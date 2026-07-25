Đưa Hưng Yên trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030

ANTD.VN - Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng đề nghị tỉnh Hưng Yên đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch đô thị và nông thôn, phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.

Một góc đô thị tỉnh Hưng Yên

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 402/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hưng Yên.

Theo thông báo nêu, trong 06 tháng đầu năm 2026, Hưng Yên tiếp tục đạt nhiều kết quả rất tích cực: tăng trưởng GRDP đạt 10,72% (cao hơn so với kịch bản tăng trưởng là 10,3%, đứng thứ 5/34 địa phương). Các ngành sản xuất công nghiệp và xây dựng; dịch vụ; nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng cao. Thu hút FDI đứng thứ 8 cả nước. Thu ngân sách nhà nước đạt 51% dự toán được giao.

Cùng đó, tổng vốn đầu tư trong xã hội tăng 14,4% so với cùng kỳ; giải ngân vốn đầu tư công đạt 35,7% và đứng thứ 4/34 địa phương về số vốn giải ngân. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh nằm trong nhóm 13 tỉnh khá của cả nước. Chỉ số cải cách hành chính xếp thứ 14/34 tỉnh, thành phố…

Bên cạnh đó, tỉnh còn một số tồn tại, hạn chế. Để đạt mục tiêu tăng trưởng năm 2026 của tỉnh Hưng Yên là 11,5% thì 06 tháng cuối năm tăng trưởng phải đạt 12,08%. Điều này đòi hỏi tỉnh phải nỗ lực cố gắng, không ngừng đổi mới tư duy, cách thức triển khai thực hiện.

Phó Thủ tướng chỉ đạo, tỉnh Hưng Yên cần triển khai hiệu quả Quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 sau điều chỉnh.

Khẩn trương hoàn thành Đề án xây dựng tỉnh Hưng Yên trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại, thuộc nhóm dẫn đầu cả nước và Đề án xây dựng tỉnh Hưng Yên trở thành trung tâm kinh tế biển mạnh của phía Bắc giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đồng thời, phát triển hạ tầng năng lượng đáp ứng yêu cầu tăng trưởng kinh tế, nhất là năng lượng sạch; nghiên cứu xây dựng Hưng Yên trở thành trung tâm năng lượng vùng đồng bằng sông Hồng.

Đặc biệt, Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị tỉnh Hưng Yên cần đẩy nhanh tiến độ thành lập 36 xã có tiềm năng, định hướng lên phường để thực hiện mục tiêu đưa tỷ lệ đơn vị hành chính đô thị của tỉnh đạt trên 50%. Đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch đô thị và nông thôn, đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị đa mục tiêu, phấn đấu đưa Hưng Yên trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.