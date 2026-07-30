"Hoa hậu Việt Nam 2026" chọn 35 gương mặt đầu tiên vào chung khảo

ANTD.VN - Khép lại vòng sơ khảo khu vực phía Bắc, "Hoa hậu Việt Nam 2026" đã lựa chọn 35 thí sinh xuất sắc bước vào chung khảo toàn quốc. Chất lượng thí sinh đồng đều, sự đa dạng về vùng miền cùng định hướng kiên định với vẻ đẹp nguyên bản tiếp tục là những điểm nhấn của mùa giải năm nay.

Chất lượng thí sinh đồng đều

35 thí sinh khu vực phía Bắc được lựa chọn vào chung khảo toàn quốc "Hoa hậu Việt Nam 2026"



Đó là nhận định của Ban tổ chức sau khi khép lại vòng sơ khảo khu vực phía Bắc "Hoa hậu Việt Nam 2026" với 35 gương mặt được lựa chọn vào chung khảo toàn quốc từ gần 200 thí sinh đến từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Những ứng viên vượt qua vòng tuyển chọn sẽ tiếp tục hành trình chinh phục chiếc vương miện của cuộc thi nhan sắc có lịch sử gần bốn thập kỷ.

Theo đó, mùa giải năm nay ghi nhận sự đa dạng về độ tuổi, nghề nghiệp, vùng miền và hoàn cảnh của các thí sinh. Bên cạnh những đại diện đến từ các thành phố lớn, cuộc thi còn có sự góp mặt của nhiều thí sinh thuộc các dân tộc Pa Cô, Ngái, Nùng, Tày ... góp phần tạo nên bức tranh phong phú về vẻ đẹp và bản sắc văn hóa Việt Nam. Theo Ban tổ chức, độ tuổi trung bình của thí sinh là 21 tuổi, nhỏ nhất 18 tuổi và lớn nhất 27 tuổi với điểm chung là sự tự tin, bản lĩnh, giàu tri thức và khát vọng cống hiến.

Trưởng Ban tổ chức "Hoa hậu Việt Nam 2026" nhà báo Phùng Công Sưởng nhấn mạnh các giá trị cốt lõi của cuộc thi năm nay

Chất lượng thí sinh được đánh giá khá đồng đều, thể hiện qua sự chuẩn bị kỹ lưỡng về hình thể, kỹ năng trình diễn, giao tiếp và ứng xử trước khi ghi danh. Bên cạnh những gương mặt lần đầu thử sức, vòng sơ khảo còn quy tụ nhiều thí sinh từng đạt thành tích tại các cuộc thi nhan sắc, sinh viên trên cả nước. Một số trở lại cuộc thi sau khi phải dừng bước ở mùa giải trước vì lý do sức khỏe, trong khi nhiều thí sinh lựa chọn "Hoa hậu Việt Nam" là cơ hội để hoàn thiện bản thân, vượt qua giới hạn của chính mình và lan tỏa hình ảnh quê hương, văn hóa dân tộc.

Ban tổ chức nhấn mạnh việc được gọi tên vào chung khảo toàn quốc là sự ghi nhận những nỗ lực của thí sinh ở thời điểm hiện tại, song điều đó không đồng nghĩa với việc những người chưa được lựa chọn kém xuất sắc hơn. Điều đáng trân trọng nhất là tinh thần dám vượt qua giới hạn bản thân để thử sức tại "Hoa hậu Việt Nam". Các thí sinh đi tiếp được kỳ vọng sẽ tiếp tục hành trình bằng sự khiêm nhường, nỗ lực và trách nhiệm, trong khi những người dừng bước vẫn còn nhiều cơ hội nếu tiếp tục học hỏi, hoàn thiện bản thân và theo đuổi ước mơ.

