Phát huy truyền thống, đồng hành giữ bình yên cơ sở

Đây là dấu mốc quan trọng nhằm tập hợp, đoàn kết các thế hệ cán bộ Công an đã nghỉ công tác, tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân, đóng góp kinh nghiệm, trí tuệ vào sự nghiệp bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn.

Toàn cảnh Đại hội Cựu CAND phường Thanh Xuân

Dự Đại hội có Thiếu tướng Nguyễn Đức Nghi - Chủ tịch Hội cựu CAND thành phố Hà Nội, cùng đại diện các tướng lĩnh CAND, đại diện cấp ủy, chính quyền phường Thanh Xuân, Công an phường cùng đông đảo hội viên là các cán bộ Công an đã nghỉ hưu trên địa bàn.

Phường Thanh Xuân trao quyết định thành lập Hội cựu CAND phường Thanh Xuân

Chương trình Đại hội đã thông qua quy chế làm việc, công bố quyết định của UBND phường Thanh Xuân về việc thành lập Hội Cựu Công an nhân dân phường Thanh Xuân, thông qua phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2026-2031 và tiến hành bầu Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra của Hội theo đúng quy định.

Các đại biểu dự Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, Thiếu tướng Nguyễn Đức Nghi, Chủ tịch Hội cựu CAND thành phố Hà Nội nhấn mạnh việc thành lập Hội Cựu Công an nhân dân phường Thanh Xuân là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới trong công tác tập hợp các thế hệ cán bộ Công an đã nghỉ công tác nhưng vẫn luôn quan tâm với sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự. Đây sẽ là lực lượng nòng cốt, tiếp tục đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền và Công an phường trong công tác giữ gìn bình yên địa bàn.

Đại hội đã thông qua nhiều nội dung

Các đại biểu thống nhất biểu quyết nhiều nội dung

Trong nhiều năm qua, các đồng chí cựu Công an nhân dân sau khi hoàn thành nhiệm vụ trở về địa phương vẫn luôn giữ gìn phẩm chất của người chiến sĩ Công an nhân dân, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật, tham gia hòa giải các mâu thuẫn ở cơ sở, phối hợp phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Những đóng góp thầm lặng nhưng đầy trách nhiệm ấy đã góp phần quan trọng vào việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường.

Theo phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2026-2031, Hội Cựu Công an nhân dân phường Thanh Xuân sẽ tập trung xây dựng tổ chức hội vững mạnh, phát huy tinh thần đoàn kết, nghĩa tình giữa các thế hệ cán bộ Công an; đẩy mạnh các hoạt động giáo dục truyền thống, tham gia công tác xã hội, phối hợp tuyên truyền pháp luật, góp phần củng cố thế trận an ninh nhân dân và xây dựng địa bàn ngày càng an toàn, văn minh.

Hội cựu CAND thành phố Hà Nội tặng hoa chúc mừng Đại hội

Thiếu tướng Đào Thanh Hải, nguyên Phó Giám đốc CATP Hà Nội tặng hoa chúc mừng Đại hội

Đảng uỷ, HĐND, UBND, MTTQ Việt Nam phường Thanh Xuân tặng hoa chúc mừng Đại hội

Đại diện Ban chỉ huy Công an phường Thanh Xuân chúc mừng Đại hội

Đại hội thành lập Hội Cựu Công an nhân dân phường Thanh Xuân không chỉ là sự kiện đánh dấu sự ra đời của một tổ chức hội mới, mà còn mở ra cơ chế để phát huy hiệu quả nguồn lực quý báu từ những cán bộ Công an giàu kinh nghiệm, bản lĩnh và tâm huyết. Với truyền thống "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ", Hội được kỳ vọng sẽ tiếp tục là cầu nối gắn kết các thế hệ cán bộ Công an, là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền và lực lượng Công an phường trong sự nghiệp giữ gìn an ninh, trật tự, góp phần xây dựng phường Thanh Xuân ngày càng bình yên, phát triển.