng xanh của VPBank đạt khoảng 39.000 tỷ đồng, tăng 78% so với cùng kỳ năm trước. Trong năm 2025, ngân hàng đã hỗ trợ hơn 29.000 khách hàng cá nhân và gần 300 doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn xanh, tập trung vào các lĩnh vực như năng lượng tái tạo, giao thông phát thải thấp, công trình xanh, kinh tế tuần hoàn và nông nghiệp bền vững.

VPBank nhận 3 giải thưởng danh giá tại The Asian Banker 2026.

Việc được vinh danh đồng thời ở ba hạng mục quan trọng tại The Asian Banker - giải thưởng thường niên danh giá hơn 30 năm qua - cho thấy VPBank đang xây dựng năng lực tăng trưởng dài hạn dựa trên nền tảng số hóa mạnh mẽ, khả năng ứng dụng AI sâu rộng và hệ thống quản trị bền vững theo chuẩn quốc tế.

Đây cũng là sự ghi nhận cho định hướng phát triển nhất quán của VPBank: lấy khách hàng làm trung tâm, lấy công nghệ làm động lực đổi mới và lấy phát triển bền vững làm nền tảng cho tăng trưởng trong tương lai.