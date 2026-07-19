Không chỉ đỗ sai quy định, nhiều tài xế bị phạt vì mắc thêm lỗi khi rời vị trí lái

ANTD.VN - Thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và giữ gìn mỹ quan đô thị trên địa bàn Thủ đô, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 1 - Phòng CSGT, Công an thành phố Hà Nội đã tăng cường tuần tra lưu động, kết hợp sử dụng camera nghiệp vụ để phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp ô tô dừng, đỗ xe không đúng quy định trên nhiều tuyến phố trung tâm.

Theo ghi nhận, lực lượng CSGT tập trung kiểm tra tại các tuyến phố có lưu lượng phương tiện lớn như Đinh Tiên Hoàng, Lý Thái Tổ, Hàng Bông, Hàng Tre... Đây đều là khu vực tập trung nhiều cơ quan, điểm du lịch, dịch vụ, thương mại nên tình trạng dừng, đỗ xe sai quy định tiềm ẩn nguy cơ gây ùn tắc giao thông, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị và trật tự an toàn giao thông.

Lực lượng Cảnh sát giao thông tuần tra lưu động, ghi nhận hình ảnh phương tiện vi phạm dừng, đỗ không đúng nơi quy định bằng thiết bị chuyên dụng

Trong quá trình tuần tra, tổ công tác phát hiện nhiều trường hợp vi phạm. Điển hình, ô tô biển kiểm soát 30G-128.xx dừng xe không đúng nơi quy định. Tại thời điểm kiểm tra, phương tiện đã tắt máy, không bật tín hiệu cảnh báo và người điều khiển vẫn ngồi trên xe. Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản xử lý theo quy định.

Cùng trên tuyến phố này, một ô tô biển kiểm soát 36A-195.xx đỗ xe sai quy định nhưng không có người điều khiển. Tổ công tác đã thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, niêm phong phương tiện và cẩu kéo về trụ sở để xử lý theo quy định của pháp luật.

Việc ghi nhận bằng thiết bị chuyên dụng giúp công tác xử lý công khai, minh bạch

Tiếp tục kiểm tra trên phố Hàng Bông, lực lượng CSGT phát hiện một xe khách biển kiểm soát tỉnh Hưng Yên dừng tại khu vực có biển cấm dừng. Thời điểm kiểm tra, người điều khiển đã rời khỏi vị trí lái, khiến các phương tiện phía sau gặp khó khăn khi lưu thông, gây ùn ứ cục bộ. Tổ công tác đã lập biên bản xử lý đối với hành vi vi phạm.

Tại phố Lý Thái Tổ, lực lượng chức năng cũng phát hiện một ô tô kinh doanh vận tải biển kiểm soát 29K-062.xx dừng xe gần khu vực nút giao, tài xế rời khỏi vị trí lái để chờ đón khách và đã bị xử lý theo quy định.

Nhiều tài xế không chỉ vi phạm lỗi dừng, đỗ mà còn bị lập biên bản vì rời khỏi ghế lái để chờ đón khách

Đại diện Đội CSGT đường bộ số 1 cho biết, đơn vị duy trì thường xuyên công tác tuần tra lưu động kết hợp sử dụng camera nghiệp vụ nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về dừng, đỗ xe; qua đó góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, hạn chế ùn tắc và xây dựng hình ảnh giao thông văn minh trên địa bàn trung tâm Thủ đô.

Tình trạng phương tiện dừng, đỗ sai quy định vẫn diễn ra khá phức tạp do hạ tầng giao thông tĩnh còn thiếu

Theo thống kê, từ ngày 1 đến 15-7-2026, Đội CSGT đường bộ số 1 đã xử lý 1.111 trường hợp vi phạm quy định về dừng, đỗ xe; trong đó có 162 xe khách, 24 xe tải và 509 xe con. Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nhằm bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn trên địa bàn phụ trách.