Khi sức mạnh đoàn kết được lan tỏa

ANTD.VN - Sáng 24/7/2026, xã Quảng Bị (Thành phố Hà Nội) tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026 trong không khí vui tươi, phấn khởi, đoàn kết, với sự tham gia của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn.

Trực quan, sinh động tại khu vực diễn tập phòng cháy, chữa cháy

Ngay từ sớm, không khí của Ngày hội đã rộn ràng khi đông đảo bà con nhân dân tập trung về khu vực diễn tập phương án và trải nghiệm phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH). Tại đây, Công an xã Quảng Bị đã phối hợp cùng Đội Cảnh sát PCCC và CNCH số 28, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an thành phố Hà Nội tổ chức hướng dẫn chi tiết.

Công an xã phối hợp với Đội Cảnh sát PCCC và CNCH KV số 28 tổ chức thực hành xử lý tình huống chữa cháy giả định, thực hành sử dụng phương tiện chữa cháy và tìm hiểu các kỹ năng thoát nạn, xử lý khi có sự cố cháy, nổ xảy ra

Bà con được trực tiếp "mục sở thị" và trải nghiệm các phương tiện chữa cháy chuyên dụng, theo dõi sát sao cách xử lý tình huống cháy giả định, đồng thời tự tay thực hành sử dụng bình chữa cháy.

Những kỹ năng thoát nạn, xử lý sự cố cháy nổ được các cán bộ truyền đạt tỉ mỉ, giúp người dân nâng cao ý thức chủ động phòng ngừa, tự trang bị "lá chắn" bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản cho chính gia đình mình và cộng đồng.

Giao lưu bóng đá giữa Đội bóng khối Đảng ủy, UBND, MTTQ xã Quảng Bị và Đội bóng Công an xã

Gắn kết tình quân dân

Rộn ràng các tiết mục văn nghệ tại Ngày hội

Khép lại các hoạt động trải nghiệm thực tế ngoài trời, đông đảo cán bộ và nhân dân cùng bước vào phần lễ trang trọng được tổ chức bên trong hội trường. Tại đây, các đại biểu đã cùng nhau theo dõi các phóng sự tuyên truyền phác họa bức tranh toàn cảnh về những kết quả nổi bật trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa phương.

Đặc biệt, những tiểu phẩm tuyên truyền được dàn dựng sinh động, khéo léo lồng ghép các tình huống thiết thực trong đời sống thường ngày. Cách tiếp cận mềm mại này đã giúp những quy định pháp luật trở nên dễ hiểu, gần gũi, từ đó nâng cao ý thức chấp hành và trách nhiệm của người dân.

Ra mắt mô hình “Điểm dịch vụ công trực tuyến”, hỗ trợ người dân thực hiện nhiều thủ tục hành chính ngay tại địa phương

Song song với đó, một bước tiến mới trong công tác phục vụ Nhân dân cũng được đánh dấu khi UBND xã Quảng Bị chính thức ra mắt mô hình “Điểm dịch vụ công trực tuyến”. Ngay tại không gian sự kiện, các cán bộ đã tận tình hướng dẫn, hỗ trợ người dân thao tác, tiếp cận các dịch vụ hành chính công trực tuyến, thể hiện nỗ lực đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số tại cơ sở.

Ghi nhận những nỗ lực không ngừng nghỉ, Ban Tổ chức đã trân trọng công bố Quyết định và trao Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cho cán bộ và Nhân dân xã Quảng Bị; trao tặng Kỷ niệm chương của Bộ Công an cho 1 cá nhân; trao Giấy khen của Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho 1 tập thể, 1 cá nhân xuất sắc. Cùng với đó, 11 tập thể và 24 cá nhân tiêu biểu cũng vinh dự nhận Giấy khen của Chủ tịch UBND xã Quảng Bị.

Ghi nhận những đóng góp tiêu biểu, nhiều tập thể và cá nhân tại xã Quảng Bị đã được trao tặng Bằng khen, Giấy khen và Kỷ niệm chương

Đặc biệt, hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), đại diện lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Công an thành phố Hà Nội đã ân cần trao 10 suất quà gửi tới các thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng. UBND xã Quảng Bị cũng trao 10 suất quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, trong khi Công an xã Quảng Bị gửi tặng 10 suất quà tới các thành viên lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở còn nhiều gian khó. Những món quà tuy giản dị nhưng chứa đựng tình cảm, sự tri ân sâu sắc, làm ngời sáng đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Tương thân tương ái” của dân tộc.

Đại diện lãnh đạo các đơn vị tặng quà các gia đình chính sách xã Quảng Bị

Ngày hội là dịp ý nghĩa để ôn lại truyền thống và đánh giá những kết quả nổi bật của phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn thời gian qua. Thông qua đó, sự kiện góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và mỗi người dân trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự. Hơn thế nữa, đây là cầu nối tuyệt vời để tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa lực lượng Công an với Nhân dân, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, cùng chung tay xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc ngay từ cơ sở - Thượng tá Nguyễn Duy Đông, Trưởng Công an xã Quảng Bị cho biết.

Ngày hội khép lại, nhưng tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và khí thế sôi nổi của phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc chắc chắn sẽ còn lan tỏa sâu rộng. Từ những hoạt động cụ thể, thiết thực này, mỗi người dân, mỗi nếp nhà sẽ thêm thắt chặt tình làng nghĩa xóm, gắn bó mật thiết với chính quyền và lực lượng Công an tại cơ sở, góp phần gìn giữ cuộc sống bình yên và xây dựng xã Quảng Bị ngày càng an toàn, văn minh, nghĩa tình.