Kiên định với vẻ đẹp nguyên bản

Những thí sinh đầu tiên vượt qua vòng sơ khảo khu vực phía Bắc "Hoa hậu Việt Nam 2026"

Không chỉ tìm kiếm chủ nhân chiếc vương miện, sân chơi "Hoa hậu Việt Nam 2026" tiếp tục khẳng định những giá trị đã làm nên dấu ấn của cuộc thi trong suốt gần bốn thập kỷ. Ngay từ vòng sơ khảo, Ban tổ chức nhấn mạnh bốn giá trị cốt lõi "nhan sắc - văn hóa - trí tuệ - cống hiến", xem đây không chỉ là tiêu chí lựa chọn người chiến thắng mà còn là định hướng để mỗi thí sinh trưởng thành và hoàn thiện bản thân trong suốt hành trình dự thi.

Chủ đề "Miền hương sắc" được lựa chọn cho mùa giải năm nay cũng thể hiện rõ định hướng đó. Theo Ban tổ chức, "miền" là không gian hội tụ những giá trị đẹp và bản sắc văn hóa Việt Nam, nơi mỗi cô gái mang theo câu chuyện về quê hương mình; "hương" là chiều sâu văn hóa và lòng nhân ái; còn "sắc" không chỉ là vẻ đẹp ngoại hình mà còn là trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng không ngừng vươn lên. "Hoa hậu Việt Nam" vì thế được xác định không đơn thuần là cuộc thi sắc đẹp, mà còn là hành trình để mỗi thí sinh khám phá năng lực của bản thân, xây dựng sự tự tin và lan tỏa những giá trị tích cực tới cộng đồng.

"Hoa hậu Việt Nam 2026" tiếp tục đề cao vẻ đẹp tự nhiên, không qua can thiệp thẩm mỹ

Một trong những điểm khác biệt tiếp tục được "Hoa hậu Việt Nam" năm nay duy trì là tiêu chí tôn vinh vẻ đẹp tự nhiên, nguyên bản của người phụ nữ Việt Nam. Bên cạnh phần phỏng vấn trực tiếp với Ban giám khảo, các thí sinh đều trải qua quy trình kiểm tra nhân trắc học do đội ngũ bác sĩ của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội thực hiện theo quy trình chặt chẽ, khách quan và minh bạch. Các chỉ số được đo đạc đầy đủ, đồng thời thí sinh có quyền đề nghị kiểm tra lại nếu còn băn khoăn về kết quả, góp phần bảo đảm tính công bằng trong quá trình tuyển chọn.

Theo Ban tổ chức, bên cạnh ngoại hình, dấu ấn của mỗi thí sinh còn được đánh giá thông qua sự chân thực trong cách ứng xử, giao tiếp và thể hiện bản thân. Đây cũng là những yếu tố được xem là nền tảng để lựa chọn các ứng viên có khả năng đại diện cho hình ảnh người phụ nữ Việt Nam hiện đại, vừa tự tin hội nhập, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.

Thí sinh "Hoa hậu Việt Nam 2026" khoe vẻ đẹp tự nhiên tại vòng sơ khảo

Đồng hành cùng mùa giải là hội đồng giám khảo gồm những tên tuổi hoạt động trong các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật và truyền thông như: Đại tá, NSƯT Đặng Thái Huyền, đạo diễn Hoàng Công Cường, nhà thiết kế Lê Thanh Hòa, họa sĩ - ca sĩ Phan Minh Châu, MC Trần Ngọc và "Hoa hậu Việt Nam 2024" Hà Trúc Linh. Theo các giám khảo, người chiến thắng không chỉ cần sở hữu nhan sắc mà còn phải có bản lĩnh, trí tuệ, khát vọng cống hiến và khả năng trở thành đại diện cho hình ảnh Việt Nam trong thời đại mới.

Sau vòng sơ khảo khu vực phía Bắc, Ban tổ chức sẽ tiếp tục tổ chức vòng sơ khảo khu vực phía Nam để lựa chọn những ứng viên còn lại vào chung khảo toàn quốc, hướng tới đêm chung kết "Hoa hậu Việt Nam 2026" dự kiến diễn ra tại thành phố Hải Phòng.

Một số hình ảnh tại vòng sơ khảo khu vực phía Bắc "Hoa hậu Việt Nam 2026":