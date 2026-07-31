Ra mắt "Chuyện Hà Nội - Một ngày rất Hà Nội"

ANTD.VN - Tiếp nối thành công của chương trình nghệ thuật “Nét duyên Chèo Hà Thành” do Nhà hát Chèo Hà Nội ra mắt ngày 24/7/2026, “Chuyện Hà Nội - Một ngày rất Hà Nội” do Nhà hát Ca Múa Nhạc Thăng Long dàn dựng và biểu diễn là chương trình tiếp theo trong chuỗi sản phẩm nghệ thuật chất lượng cao do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội chỉ đạo xây dựng.

Chương trình do NSND Tấn Minh, Giám đốc Nhà hát Ca Múa Nhạc Thăng Long chỉ đạo nghệ thuật, DJ Trí Minh làm đạo diễn với sự tham gia biểu diễn của các nghệ sĩ Nhà hát Ca Múa Nhạc Thăng Long.

Phát biểu khai mạc chương trình, NSND Tấn Minh, Giám đốc Nhà hát Ca Múa Nhạc Thăng Long cho biết, Nhà hát đã bắt tay ngay vào xây dựng chương trình "Chuyện Hà Nội - Một ngày rất Hà Nội" với sự chỉ đạo của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội. Chương trình thể hiện định hướng đổi mới hoạt động của các đơn vị nghệ thuật công lập, từ thực hiện nhiệm vụ biểu diễn sang chủ động sáng tạo các sản phẩm văn hóa có chất lượng, có thương hiệu, phục vụ thường xuyên Nhân dân và du khách.

Không chỉ góp phần làm phong phú đời sống nghệ thuật của Thủ đô, Chương trình còn là bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa chủ trương phát triển công nghiệp văn hóa của Thành phố, phát huy hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa công lập, thúc đẩy gắn kết giữa văn hóa, du lịch và kinh tế; đồng thời quảng bá hình ảnh Hà Nội - Thành phố sáng tạo, thanh lịch, văn hiến và hiện đại đến bạn bè trong nước và quốc tế.

Đan xen trong các tiết mục hòa tấu nhạc cụ là các màn nhảy Hip hop, beatbox

Chương trình được xây dựng như một hành trình trải nghiệm nghệ thuật, tái hiện nhịp sống của Hà Nội từ bình minh đến đêm khuya bằng các tiết mục hòa tấu nhạc cụ dân tộc và hiện đại như sáo, đàn tranh, đàn bầu, trống. Với một người làm âm nhạc điện tử như DJ Trí Minh, anh không xây dựng chương trình theo hướng thuần túy biểu diễn âm nhạc truyền thống thông thường. Mà DJ Trí Minh muốn hơn thế.

Anh đã tạo nên một chương trình có những thanh âm ngân nga da diết của đàn bầu, có những khúc réo rắt của sáo, những cung trầm bổng của đàn tranh, những tiết tấu sôi động của trống. Tất cả tạo nên cảm giác vừa quen vừa lạ với khán giả. Cái lạ ở đây là khi các nhạc cụ này hòa tấu lại tạo nên sự hiện đại, trẻ trung, cùng nhau hòa ca, khuấy động bầu không khí của buổi biểu diễn, trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ cho rằng, nhạc cụ truyền thống là nệ cổ, là buồn tẻ.

Không khí sôi động của buổi biểu diễn

Ở trong cái không khí sôi động ấy, dù không có một từ nào "Hà Nội" được nhắc tới nhưng người xem vẫn thấy bóng dáng của mảnh đất kinh kỳ hiện lên phảng phất đâu đó khi làn điệu xẩm được cất lên, vừa gợi nhớ vừa tự hào. Không đậm đặc cũng không quá ít, xẩm xuất hiện trong chương trình ở mức vừa độ, đủ để khán giả thấy rằng, chương trình đang kể câu chuyện về Hà Nội bằng ngôn ngữ âm nhạc hiện đại xen lẫn truyền thống.

Chương trình còn có các màn beatbox, nhảy Hip hop trên tiết tấu trẻ, nhanh và truyền đi rất nhiều năng lượng tới khán giả. Trên hàng ghế khán giả, diva Thanh Lam tất nhiên không thể ngồi yên. Với 2 thanh tre được Ban tổ chức phát trước khi chương trình ban đầu, chị là người đứng lên làm nhịp để các khán giả cùng gõ những tiếng "lách cách", hòa cùng tiết tấu của các màn biểu diễn. Còn ở trên sân khấu, các nghệ sĩ đang biểu diễn như "nhập đồng".

Diva Thanh Lam khuấy động chương trình nghệ thuật

Chỉ với 45 phút diễn ra, chương trình đúng là "nho nhỏ, xinh xinh" như lời NSND Tấn Minh từng nói lúc khai mạc nhưng chất lượng nghệ thuật đã vượt ra ngoài khuôn khổ của một chương trình quảng bá du lịch thông thường. DJ Trí Minh đã làm được điều mà bất cứ đạo diễn âm nhạc nào cũng mong muốn, đó là tạo nên dư âm tốt đẹp sau khi khán giả rời ghế rạp hát. Nhất là với các vị khách nước ngoài, họ hẳn cũng sẽ rất hài lòng với khoảng thời gian mà âm nhạc đã mang lại. Hà Nội để lại trong họ không phải điều gì lớn lao mà là những cảm xúc tốt đẹp, là một đêm diễn thăng hoa mà họ góp mặt. Vậy thì, Hà Nội là một thành phố đáng để quay lại nhiều lần, để khám phá những điều còn chưa biết tới và chưa được trải nghiệm.