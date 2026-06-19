Những 'hạt nhân đặc biệt' tại Hội thi 'Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở giỏi' thành phố Hà Nội lần thứ I

ANTD.VN - Không chỉ là sân chơi nghiệp vụ dành cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, vòng Chung kết Hội thi 'Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở giỏi' thành phố Hà Nội lần thứ I năm 2026 còn gây xúc động bởi sự xuất hiện của những "nhân vật đặc biệt" gắn bó với công tác giữ gìn an ninh trật tự địa bàn. Mỗi người một câu chuyện nhưng đều chung một khát vọng giữ gìn cuộc sống bình yên từ cơ sở...

Hơn 3 thập kỷ lặng lẽ giữ phố phường

Giữa không khí sôi nổi của vòng Chung kết Hội thi "Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở giỏi" lần thứ I năm 2026, hình ảnh người đàn ông tóc bạc trắng, dáng đi chậm rãi nhưng ánh mắt vẫn đầy nhiệt huyết khiến nhiều người không khỏi xúc động.

Ông Nguyễn Đình Hợi trước giờ bước vào thi cùng đội tại vòng chung kết

Ở tuổi 80, ông Nguyễn Đình Hợi, Tổ trưởng Tổ bảo vệ ANTT số 4 phường Tây Hồ, là một trong những thành viên lớn tuổi nhất góp mặt tại hội thi. Nhưng điều khiến mọi người nể phục không phải tuổi tác, mà là gần bốn thập kỷ ông âm thầm gắn bó với công tác giữ gìn an ninh trật tự địa bàn.

Năm 1987, khi bắt đầu tham gia lực lượng bảo vệ dân phố, ông không nghĩ mình sẽ gắn bó lâu đến vậy. Thế nhưng, từ những buổi tuần tra đêm, hòa giải mâu thuẫn trong khu dân cư đến phối hợp cùng Công an xử lý các vụ việc phát sinh, ông vẫn bền bỉ đi hết năm này qua năm khác.

Đội thi của phường Tây Hồ đã mang đến nhiều cung bậc cảm xúc ở các vòng thi

Đổi lại, ông đã có 35 năm liên tiếp không được đón giao thừa trọn vẹn cùng gia đình. "Cứ 7 giờ tối đêm giao thừa là tôi lên đường tuần tra. Đó là nhiệm vụ rồi. Người dân vui Tết thì mình càng phải đi để giữ bình yên", ông Hợi cười hiền khi kể về những mùa xuân đặc biệt của mình.

Phía sau nụ cười ấy là sự hy sinh thầm lặng của một người đã dành phần lớn tuổi thanh xuân và cả tuổi già cho sự bình yên của khu phố. "Tôi làm việc này bằng cái tâm và niềm đam mê thôi. Chưa bao giờ nghĩ thiệt hơn cho bản thân. Chỉ mong mình còn sức thì còn cống hiến, để người dân được bình yên", ông chia sẻ.

Ông bảo công lao của mình chẳng đáng là bao, nhưng điều khiến ông vui nhất là lớp trẻ trong lực lượng ANTT ở cơ sở vẫn thường nhìn vào mình để tự nhắc nhở về trách nhiệm. "Người ta bảo ông 80 tuổi vẫn đi tuần được thì mình cũng phải cố gắng hơn". Một câu nói giản dị nhưng chứa đựng cả sự lan tỏa của một tấm gương sống.

Bà Lê Thị Hồng Ngoại là một trong những thành viên tích cực của đội thi phường Tây Hồ

Trong đội tuyển Tây Hồ còn có một gương mặt đặc biệt khác là bà Lê Thị Hồng Ngoại, 62 tuổi, cựu quân nhân với 35 năm phục vụ trong quân đội.

Rời quân ngũ, bà tiếp tục được nhân dân tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ và tham gia lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở. Với bà, chiếc áo lính đã cởi nhưng phẩm chất người lính chưa bao giờ phai nhạt. "Tôi còn sức khỏe thì còn muốn đóng góp cho nhân dân. Những kinh nghiệm trong quân đội giúp tôi có thêm bản lĩnh để cùng lực lượng cơ sở giải quyết nhiều vụ việc ngay từ khi mới phát sinh", bà chia sẻ. Ở bà Ngoại là sự điềm tĩnh, trách nhiệm và tinh thần "đi từng ngõ, gõ từng nhà", lắng nghe tâm tư người dân để kịp thời nắm bắt tình hình, góp phần giữ vững an ninh ngay từ cơ sở.

