Đêm nghệ thuật đặc biệt "Rạng rỡ Việt Nam" tôn vinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

ANTD.VN - Nhân kỷ niệm 300 năm ngày sinh của Danh nhân văn hóa, nhà bác học Lê Quý Đôn (1726-2026), chương trình nghệ thuật đặc biệt "Rạng rỡ văn hiến Việt Nam" sẽ diễn ra tối nay 31-7 tại Hưng Yên và được truyền hình trực tiếp vào 20h05 trên sóng VTV1.

Sự kiện do Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với tỉnh Hưng Yên tổ chức tại Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn, xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên. Chương trình gồm hai phần chính là lễ kỷ niệm 300 năm ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn, kết hợp công bố và đón nhận Nghị quyết của UNESCO vinh danh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn; chương trình nghệ thuật đặc biệt "Rạng rỡ văn hiến Việt Nam".

Thông qua ngôn ngữ nghệ thuật hiện đại kết hợp hài hòa với các giá trị văn hóa truyền thống, chương trình khắc họa cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng học thuật và những đóng góp to lớn của nhà bác học Lê Quý Đôn đối với nền văn hiến và lịch sử dân tộc. Theo Ban tổ chức, lễ kỷ niệm dự kiến có khoảng 6.000 đại biểu và nhân dân tham dự.

Là một trong những nhà bác học tiêu biểu của Việt Nam thời trung đại, Lê Quý Đôn để lại kho tàng trước tác đồ sộ cùng nhiều đóng góp quan trọng trên các lĩnh vực lịch sử, địa lý, văn hóa, giáo dục, triết học và văn học. Không chỉ được ghi nhận bởi tri thức uyên bác, ông còn là biểu tượng của tinh thần hiếu học, lao động khoa học bền bỉ và khát vọng cống hiến cho đất nước. Từ những giá trị ấy, chương trình nghệ thuật được xây dựng như lời tri ân đối với di sản mà ông để lại, đồng thời khơi dậy niềm tự hào dân tộc, truyền thống hiếu học, ý chí tự cường và khát vọng sáng tạo của các thế hệ người Việt Nam.

Thay vì tái hiện cuộc đời Lê Quý Đôn theo trình tự thời gian, chương trình lựa chọn một mạch tư tưởng xuyên suốt, lấy tri thức làm trung tâm kết nối quá khứ với hiện tại và tương lai. Hình tượng nhà bác học được khắc họa qua bốn trục nội dung "học - đi - viết - trao truyền", phản ánh hành trình không ngừng học hỏi, khảo cứu, trước tác và lan tỏa tri thức của ông. Từ câu chuyện của một con người, chương trình mở rộng thành câu chuyện về nền văn hiến Việt Nam, về truyền thống gìn giữ, bồi đắp và tiếp nối tri thức qua nhiều thế hệ.

Từ di sản của Lê Quý Đôn, "Rạng rỡ văn hiến Việt Nam" dẫn dắt khán giả khám phá hành trình hình thành, tích lũy và phát triển tri thức Việt Nam. Các phóng sự trong chương trình đưa người xem đến những không gian đang lưu giữ, sáng tạo và ứng dụng tri thức như trường học, thư viện, phòng thí nghiệm, trung tâm đổi mới sáng tạo cùng những thành tựu khoa học, công nghệ của đất nước. Sự kết nối giữa những hình ảnh đương đại với di sản của Lê Quý Đôn góp phần khẳng định rằng giá trị của di sản chỉ thực sự được phát huy khi được kế thừa, phát triển và chuyển hóa thành nguồn lực cho tương lai.

Không gian nghệ thuật được xây dựng theo ba chương gồm: "Địa linh sinh nhân kiệt", "Kết tinh trí đức Việt", "Trường tồn - Văn hiến soi sáng tương lai", tạo nên mạch cảm xúc xuyên suốt từ cội nguồn văn hiến đến khát vọng phát triển của dân tộc trong thời đại mới. Chương trình kết hợp nhiều loại hình nghệ thuật như giao hưởng, nhạc cụ dân tộc, chèo, xẩm, múa đương đại cùng hệ thống đồ họa, hoạt cảnh, phim tư liệu và công nghệ trình diễn hiện đại, góp phần tạo nên không gian nghệ thuật giàu bản sắc nhưng vẫn mang hơi thở đương đại.

Bên cạnh nội dung được đầu tư công phu, chương trình còn quy tụ nhiều nghệ sĩ như: NSƯT Tân Nhàn, Trọng Tấn, Ngọc Khuê, ca nương Kiều Anh, Erik, Hải Yến Idol, Hà Myo, nhóm Oplus cùng hơn 100 nghệ sĩ múa chuyên nghiệp và gần 200 học sinh, sinh viên của tỉnh Hưng Yên. Thông qua các tiết mục nghệ thuật, hành trình phát triển của tri thức Việt Nam được khắc họa từ nền tảng văn hiến lâu đời đến tinh thần đổi mới sáng tạo, hội nhập và phát triển của đất nước hôm nay.

Không chỉ dừng lại ở việc tôn vinh một danh nhân, "Rạng rỡ văn hiến Việt Nam" còn gửi gắm thông điệp về vai trò của văn hóa và tri thức trong sự phát triển bền vững của quốc gia. Chương trình nhấn mạnh văn hóa là nền tảng tinh thần, là nguồn lực nội sinh của dân tộc, trong khi tri thức và sáng tạo là động lực quan trọng để xây dựng đất nước trong giai đoạn phát triển mới. Những giá trị mà Lê Quý Đôn góp phần vun đắp cách đây ba thế kỷ vẫn tiếp tục được khẳng định qua tinh thần học tập suốt đời, đổi mới sáng tạo, phát huy trí tuệ Việt Nam và xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cho tương lai.

Thông qua chương trình, hình ảnh của Danh nhân văn hóa, nhà bác học Lê Quý Đôn không chỉ hiện lên như một nhà bác học lớn của dân tộc mà còn là biểu tượng cho tinh thần học hỏi không ngừng và trách nhiệm trao truyền tri thức. Đó cũng là thông điệp xuyên suốt mà "Rạng rỡ văn hiến Việt Nam" muốn lan tỏa, để ánh sáng của tri thức tiếp tục soi đường cho khát vọng phát triển, góp phần xây dựng một nền văn hiến Việt Nam giàu bản sắc và không ngừng vươn lên trong kỷ nguyên mới.