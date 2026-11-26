ANTD.VN - Nhà thơ Trần Gia Thái tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội lần thứ 14 nhiệm kỳ 2026-2031.

Ngày 25-11, Đại hội đại biểu Hội Nhà văn Hà Nội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026–2031 đã diễn ra tại Hà Nội với sự tham dự của 370 đại biểu, đại diện cho hơn 800 hội viên Hội Nhà văn Hà Nội.

Theo báo cáo tổng kết nhiệm kỳ vừa qua, Hội Nhà văn Hà Nội đã kết nạp 160 hội viên mới, nâng tổng số hội viên lên 811 người (tính đến tháng 12-2025). Từ hai chi hội ban đầu, Hội đã kiện toàn tổ chức, phát triển thành 6 chi hội trực thuộc, tạo điều kiện để hội viên giao lưu, trao đổi nghề nghiệp và giới thiệu tác phẩm.

Dấu ấn nổi bật nhiệm kỳ qua là Hội đã chủ động xây dựng đề án, trực tiếp tổ chức Ngày thơ Hà Nội vào dịp Rằm tháng Giêng hằng năm. Đặc biệt, Ngày thơ Hà Nội năm 2024 và năm 2026 tại khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã thu hút sự quan tâm của giới chuyên môn và công chúng yêu thơ. Hội tổ chức 50 buổi sinh hoạt chuyên đề và 17 cuộc tọa đàm, đề cập nhiều vấn đề của đời sống văn học...

Nhà thơ Trần Gia Thái phát biểu tại đại hội

Trong nhiệm kỳ 2026-2031, Hội Nhà văn Hà Nội xác định lấy chất lượng và hiệu quả nghệ thuật làm thước đo, nâng cao tính chuyên nghiệp trong sáng tác; chú trọng phát hiện, bồi dưỡng các cây bút trẻ; đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động Hội, lưu trữ tư liệu và phổ biến tác phẩm.

Cùng với đó, Hội hướng tới gắn hoạt động văn học với phát triển công nghiệp văn hóa Thủ đô, tăng cường dịch thuật, quảng bá văn học Hà Nội ra thế giới, mở rộng giao lưu, liên kết với các hội văn học nghệ thuật trong nước và huy động nguồn lực xã hội hóa hỗ trợ hoạt động sáng tác.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Nhà văn Hà Nội khóa XIV gồm 11 thành viên. Nhà thơ Trần Gia Thái được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội nhiệm kỳ 2026-2031.

Ban Chấp hành Hội Nhà văn Hà Nội nhiệm kỳ 2026-2031 ra mắt đại hội

Nhà thơ Trần Gia Thái sinh năm 1955 tại Hà Nam (nay là tỉnh Ninh Bình). Ông từng giữ chức Tổng Giám đốc, Tổng Biên tập Đài Phát thanh – Truyền hình Hà Nội, lãnh đạo Truyền hình Quốc hội, Chủ tịch Hội Nhà báo TP. Hà Nội và Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam.

Ông trở thành hội viên Hội Nhà văn Việt Nam từ năm 2007 và bắt đầu sáng tác từ năm 1974 ở đa dạng các thể loại.

Ông từng được trao Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật (lĩnh vực điện ảnh) với vai trò đồng tác giả kịch bản, lời bình và chỉ đạo nghệ thuật cho phim tài liệu lịch sử "Người lính xe tăng 390 ngày ấy".

Ông được bầu làm Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội lần đầu vào năm 2021 (nhiệm kỳ 2020–2025) và tiếp tục tái đắc cử chức vụ này tại Đại hội lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2026–2031).