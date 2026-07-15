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Trật tự đô thị

Thu gọn đất trạc, phế thải tại ngõ 237 Phú Viên

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H.Q

ANTD.VN - Một ngày sau khi tiếp nhận phản ánh của An ninh Thủ đô về tình trạng đất trạc, phế thải tại ngõ 237 Phú Viên, lực lượng chức năng phường Bồ Đề, Hà Nội đã vào cuộc...

Từ sáng sớm, phương tiện cơ giới đã được huy động để vận chuyển, san gạt đất trạc, phế thải cản trở giao thông, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và gây ô nhiễm môi trường.

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Huy động phương tiện cơ giới thu dọn đất trạc, phế thải

Công tác thu gom đã được cán bộ Ban quản lý dự án đầu tư, xây dựng phường Bồ Đề phối hợp với lực lượng chức năng giám sát, hướng dẫn; đảm bảo trước mắt trả lại phần lớn lối đi cho người, phương tiện qua lại khu vực này.

Đại diện UBND phường cho biết, thời gian tới, sẽ tăng cường tuyên truyền và tuần tra, mật phục để phát hiện, xử lý các trường hợp đổ trộm đất trạc, phế thải. UBND phường cũng đề nghị người dân kịp thời thông tin, phản ánh đối tượng có hành vi đổ trộm, để chung tay bảo vệ môi trường, giữ gìn an toàn cho cuộc sống, sinh hoạt của chính người dân.

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Lượng lớn đất trạc đã được thu dọn, vận chuyển (ảnh dưới: ghi nhận hiện trường sáng 15-7)

Đại diện UBND phường cảm ơn thông tin phản ánh của An ninh Thủ đô, để trên cơ sở đó, vừa triển khai kịp thời biện pháp khắc phục, xử lý đất trạc, phế thải tại khu vực ngõ 237 Phú Viên; vừa xác định, nâng cao hơn nữa trách nhiệm quản lý của cán bộ phường đối với cộng đồng dân cư.

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Từ khóa:

#đổ trộm đất trạc #phô Phú Viên

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