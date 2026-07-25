Thành kính tri ân, tưởng nhớ sự hy sinh của các anh hùng liệt sỹ

ANTD.VN - Cùng với đoàn công tác của Đảng ủy, UBND và các đoàn thể, CBCS Công an phường Đại Mỗ đã thành kinh dâng hương, tưởng nhớ sự hy sinh của các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Hà Nội và Nghĩa trang Liệt sỹ Tây Đại Mỗ.

Trung tá Đinh Phúc Thành, Trưởng Công an phường Đại Mỗ cho biết, đây là một trong chuỗi các hoạt động hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh – Liệt sỹ của Công an phường Đại Mỗ; thông qua đó giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện bản lĩnh, đạo đức “Uống nước nhớ nguồn” cho các thế hệ CBCS, khắc ghi và biết ơn những người đã hy sinh máu xương cho Tổ quốc …

Đoàn dâng hương tại Nghĩa trang liệt sỹ Hà Nội

Tại 2 nghĩa trang liệt sỹ, Đoàn đã thành kính đặt hoa, dâng hương và dành phút mặc niệm để tưởng nhớ, tri ân sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sỹ - những chiến sỹ cách mạng trung kiên đã hiến dâng cả cuộc đời cho đất nước, cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, sự bình yên của Thủ đô.

Đồng chí Mai Trọng Thái, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sỹ Hà Nội

Đây đồng thời là dịp để mỗi CBCS ôn lại truyền thống đấu tranh hào hùng của dân tộc, khắc ghi những hy sinh, mất mát to lớn của các thế hệ cha anh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đoàn dành phút mặc niệm tại Nghĩa trang liệt sỹ Tây Đại Mỗ

Qua đó, tiếp tục bồi đắp lý tưởng cách mạng, hun đúc lòng yêu nước, tinh thần cống hiến và ý chí quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trong lễ dâng hương, các CBCS Công an phường Đại Mỗ đã hứa trước anh linh các anh hùng liệt sỹ sẽ tiếp tục cố gắng, cống hiến, sẵn sàng hy sinh để cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội, góp phần giữ vững nền độc lập và xây dựng chủ nghĩa xã hội; xây dựng khối đoàn kết vì đất nước Việt Nam văn minh và giàu đẹp, xứng đáng với công lao to lớn của các Anh hùng liệt sỹ.

Trung tá Đinh Phúc Thành, Trưởng Công an phường Đại Mỗ thắp hương tri ân các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ Hà Nội

Thông qua hoạt động ý nghĩa này, mỗi CBCS càng nhận thức sâu sắc hơn trách nhiệm của mình trong công tác, không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, tiếp nối truyền thống anh hùng của các thế hệ đi trước, góp phần bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.