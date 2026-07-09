Quyết liệt tháo gỡ “điểm nghẽn” trật tự đô thị từ cơ sở

ANTD.VN - Với phương châm chủ động từ sớm, hành động quyết liệt, xử lý đến cùng các vi phạm, Công an xã Nội Bài, Hà Nội đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm giải quyết các "điểm nghẽn" về trật tự đô thị, ùn tắc giao thông. Không chỉ tập trung xử lý vi phạm, lực lượng Công an còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, huy động sự đồng thuận của người dân để từng bước xây dựng diện mạo đô thị văn minh, kỷ cương, bền vững.

Công an xã Nội Bài phát tờ rơi, tuyên truyền người dân nâng cao ý thức chấp hành quy định của pháp luật, quy định về văn minh TTĐT

Chủ động nhận diện điểm nghẽn, triển khai đồng bộ các giải pháp

Nội Bài là địa bàn cửa ngõ phía Bắc của Thủ đô, nơi tập trung nhiều tuyến giao thông huyết mạch như Quốc lộ 2, tỉnh lộ 35 cùng nhiều khu dân cư, điểm kinh doanh, dịch vụ, vận tải phát triển sôi động. Đây cũng là địa bàn thường xuyên phát sinh những vấn đề về trật tự đô thị, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè và ùn tắc giao thông nếu không được quản lý chặt chẽ.

Thực hiện Kế hoạch số 332 của UBND thành phố Hà Nội cùng các kế hoạch của Công an thành phố về giải quyết các điểm nghẽn trật tự đô thị và ùn tắc giao thông, Công an xã Nội Bài đã xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm ngay từ cuối năm 2025.

Đơn vị đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương ban hành đồng bộ nhiều nghị quyết, kế hoạch, quyết định thành lập Ban Chỉ đạo và các tiểu ban chuyên trách để tập trung xử lý 5 điểm nghẽn trên địa bàn. Song song với đó, Công an xã xây dựng nhiều kế hoạch chuyên đề về bảo đảm trật tự đô thị, trật tự công cộng, trật tự an toàn giao thông, xử lý hoạt động vận tải, rà soát bãi tập kết vật liệu xây dựng, duy trì vệ sinh môi trường.

Công an xã Nội bài tuyên truyền, ký cam kết để nâng cao ý thức của người dân về công tác đảm bảo ANTT, TTATGT, TTĐT

Điểm nổi bật trong quá trình triển khai là công tác tham mưu luôn đi trước một bước. Công an xã đã chủ động đề xuất nhiều giải pháp căn cơ như chỉnh trang vỉa hè Quốc lộ 2, tỉnh lộ 35; kẻ vạch sơn phân làn; bố trí chợ dân sinh; xử lý công trình lấn chiếm hành lang giao thông; di dời container đặt trái phép; xác định ranh giới vỉa hè, hành lang an toàn giao thông; di chuyển các điểm tập kết rác gây mất mỹ quan...

Đặc biệt, lực lượng Công an đã tham mưu rà soát, xử lý 74 điểm trông giữ phương tiện không đủ điều kiện hoạt động trên địa bàn theo đúng chỉ đạo của Ban Chỉ đạo thành phố, góp phần lập lại trật tự tại nhiều khu vực vốn tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc kéo dài.

Lấy tuyên truyền làm nền tảng, xử lý nghiêm để tạo chuyển biến bền vững

Bên cạnh các biện pháp hành chính, Công an xã Nội Bài xác định việc thay đổi nhận thức của người dân mới là yếu tố quyết định để giữ gìn trật tự đô thị lâu dài.

Trong gần 6 tháng triển khai kế hoạch, lực lượng Công an đã thực hiện 563 lượt tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú như đăng tải tin, bài trên các nền tảng truyền thông, phát tờ rơi, pano, áp phích, tuyên truyền cá biệt, phát thanh lưu động hằng ngày và xây dựng các video tuyên truyền đăng tải trên các nhóm Zalo cộng đồng.

Đồng thời, 100% hộ kinh doanh trên các tuyến đường trọng điểm đã được vận động ký cam kết không tái vi phạm, với tổng số 565 trường hợp ký cam kết. Cách làm này giúp người dân nhận thức rõ trách nhiệm của mình, đồng thời tạo sự đồng thuận trong quá trình tổ chức thực hiện.Song song với công tác tuyên truyền là việc kiên quyết xử lý các trường hợp cố tình vi phạm.

Qua các đợt cao điểm, Công an xã đã tháo dỡ 110 biển quảng cáo, biển hiệu lấn chiếm lòng đường, vỉa hè; giải tỏa 74 mái che, mái vẩy vi phạm; tháo dỡ 32 bục bệ, cầu dẫn; xử lý 7 điểm kinh doanh lấn chiếm vỉa hè, lòng đường; giải tỏa 4 chợ cóc và các điểm bán hàng tự phát.

Công an xã Nội Bài kiên quyết xử lý vi phạm về TTĐT

Để phòng ngừa tái vi phạm, đơn vị còn hoàn thành việc kẻ vạch sơn, chỉnh trang trên 5 tuyến đường trọng điểm và lắp đặt 4 camera giám sát tại các khu vực thường xuyên phát sinh vi phạm như chợ Phú Cường, nghĩa trang Phú Cường, Đập Đồng Quan và Điền Xá. Hệ thống camera đã hỗ trợ lực lượng chức năng phát hiện, xử lý vi phạm kịp thời, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý bằng công nghệ.

Cùng với đó, Công an xã Nội Bài đã xử phạt vi phạm hành chính 103 trường hợp với tổng số tiền gần 58 triệu đồng. Các hành vi bị xử lý chủ yếu là bán hàng rong lấn chiếm lòng đường, họp chợ trái phép, kinh doanh trên đất đường bộ, vi phạm vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm và các vi phạm khác về trật tự đô thị, trật tự công cộng.

Những con số này không chỉ phản ánh sự quyết liệt trong công tác kiểm tra, xử lý mà còn cho thấy quyết tâm xây dựng môi trường đô thị văn minh, an toàn ngay từ cơ sở.

Có thể thấy, thay vì xử lý theo từng đợt ngắn hạn, Công an xã Nội Bài đã xây dựng quy trình quản lý xuyên suốt từ tham mưu chính sách, tuyên truyền, vận động, kiểm tra, xử lý đến hậu kiểm, không để các vi phạm tái diễn.

Công an xã Nội Bài tuyên truyền, vận động người dân chấp hành quy định về TTĐT

Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục duy trì công tác tuần tra thường xuyên; xử lý dứt điểm các trường hợp biển quảng cáo, xe đẩy, hàng rong lấn chiếm vỉa hè; tăng cường hậu kiểm tại các khu vực đã giải tỏa; đẩy mạnh tuyên truyền để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, đồng thời kiên quyết xử lý các trường hợp cố tình tái phạm.

Việc triển khai đồng bộ, quyết liệt và thực chất các giải pháp đã từng bước tháo gỡ những "điểm nghẽn" về trật tự đô thị trên địa bàn xã Nội Bài, góp phần xây dựng diện mạo địa phương ngày càng văn minh, thông thoáng, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh, trật tự ngay từ cơ sở. Đây cũng là minh chứng cho tinh thần chủ động, trách nhiệm của lực lượng Công an xã trong thực hiện nhiệm vụ vì cuộc sống bình yên của nhân dân.