Những con người như ông Hợi, bà Hồng Ngoại chính là minh chứng cho sức sống của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nơi tuổi tác không phải rào cản của sự cống hiến.

Sự cổ vũ nhiệt tình của các đội thi

Kỳ vọng từ những hạt nhân giữ bình yên ở cơ sở

Nếu trên sân khấu, các thành viên tự tin trả lời câu hỏi nghiệp vụ hay xử lý tình huống thì phía sau đó là hàng tháng trời tập luyện cùng sự đồng hành của cấp ủy, chính quyền và lực lượng Công an địa phương.

Bà Đặng Thị Mai, Phó Chủ tịch UBND phường Ô Chợ Dừa cho biết, để đội tuyển hoàn thành tốt các phần thi, UBND phường luôn sát cánh cùng lực lượng Công an trong suốt quá trình chuẩn bị.

"Đây là hội thi có tính chuyên môn rất cao nên ngoài sự nỗ lực của các bác trong lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở còn có sự hướng dẫn rất sát sao của Ban Chỉ huy Công an phường. Thường trực Đảng ủy, UBND phường luôn đồng hành, động viên đội tuyển từ những ngày đầu luyện tập đến khi bước vào vòng chung kết", bà Đặng Thị Mai chia sẻ.

Phần thi của đội thi phường Ô Chợ Dừa tại vòng chung kết khiến khán giả mãn nhãn

Cũng theo bà Mai, điều đáng quý nhất là các thành viên đều rất trách nhiệm, sát việc, am hiểu địa bàn và thực sự là cánh tay nối dài của lực lượng Công an trong công tác giữ gìn an ninh trật tự. Và nhờ có sự ủng hộ đó của cả hệ thống chính trị phường Ô Chợ Dừa, đội tuyển của phường đã xuất sắc giành giải đặc biệt.

Trong khi đó, giành giải Ba tại Hội thi, đội tuyển phường Bồ Đề để lại nhiều dấu ấn bởi sự đoàn kết, bản lĩnh và kiến thức thực tiễn. Đồng hành cùng đội tuyển trong suốt hành trình dự thi, bà Vũ Thị Thành, Bí thư Đảng ủy phường Bồ Đề luôn có mặt để động viên các thành viên.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc CATP Hà Nội, trao đồng giải Ba cho đội thi phường Bồ Đề và đội thi xã Thanh Trì

Ngay từ sáng sớm ngày diễn ra vòng chung kết, Bí thư Đảng ủy phường Bồ Đề đã cùng các đồng chí lãnh đạo UBND, Công an phường tới hội trường để cổ vũ đội tuyển, theo dõi từng phần thi và chia sẻ niềm vui cùng các thành viên khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Theo bà Vũ Thị Thành, kết quả của hội thi không chỉ là những tấm bằng khen hay giải thưởng mà quan trọng hơn là tạo động lực để lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

"Tôi kỳ vọng sau hội thi, mỗi thành viên sẽ tiếp tục phát huy những kiến thức, kỹ năng đã được trang bị để vận dụng hiệu quả vào thực tiễn công tác ở địa bàn dân cư. Các bác chính là những người gần dân nhất, hiểu dân nhất và cũng là cầu nối quan trọng giữa cấp ủy, chính quyền, lực lượng công an với nhân dân trong công tác giữ gìn an ninh trật tự", bà Vũ Thị Thành chia sẻ.

Hội thi khép lại nhưng dư âm về tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và bản lĩnh của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở vẫn còn đọng lại

Bí thư Đảng ủy phường Bồ Đề cũng gửi gắm thông điệp tới lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở rằng, dù công việc còn nhiều khó khăn, vất vả nhưng mỗi sự đóng góp đều mang ý nghĩa lớn lao đối với sự bình yên của cộng đồng.

"Hội thi rồi sẽ khép lại nhưng nhiệm vụ bảo vệ bình yên cho nhân dân vẫn tiếp tục mỗi ngày. Mong các bác luôn giữ vững nhiệt huyết, phát huy tinh thần trách nhiệm, tiếp tục là những hạt nhân tích cực xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc ngay từ cơ sở", bà Vũ Thị Thành gửi gắm.

Có lẽ, giá trị lớn nhất mà hội thi mang lại không nằm ở thứ hạng của mỗi đội tuyển mà chính là sự tôn vinh những con người bình dị đang ngày đêm âm thầm giữ gìn sự bình yên cho từng con ngõ, khu phố. Họ không đứng ở tuyến đầu của những chuyên án lớn, nhưng chính họ là những "cột mốc bình yên" vững chắc nhất trong lòng nhân dân.