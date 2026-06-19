ANTD.VN -Chiều 19/6, Trung tâm dịch vụ tổng hợp phối hợp cùng Công an xã Phú Nghĩa (Hà Nội) đã tổ chức tọa đàm “Ngòi bút vì nhân dân – Lá chắn vì bình yên cuộc sống” nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/2025-21/6/2026) và 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946-12/7/2026).

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Dự buổi tọa đàm có đồng chí Đào Xuân Tâm - Chủ tịch hội cựu CAND cụm Chương Mỹ; nhà báo Đào Thị Cảnh đến từ báo Đại biểu nhân dân, Liên chi hội nhà báo văn phòng Quốc hội, Trung tá Ngô Tuấn Đạt– Phó Trưởng Công an xã Phú Nghĩa phụ trách công tác an ninh.

Tọa đàm “Ngòi bút vì nhân dân – Lá chắn vì bình yên cuộc sống”

Trong dòng chảy lịch sử của dân tộc Việt Nam, có những lực lượng tuy hoạt động ở những lĩnh vực khác nhau nhưng đều có chung một lý tưởng cao đẹp đó là: phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Nếu người chiến sĩ an ninh nhân dân là những người lặng thầm gìn giữ sự bình yên của cuộc sống, thì những người làm báo cách mạng là những chiến sĩ trên mặt trận văn hóa - tư tưởng, mang đến những thông tin trung thực, lan tỏa niềm tin và những giá trị tốt đẹp của cuộc sống. Một bên là "lá chắn" bảo vệ bình yên. Một bên là "ngòi bút" đồng hành cùng sự phát triển của đất nước.

Nếu lực lượng Công an nhân dân giữ bình yên từ cơ sở, thì báo chí cách mạng cũng là lực lượng luôn bám sát đời sống, lắng nghe tiếng nói của nhân dân, phản ánh những vấn đề từ thực tiễn và lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong xã hội. Bằng ngòi bút trung thực, nhân văn và trách nhiệm, những người làm báo cách mạng đã và đang góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; phụng sự nhân dân bằng việc đưa tiếng nói của nhân dân đến với Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp, đồng thời đưa những chủ trương, chính sách đúng đắn đến gần hơn với đời sống.

Người làm báo dùng ngòi bút để bảo vệ sự thật. Còn người chiến sĩ công an dùng bản lĩnh và trách nhiệm để giữ gìn bình yên cho Tổ quốc! Và dù ở vị trí nào, tất cả đều chung một mục tiêu cao đẹp đó là: “Vì Nhân dân phục vụ” Đó cũng chính là ý nghĩa sâu sắc nhất của chương trình tọa đàm: "Ngòi bút vì Nhân dân – Lá chắn vì bình yên cuộc sống".