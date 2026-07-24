Nhiều nghệ sĩ, KOL, doanh nghiệp tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ livestream

ANTD.VN - Nhiều nghệ sĩ, diễn viên, ca sĩ, KOL, KOC, nhà sáng tạo nội dung và đại diện doanh nghiệp đã tham gia Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Livestream khóa 11, nhằm cập nhật kiến thức pháp luật, nâng cao kỹ năng và hướng tới hoạt động livestream chuyên nghiệp, minh bạch trên không gian mạng.

Học viên lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ livestream khoá 11 tại Lễ khai giảng.



Chương trình do Trung tâm Đo kiểm phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử phối hợp với Trường Cao đẳng Truyền hình và Công ty Cổ phần Truyền thông và Giải trí Jin Pro Network tổ chức tại Đài Truyền hình Việt Nam. Đây là hoạt động tiếp tục triển khai mục tiêu chuẩn hóa lĩnh vực livestream và sáng tạo nội dung số, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật, trách nhiệm nghề nghiệp và kỹ năng thực hành cho những người hoạt động trên các nền tảng số.

Khóa học quy tụ nhiều gương mặt nổi tiếng trong lĩnh vực nghệ thuật và sáng tạo nội dung như NSƯT Việt Anh; ca sĩ Jack-J97 (Phương Tuấn), Phạm Lịch, Hồng Quân, Kim Ánh; các diễn viên Mạnh Quân, Bích Ngọc, Đức Anh, Phạm Anh Tuấn, Thu Quỳnh, Quỳnh Nga; các nhà sáng tạo nội dung Long Chun, TikToker Thùy Linh (Thích ăn Jollibee), Phan Hoàng Mỹ, Ngọ Bảo Nhi, Lương Văn Tuấn… Cùng tham gia còn có đại diện nhiều doanh nghiệp, thương hiệu hoạt động trong lĩnh vực truyền thông, thương mại và tiêu dùng.

Đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm đồng hành cùng lớp học góp phần nhằm chuẩn hoá hoạt động livestream.

Sự hiện diện của đông đảo nghệ sĩ, KOL, KOC, creator và doanh nghiệp cho thấy nhu cầu ngày càng lớn trong việc trang bị kiến thức pháp luật, kỹ năng xây dựng nội dung, vận hành và phát triển hoạt động livestream theo hướng chuyên nghiệp, bền vững.

Đồng hành với khóa học trong vai trò giảng viên, MC - BTV Dương Sơn Lâm trực tiếp phụ trách chuyên đề “Xây dựng nội dung, kịch bản và kỹ năng dẫn livestream”. Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền hình, ông chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn về xây dựng nội dung, kỹ năng dẫn dắt chương trình, tương tác với khán giả và xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình livestream.

Học viên, NSUT Nguyễn Việt Anh là một trong những nghệ sỹ được đông đảo quần chúng yêu mến, nổi tiếng với vai diễn Cao Thanh Lâm trong bộ phim Chạy án thuộc loạt phim truyền hình Cảnh sát hình sự; vai diễn cậu ấm Phan Hải trong Người phán xử; Ngoài ra NSUT Việt Anh cũng từng tham gia làm người dẫn chương trình truyền hình Chúng tôi là chiến sĩ được phát trên kênh VTV3 của Đài Truyền hình Việt Nam. Anh được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú vào năm 2023.

Bên cạnh các nghệ sĩ và nhà sáng tạo nội dung, khóa học còn có sự tham gia của đại diện nhiều doanh nghiệp.

Là một trong những học viên của khóa học, ông Tạ Văn Thành - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Sơn Công nghiệp Thái Dương, nhà sáng lập thương hiệu sơn Thái Dương và giày dép Nesty - cho rằng việc tham gia lớp bồi dưỡng là cần thiết trong bối cảnh hoạt động livestream bán hàng và quảng bá sản phẩm phát triển mạnh trên các nền tảng số.

Theo ông Tạ Văn Thành, nhiều nghệ sĩ, KOL và nhà sáng tạo nội dung hiện thường xuyên tham gia giới thiệu sản phẩm, dịch vụ. Tuy nhiên, nếu thiếu kiến thức về quy định pháp luật cũng như trách nhiệm khi cung cấp thông tin, người thực hiện livestream có thể gặp những rủi ro không đáng có, ảnh hưởng đến uy tín cá nhân và quyền lợi của người tiêu dùng.

Học viên Tạ Văn Thành chia sẻ về sự cần thiết tham gia khóa bồi dưỡng nghiệp vụ livestream tại lễ khai giảng khóa 11

“Khóa học không chỉ giúp người làm nội dung nâng cao chuyên môn mà còn trang bị kiến thức để tự bảo vệ mình, bảo vệ khán giả và người tiêu dùng thông qua những hoạt động livestream minh bạch, đúng quy định”, ông Tạ Văn Thành chia sẻ.

Theo Ban tổ chức, việc ngày càng có nhiều nghệ sĩ, KOL, KOC, nhà sáng tạo nội dung và doanh nghiệp chủ động tham gia các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ phản ánh xu hướng chuyên nghiệp hóa hoạt động livestream tại Việt Nam. Không chỉ chú trọng xây dựng nội dung hấp dẫn, người làm nội dung số ngày càng quan tâm đến kiến thức pháp luật, đạo đức nghề nghiệp, ứng xử văn hóa trên không gian mạng, ứng dụng công nghệ và kỹ năng vận hành nhằm phát triển hoạt động livestream theo hướng chuyên nghiệp, văn minh và bền vững.

Học viên Phương Tuấn (ca sĩ Jack-J97) tại buổi học chuyên đề về các quy phạm pháp luật trong lĩnh vực thông tin điện tử (bao gồm hoạt động livestream trên không gian mạng).

Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Livestream khóa 11 diễn ra trong các ngày 18, 19, 25, 26 và 27-7-2026, tại Đài Truyền hình Việt Nam, tiếp tục khẳng định cam kết của Trung tâm Đo kiểm phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử trong việc đồng hành cùng cộng đồng sáng tạo nội dung số, góp phần xây dựng môi trường livestream lành mạnh, tuân thủ pháp luật và bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.