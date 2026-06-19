Hướng dẫn các biện pháp đảm bảo an toàn cháy, nổ cho cán bộ cơ sở phường Long Biên

ANTD.VN - Nhằm phát huy hiệu quả sức mạnh tổng hợp vào công tác phòng ngừa hỏa hoạn, Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 18 đã phối hợp Mặt trận Tổ quốc phường Long Biên, Hà Nội tuyên truyền, hướng dẫn an toàn cháy, nổ cho cán bộ, Đảng viên và thành viên ban công tác mặt trận của các tổ dân phố trên địa bàn phường.

Đồng chí Vũ Thị Thanh - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Long Biên phát biểu khai mạc lớp tập huấn

Trước tình hình cháy, nổ có diễn biến phức tạp, để chủ động trong công tác phòng ngừa, hạn chế tối đa số vụ cháy, nổ tại các khu dân cư và nâng cao nhận thức, kiến thức về PCCC và CNCH cho cán bộ nhân viên, Đảng viên thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Long Biên, Đội chữa cháy và CNCH khu vực số 18 – Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH – Công an Thành phố Hà Nội đã chủ động phối hợp tổ chức tuyên truyền kiến thức pháp luật, hướng dẫn kỹ năng an toàn PCCC và CNCH.

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, đồng chí Vũ Thị Thanh - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Long Biên yêu cầu mỗi cán bộ, Đảng viên Mặt trận Tổ quốc phường và thành viên ban công tác mặt trận của các tổ dân phố cần tự giác thực hiện nghiêm túc quy định an toàn PCCC tại gia đình và nơi công tác, đồng thời cũng phải là những tuyên truyền viên trực tiếp vận động người dân tại các khu dân cư, tổ dân phố tham gia các phong trào toàn dân PCCC, xây dựng và duy trì hoạt động của các mô hình an toàn PCCC, hướng dẫn người dân cách xử lý khi có sự cố xảy ra và cách sử dụng các phương tiện chữa cháy, cứu nạn cứu hộ.

Cán bộ Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 18 tuyên truyền, phổ biến các kiến thức về công tác PCCC và CNCH cho cán bộ, Đảng viên tham gia

Tại buổi tuyên truyền, báo cáo viên thuộc Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 18 cung cấp thông tin về những vụ cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản xảy ra trên phạm vi địa bàn cả nước và thành phố Hà Nội thời gian gần đây; đồng thời truyền đạt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành phố về tăng cường lãnh đạo công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ trong tình hình mới, trách nhiệm của người Đảng viên trong công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân thực hiện quy định về an toàn PCCC; những kiến thức cơ bản về công tác PCCC và CNCH gồm: các nguyên nhân gây ra cháy nổ và biện pháp phòng cháy chữa cháy tại hộ gia đình như chập điện, quá tải thiết bị điện, bất cẩn khi sử dụng bếp gas, thắp hương, đốt vàng mã, sạc xe điện qua đêm; cách sắp xếp vật dụng bảo đảm an toàn; kiểm tra hệ thống điện định kỳ; bố trí lối thoát nạn hợp lý, không che chắn ban công, “chuồng cọp”; trang bị phương tiện chữa cháy tại chỗ; hướng dẫn thành viên ban công tác mặt trận của các tổ dân phố trên địa bàn phường cài đặt app báo cháy 114.

Cán bộ, Đảng viên tham gia thực hành sử dụng bình chữa cháy, xử lý tình huống giả định

Bên cạnh việc phổ biến, tuyên truyền kiến thức về đảm bảo an toàn PCCC, người dân cũng được các báo cáo viên giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và hướng dẫn sử dụng các loại bình chữa cháy thông dụng, mặt nạ phòng độc; phổ biến kỹ năng xử lý tình huống, thoát nạn khi xảy ra cháy, nổ như di chuyển trong môi trường có nhiều khói, thoát hiểm an toàn, không sử dụng thang máy khi có cháy, tự xây dựng phương án thoát nạn phù hợp với điều kiện của từng hộ gia đình; hướng dẫn người dân liên hệ lực lượng chức năng qua số điện thoại 114 hoặc app báo cháy 114.

Hoạt động tuyên truyền được tổ chức thiết thực, hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm, vai trò của cán bộ, Đảng viên trong công tác PCCC. Mỗi đảng viên sẽ là tuyên truyền viên, vận động người thân và các hộ gia đình thực hiện tốt công tác PCCC và CNCH, góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại các khu dân cư nhằm hạn chế thấp nhất các vụ cháy, nổ xảy ra.